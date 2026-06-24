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สุดกลั้น! พนง. ร้องไห้ เงินเดือน 12000 แบ่งให้แม่ 5 พัน พ้อไร้อนาคต ไม่เคยได้ใช้ชีวิต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 11:08 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 11:08 น.
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พนักงานรายได้หมื่นต้นแบ่งเงินเลี้ยงแม่และหลานจนขาดชีวิตส่วนตัว

ส่งกำลังใจ! พนักงานรายได้ 12,000 บาท แบ่งเงินเลี้ยงแม่ 5 พัน จนขาดชีวิตส่วนตัว ไม่เคยไปเที่ยว-สังสรรค์หลังเลิกงาน ชีวิตไร้อนาคต ลั่น เครียดก็ร้องไห้แล้วสู้ต่อไป

โลกออนไลน์พากันส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม กรณีพนักงานคนหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอผ่านช่อง tuktikznomto ระบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจที่ต้องรับบทบาทเป็นเดอะแบกของครอบครัว เจ้าตัวเปิดเผยว่าได้รับเงินเดือนเพียง 11,000-12,000 บาท แต่ต้องแบ่งเงินให้แม่เดือนละ 4,000-5,000 บาท รวมถึงต้องรับผิดชอบซื้อของใช้ในบ้านทั้งหมดและแบกรับค่าใช้จ่ายของหลานอีกหนึ่งคน จนเกิดคำถามว่ายุคสมัยนี้เงินจำนวนดังกล่าวพอกับการใช้ชีวิตหรือไม่

ภายในคลิป เจ้าตัวแทบไม่มีความสุขส่วนตัวเลย ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใหม่ ไม่เคยไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือแม้แต่ออกไปสังสรรค์หลังเลิกงาน ชีวิตรู้สึกเหมือนไม่มีอนาคตเพราะต้องทุ่มเทเวลาและเงินทองไปกับการดูแลครอบครัวหมดแล้ว พร้อมยอมรับตามตรงว่าอิจฉาคนที่ไม่ต้องคอยซัพพอร์ตพ่อแม่

นอกจากนี้ยังเล่าต่อทั้งน้ำตาว่ารู้สึกเหนื่อยมาก เวลาเจอปัญหาต้องหาทางแก้ไขเองทุกอย่าง พ่อแม่ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ เนื่องจากพ่อแม่แก่ตัวโดยไม่ได้วางแผนเกษียณอายุ ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีสมบัติเก่า ต้องรอรับเงินจากลูกเพียงอย่างเดียว แม้คนเป็นลูกจะเหนื่อยล้าแค่ไหนก็ยังต้องกัดฟันสู้ต่อไป

เจ้าตัวยังโพสต์ข้อความให้กำลังใจคนที่มีบทบาทต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว ระบุว่า “เป็นกำลังใจให้เดอะแบกทุกคนนะคะ แบกครอบครัวมาเป็นสิบ ๆ ปีจนชีวิตไม่ไปไหนสักที ท้อก็ระบาย เครียดก็ร้องไห้ แล้วสู้กันต่อไป ไม่อยากเป็นคนแบกแล้ว แกก็มาแบกเราบ้างดิ

เดอะแบกครอบครัว แบกมาหลายปี ชีวิตไม่ไปไหน ท้อก็ร้องไห้

หลายคนในครอบครัวมักมีบทบาทเป็นคนที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน รายได้ หรือการดูแลคนในครอบครัว ชีวิตที่ผ่านมาหลายปี หลายสิบปี บางครั้งก็เหมือนกับว่าชีวิตไม่ได้ก้าวไปข้างหน้า แต่ก็ยังต้องเดินต่อไป

การเป็นเดอะแบกครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย ท้อก็มี ทุกข์ก็มี บางครั้งก็รู้สึกว่าอยากให้คนอื่นมาแบกรับบ้าง อยากให้คนที่เคยได้รับการดูแลบ้างมาแบกเราบ้าง แต่ชีวิตก็ยังต้องเดินต่อ ท้อก็ระบาย เครียดก็ร้องไห้ แล้วก็สู้ต่อไป

ความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องที่หลายคนเข้าใจ เพราะการเป็นคนที่ต้องดูแลครอบครัว ต้องรับผิดชอบทุกอย่าง บางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงคนเดียวที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว แต่ก็ยังพยายามเดินต่อไป

บางครั้งแค่ได้ระบาย ได้รู้สึกว่ามีคนเข้าใจ ชีวิตก็ยังมีแรงสู้ต่อ แม้ชีวิตจะไม่ไปไหนสักที แต่ก็ยังมีกำลังใจให้ทุกคนที่เป็นเดอะแบกครอบครัว ที่ยังต้องแบกต่อไป”

หลังจากโพสต์คลิปดังกล่าวออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจให้สู้ต่อไป เช่น

“ลองเลิกกตัญญูสัก 50% คำนี้ไม่เกินจริงค่ะ สู้ ๆ นะคะ หาความสุขให้ตัวเองด้วย เป็นกำลังใจให้”

“แม่เขารู้ไหมว่ารายได้เราเท่าไหร่ ถ้ารู้เขาจะไม่รบกวนเราเลย”

“ให้น้อยลงหน่อยก็ได้ สัก 1-2 พันก็พอ บอกเอาไว้ซื้อของกินของใช้เข้าบ้าน”

“เก่งมาก ๆ เลย ชื่นชม เป็นความโชคดีของพ่อแม่ที่ได้ลูกที่ดีขนาดนี้”

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 11:08 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 11:08 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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