เศรษฐกิจ

ครม.อนุมัติ สินค้าควบคุม 66 รายการ เพิ่มซีอิ๊ว-น้ำปลา ป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:31 น.
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ครม.อนุมัติ สินค้าควบคุม 66 รายการ เพิ่มซีอิ๊ว-น้ำปลา ป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคา

ครม. อนุมัติ สินค้าควบคุม 66 รายการ เพิ่ม 5 สินค้าใหม่ กากถั่วเหลือง ปลากะพง มะพร้าว ซีอิ๊ว น้ำปลา หวังคุมเข้มค่าครองชีพ ป้องกันเอาเปรียบผู้บริโภค

น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม จำนวน 66 รายการ แบ่งเป็นสินค้า 61 รายการ และบริการ 5 รายการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เพื่อให้มาตรการกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการมีผลต่อเนื่อง และสามารถดูแลค่าครองชีพประชาชนได้อย่างทันท่วงที

รองโฆษกฯ กล่าวว่า รายการดังกล่าวเป็นการรวบรวมสินค้าและบริการควบคุมเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยเห็นชอบและ กกร. ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมเพิ่มรายการสินค้าใหม่ 5 รายการ ได้แก่ กากถั่วเหลือง ปลากะพงขาว มะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ ซีอิ๊ว และน้ำปลา โดยในส่วนของซีอิ๊วและน้ำปลาเป็นการปรับแยกจากรายการ “ซอสปรุงรส” เพื่อให้การกำกับดูแลมีความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพตลาดมากขึ้น

ทั้งนี้ การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งให้อำนาจ กกร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุม เพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม โดยต้องมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

น.ส.ลลิดา กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลราคาสินค้าจำเป็นและบริการที่กระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงที่ต้นทุนการผลิตและภาวะตลาดมีความผันผวน การกำหนดรายการสินค้าและบริการควบคุมจะช่วยให้ภาครัฐสามารถติดตามสถานการณ์ กำกับดูแลราคา ป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค และดูแลให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:31 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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