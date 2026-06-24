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ศาลจำคุก “ติ๊ก ชิโร่” 4 ปี คดีรถตู้ชนพี่น้อง 3 คน ดับ 1 ศพ รับสารภาพลดโทษเหลือ 2 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 10:23 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:26 น.
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ศาลจำคุก "ติ๊ก ชิโร่" 4 ปี คดีรถตู้ชนพี่น้อง 3 คน ดับ 1 ศพ รับสารภาพลดโทษเหลือ 2 ปี
แฟ้มภาพ

ศาลอาญามีนบุรีพิพากษา 24 มิ.ย. 2569 จำคุก ติ๊ก ชิโร่ 4 ปี ไม่รอลงอาญา พร้อมยึดใบขับขี่ หลังรถตู้พุ่งชนจักรยานยนต์บนสะพานปี 2567 น้องเมจิดับคาที่

ศาลอาญามีนบุรีอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ตัดสินจำคุก ติ๊ก ชิโร่ นักร้องชื่อดัง 4 ปี ไม่รอลงอาญา พร้อมสั่งยึดใบขับขี่ทันที ก่อนลดโทษลงกึ่งหนึ่งเหลือ 2 ปี เนื่องจากจำเลยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

ย้อนคืนเกิดเหตุ รถตู้พุ่งชนพี่น้อง 3 คนบนสะพาน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 ติ๊ก ชิโร่ขับรถตู้พุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ที่มีพี่น้อง 3 คนซ้อนอยู่บนสะพาน “น้องเมจิ” เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วน “น้องจูเนียร์” บาดเจ็บสาหัส ติ๊ก ชิโร่ หยุดรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ที่จุดเกิดเหตุทันที และยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขับรถคันดังกล่าว

ภายหลังเกิดเหตุ ติ๊ก ชิโร่ออกมาแถลงชี้แจงว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตเรียกร้องค่าเสียหายรวม 24 ล้านบาท ทนายความของเขาระบุว่าตัวเลขดังกล่าวสูงเกินกำลังทรัพย์ที่มีในขณะนั้น แต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลบหนีและพร้อมรับผิดชอบค่าเยียวยาตามความสามารถที่ทำได้

ผลคำพิพากษาวันนี้ถือเป็นบทสรุปของคดีที่ติดตามกันมากว่า 1 ปีครึ่ง ศาลเห็นว่าการกระทำมีความร้ายแรงเพียงพอที่จะไม่รอการลงโทษ แม้จำเลยจะให้ความร่วมมือและรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา โทษจึงลดลงเหลือ 2 ปีตามบทบัญญัติกฎหมาย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 10:23 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:26 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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