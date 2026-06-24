ศาลจำคุก “ติ๊ก ชิโร่” 4 ปี คดีรถตู้ชนพี่น้อง 3 คน ดับ 1 ศพ รับสารภาพลดโทษเหลือ 2 ปี
ศาลอาญามีนบุรีพิพากษา 24 มิ.ย. 2569 จำคุก ติ๊ก ชิโร่ 4 ปี ไม่รอลงอาญา พร้อมยึดใบขับขี่ หลังรถตู้พุ่งชนจักรยานยนต์บนสะพานปี 2567 น้องเมจิดับคาที่
ศาลอาญามีนบุรีอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ตัดสินจำคุก ติ๊ก ชิโร่ นักร้องชื่อดัง 4 ปี ไม่รอลงอาญา พร้อมสั่งยึดใบขับขี่ทันที ก่อนลดโทษลงกึ่งหนึ่งเหลือ 2 ปี เนื่องจากจำเลยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ย้อนคืนเกิดเหตุ รถตู้พุ่งชนพี่น้อง 3 คนบนสะพาน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 ติ๊ก ชิโร่ขับรถตู้พุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ที่มีพี่น้อง 3 คนซ้อนอยู่บนสะพาน “น้องเมจิ” เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วน “น้องจูเนียร์” บาดเจ็บสาหัส ติ๊ก ชิโร่ หยุดรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ที่จุดเกิดเหตุทันที และยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขับรถคันดังกล่าว
ภายหลังเกิดเหตุ ติ๊ก ชิโร่ออกมาแถลงชี้แจงว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตเรียกร้องค่าเสียหายรวม 24 ล้านบาท ทนายความของเขาระบุว่าตัวเลขดังกล่าวสูงเกินกำลังทรัพย์ที่มีในขณะนั้น แต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลบหนีและพร้อมรับผิดชอบค่าเยียวยาตามความสามารถที่ทำได้
ผลคำพิพากษาวันนี้ถือเป็นบทสรุปของคดีที่ติดตามกันมากว่า 1 ปีครึ่ง ศาลเห็นว่าการกระทำมีความร้ายแรงเพียงพอที่จะไม่รอการลงโทษ แม้จำเลยจะให้ความร่วมมือและรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา โทษจึงลดลงเหลือ 2 ปีตามบทบัญญัติกฎหมาย
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