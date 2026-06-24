ข่าวดาราบันเทิง

โย ช็อก! ถูก หนิง ปัทมา บอกเลิกกลางโซเชียล เผยสาเหตุจบสัมพันธ์รัก 4 ปีกะทันหัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:54 น.
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โย ช็อก! ถูก หนิง ปัทมา บอกเลิกกลางโซเชียล เผยสาเหตุจบสัมพันธ์รัก 4 ปีกะทันหัน

โย ช็อก! ถูก หนิง ปัทมา บอกเลิกกลางโซเชียล เผยสาเหตุจบสัมพันธ์รัก 4 ปีกะทันหัน ยันไม่เกี่ยวมือที่ 3 รับรู้ข่าว เป๊ก สัณณ์ชัย นานแล้ว

จากกรณีที่ ธัญญ่า ธัญญาเรศ คอมเมนต์ถาม หนิง ปัทมา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ เป๊ก สัณณ์ชัย ใต้โพสต์ประกาศจบรัก 4 ปี ระหว่าง หนิง และ โย อดีตแฟนหนุ่มนอกวงการ จนกลายเป็นกระแสร้อนในขณะนี้

ล่าสุด โย อดีตแฟนหนุ่มของ หนิง ปัทมา ได้เปิดใจกับ APOP Today ซึ่งเจ้าตัวไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ แต่ได้เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของตนและ หนิง ปัทมา โดย “ยืนยันว่าจบลงแล้วตามที่ฝ่ายหญิงมีการโพสต์สาเหตุการเลิกรา ซึ่งสาเหตุการเลิกราครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของมือที่สามอย่างแน่นอน แต่ก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องกระทบกระทั่ง ทะเลาะ และงอนกันตามปกติของคู่รัก

สำหรับข่าวที่มีการโยงไปถึงคู่ของ ธัญญ่า ธัญญาเรศ และ เป็ก สัณณ์ชัย นั้น ส่วนตัวทราบเพียงแค่ว่ากับพี่เป๊กเพราะข่าวนี้เห็นมาสักระยะหนึ่งแล้ว ตั้งแต่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ยังไม่เลิกกัน ส่วนตัวมีโอกาสได้ไปเจอพี่ธัญญ่าตามงานมากกว่า ไม่ได้คุยรายละเอียดหรืออะไร เพราะว่าพี่ญ่ารู้ว่าตนเป็นแฟนของหนิง

ส่วนที่ ธัญญ่า ไปคอมเมนต์ส่วนตัวมองว่าไม่เกี่ยวกับตนแล้ว และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือขุดคุ้ยใด ๆ ยอมรับว่าส่วนตัวชอบมีพฤติกรรมประชดประชัน ลงรูปในโซเชียลบ้าง แต่ก็ไม่คาดคิดว่าเรื่องราวมันจะบานปลายขนาดนี้ เพราะหลังจากนั้นไม่นาน ฝ่ายหญิงก็ได้โพสต์ประกาศยุติความสัมพันธ์ผ่านสื่อ ซึ่งตนเองก็ยอมรับว่า ช็อกและรู้เรื่องพร้อม ๆ กับทุกคนผ่านหน้าสื่อเช่นกัน เพราะปกติก็มักจะพูดง้องอนกันว่าจะเลิกแต่ก็ไม่ได้ชัดเจน เราไม่ได้ถามเขาว่าไปมีคนอื่นหรือเปล่า

ส่วนถ้าหาก พี่เป๊กกับหนิง มีความสัมพันธ์กันขึ้นมาจริง ๆ ตนก็มองว่าอาจจะไม่ควรหรือเปล่า เพราะว่าก็มีครอบครัวอยู่แล้ว แล้วตนก็ไม่ได้อยากรู้อยากถาม อยู่ด้วยความเชื่อใจ ส่วนเรื่องดรามาทั้งหมดตอนนี้ก็จริง ๆ ไม่ได้อยากให้มีดรามาใด ๆ ที่สำคัญที่สุดคือแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างและครอบครัวมากที่สุด ไม่อยากให้ต้องมาได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ ตอนนี้ทำได้เพียงพยายามทำใจและเข้มแข็ง เพราะก็คบหากับหนิงมานานถึง 4 ปี แล้วเพิ่งจะมีการเลิกรากัน ตอนนี้่ก็ถือว่าเป็นแผลสด”

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อ้างอิงจาก : รายการ APOP TODAY

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:54 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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