ทูตจีน กังวล คนไทยเรียก “จีนเทา” ตีตราเหมารวมคนทั้งชาติ
ทูตจีนห่วงคำว่า “จีนเทา” วอยคนไทย อย่าเหมารวมคนจีนทั้งชาติ
เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแสดงความกังวลต่อการใช้คำว่า “จีนเทา” โดยมองว่าเป็นการเหมารวมและตีตราคนจีนทั้งหมด จนทำให้คนในจีนบางส่วนรู้สึกว่าไทยไม่เป็นมิตร
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยเฝ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ว่าเพิ่งได้พบกับเอกอัครราชทูตจีน ซึ่งหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุย
ทูตจีนบอกว่า หากนักท่องเที่ยวจีนทำผิดกฎหมาย ไทยก็พูดตรงๆ ได้เลย แต่ไม่อยากให้ใช้คำว่า “จีนเทา” เพราะทำให้ฝ่ายจีนรู้สึกว่าไทยไม่เป็นมิตร โดยทูตยอมรับว่าคนจีนบางส่วนทำผิดกฎหมายจริง แต่ก็ยังมีอีกจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาและสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจไทยอย่างมาก
นายสุรศักดิ์ระบุว่า มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป แต่คำว่า “จีนเทา” กลับเหมารวมและตีตราคนจีนทั้งหมด
รัฐมนตรียืนยันว่า ไทยจะบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนที่กระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตาม
เมื่อถูกถามถึงกรณีคนจีนเปิดบริษัทรับส่งของหรือบริการเดลิเวอรีที่ให้บริการเฉพาะลูกค้าชาวจีนเท่านั้น นายสุรศักดิ์กล่าวว่า การกระทำลักษณะนี้ผิดกฎหมายไทยอยู่แล้ว และจะมีการกวาดล้างอย่างแน่นอน พร้อมระบุว่าการบังคับใช้กฎหมายให้ได้ผลต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคม เพราะหากไม่ร่วมมือกันก็จะไม่สำเร็จ
เรื่องนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่ละเอียดอ่อน ขณะที่ไทยกำลังเดินหน้าปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ธุรกิจนอมินี และอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งหลายคดีเชื่อมโยงกับเครือข่ายชาวจีน ในเวลาเดียวกัน นักท่องเที่ยวจีนก็ยังเป็นตลาดสำคัญอันดับต้นๆ และเม็ดเงินลงทุนจากจีนก็มีน้ำหนักต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก รัฐบาลจึงต้องเดินบนเส้นบางๆ ระหว่างการแสดงให้เห็นว่าจริงจังกับการปราบอาชญากรรม กับการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการทูตที่สำคัญเอาไว้
ทั้งนี้ “จีนเทา” หมายถึงชาวจีนหรือกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรืออยู่ในพื้นที่ “สีเทา” ของกฎหมายในประเทศไทย ส่วนมากเป็นกลุ่มทุนที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
คำนี้มาจากการเปรียบเทียบสี ถ้า “ขาว” คือถูกกฎหมายเต็มตัว “ดำ” คือผิดกฎหมายชัดเจน “เทา” ก็คือก้ำกึ่ง คาบเส้น หรือซ่อนสิ่งผิดกฎหมายไว้เบื้องหลังธุรกิจที่ดูถูกต้อง
วิธีการที่พบบ่อยคือการใช้ธุรกิจบังหน้า เช่น โรงเรียนสอนภาษาหรือโรงงาน เพื่อปกปิดกิจกรรมจริง รวมถึงการใช้นอมินีคนไทยถือครองทรัพย์สินหรือดำเนินธุรกิจแทน การใช้วีซ่านักท่องเที่ยวหรือวีซ่านักศึกษาเพื่อยืดเวลาพำนัก และการสร้างเครือข่ายธุรกิจซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
กิจกรรมในกลุ่มครอบคลุมหลายอย่าง ตั้งแต่การฟอกเงิน การค้าของผิดกฎหมาย ไปจนถึงขบวนการใหญ่อย่างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ ซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่ในไทยและภูมิภาคในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กรณีที่โด่งดังคือนักแสดงจีน “ซิงซิง” ที่ถูกหลอกมาแคสงานในไทยแล้วถูกพาข้ามไปเมียนมา
มีคำที่เกี่ยวข้องและมักใช้คู่กันอีกสองคำ คือ “จีนดำ” ที่หมายถึงกลุ่มที่ทำผิดกฎหมายชัดเจนกว่า และ “ทุนจีนสีเทา” ซึ่งเป็นคำที่นักวิชาการใช้มองในเชิงโครงสร้าง โดยชี้ว่าทุนเทาเติบโตได้เพราะระบบอุปถัมภ์และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มทุน ไม่ใช่แค่เรื่องอาชญากรรมเดี่ยวๆ
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