สิ้น พระครูโกศลพัฒนวิธาน เจ้าอาวาสวัดป่าไคร้เหนือ เส้นเลือดในสมองตีบ มรณภาพ
พระครูโกศลพัฒนวิธาน มรณภาพด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ สิริอายุ 61 พรรษา 40 ศิษยานุศิษย์ร่วมถวายความอาลัย
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ออกประกาศแจ้งข่าวเศร้าแก่คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ เรื่องการมรณภาพของ พระครูโกศลพัฒนวิธาน เจ้าอาวาสวัดป่าไคร้เหนือ และเจ้าคณะตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร สิริอายุ 61 พรรษา 40
พระครูโกศลพัฒนวิธานมรณภาพลงด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ เมื่อช่วงเช้ามืดเวลา 05.30 น. ของวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ณ โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
คณะสงฆ์อำเภอห้างฉัตรจึงออกประกาศขออาราธนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พร้อมเจริญพรเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายความอาลัยและเข้าร่วมพิธีสรงน้ำศพ เพื่อแสดงความเคารพ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ วัดป่าไคร้เหนือ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
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