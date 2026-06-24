กรมราชทัณฑ์ เผยการพักโทษ “เสก โลโซ” ตามเกณฑ์กฎหมายโปร่งใสเสมอภาค ปล่อยตัวแล้ววันนี้
กรมราชทัณฑ์ เผยการพักโทษ “เสก โลโซ” ตามเกณฑ์กฎหมายโปร่งใสเสมอภาค ปล่อยตัวแล้ววันนี้ โดยหลังจากนี้ติดกำไล EM และคุมประพฤติ
ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก พร้อมข้อความระบุว่า “การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ติดกำไล EM นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย (เสก โลโซ) ตามเกณฑ์กฎหมายโปร่งใสเสมอภาค”
พร้อมข้อความระบุว่า “ตามที่สังคมให้ความสนใจกรณีการปล่อยตัวนายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ “เสก โลโซ” ศิลปินนักร้องชื่อดัง ซึ่งต้องโทษจำคุกในความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองฯ ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานฯ และ เสพยาเสพติดฯ กำหนดโทษรวม 2 ปี 12 เดือน 20 วัน โดยเริ่มนับโทษตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 จะพ้นโทษ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 นั้น
กรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่า ในระหว่างการควบคุมนายเสกสรรค์ฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมโครงการพักการ ลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ หลักสูตร “การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจำ กลางเพชรบุรี เป็นเวลา 5 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ซึ่งมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 23 มกราคม-23 มิถุนายน 2569 ซึ่งนายเสกสรรค์ฯ ได้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยและผ่านการอบรมตามเกณฑ์อย่างครบถ้วน ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2569 มีผลใช้บังคับ นายเสกสรรค์ฯ มีสถานะเป็น “นักโทษเด็ดขาด” เป็นผู้อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามมาตรา 9 (2),10 (2) ได้อภัยลดโทษ 5 เดือน 20 วัน จากกำหนดโทษ 2 ปี 12 เดือน 20 วัน คงเหลือกำหนดโทษ 2 ปี 6 เดือน 30 วัน และจะพ้นโทษใน วันที่ 13 ธันวาคม 2570
ทั้งนี้ นายเสกสรรค์ฯ ได้รับความเห็นชอบให้พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ จากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา วินิจฉัยการพักการลงโทษ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรมได้อนุมัติพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 โดยเรือนจำกลางเพชรบุรีได้ ดำเนินการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อคุมประพฤติ พร้อมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ในระหว่างการคุมประพฤติ นายเสกสรรค์ฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ อย่างเคร่งครัดต่อไป จนครบกำหนดโทษ
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