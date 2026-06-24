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กรมราชทัณฑ์ เผยการพักโทษ “เสก โลโซ” ตามเกณฑ์กฎหมายโปร่งใสเสมอภาค ปล่อยตัวแล้ววันนี้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:14 น.
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กรมราชทัณฑ์ เผยการพักโทษ “เสก โลโซ” ตามเกณฑ์กฎหมายโปร่งใสเสมอภาค ปล่อยตัวแล้ววันนี้ โดยหลังจากนี้ติดกำไล EM และคุมประพฤติ

ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก พร้อมข้อความระบุว่า “การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ติดกำไล EM นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย (เสก โลโซ) ตามเกณฑ์กฎหมายโปร่งใสเสมอภาค”

พร้อมข้อความระบุว่า “ตามที่สังคมให้ความสนใจกรณีการปล่อยตัวนายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ “เสก โลโซ” ศิลปินนักร้องชื่อดัง ซึ่งต้องโทษจำคุกในความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองฯ ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานฯ และ เสพยาเสพติดฯ กำหนดโทษรวม 2 ปี 12 เดือน 20 วัน โดยเริ่มนับโทษตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 จะพ้นโทษ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 นั้น

กรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่า ในระหว่างการควบคุมนายเสกสรรค์ฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมโครงการพักการ ลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ หลักสูตร “การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจำ กลางเพชรบุรี เป็นเวลา 5 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ซึ่งมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 23 มกราคม-23 มิถุนายน 2569 ซึ่งนายเสกสรรค์ฯ ได้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยและผ่านการอบรมตามเกณฑ์อย่างครบถ้วน ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2569 มีผลใช้บังคับ นายเสกสรรค์ฯ มีสถานะเป็น “นักโทษเด็ดขาด” เป็นผู้อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามมาตรา 9 (2),10 (2) ได้อภัยลดโทษ 5 เดือน 20 วัน จากกำหนดโทษ 2 ปี 12 เดือน 20 วัน คงเหลือกำหนดโทษ 2 ปี 6 เดือน 30 วัน และจะพ้นโทษใน วันที่ 13 ธันวาคม 2570

ทั้งนี้ นายเสกสรรค์ฯ ได้รับความเห็นชอบให้พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ จากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา วินิจฉัยการพักการลงโทษ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรมได้อนุมัติพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 โดยเรือนจำกลางเพชรบุรีได้ ดำเนินการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อคุมประพฤติ พร้อมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ในระหว่างการคุมประพฤติ นายเสกสรรค์ฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ อย่างเคร่งครัดต่อไป จนครบกำหนดโทษ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:14 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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