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“อู๋จุน HI-END” แจงดรามา ยูทูบเบอร์ดัง ทำร้ายช่างภาพ ยันไม่ได้ทำ ท้างัดหลักฐานแฉ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:18 น.
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"อู๋จุน HI-END" แจงดรามา ยูทูบเบอร์ดัง ทำร้ายช่างภาพ ยันไม่ได้ทำ ท้างัดหลักฐานแฉ

“อู๋จุน HI-END” แจงดรามา ยูทูบเบอร์ดัง ทำร้ายช่างภาพ ยันไม่ได้ทำ และไม่รู้จักกันมาก่อน พร้อมปมทำร้ายผู้หญิง-สัตว์ ท้างัดหลักฐานแฉ

จากกรณีชายช่างภาพวัย 24 ปีรายหนึ่ง ร้องเรียนกับสื่อแห่งหนึ่งว่า ถูกยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า 10 ล้าน ทำร้ายร่างกายหลังยูทูบเบอร์ไม่พอใจการทำงาน ขณะถ่ายทำคอนเทนต์ในสตูดิโอแห่งหนึ่ง จ.ขอนแก่น พร้อมขู่ว่าหากเจออีกจะทำแบบนี้อีก ก่อนถูก CEO ไล่ออกโดยไม่ได้รับการชดเชยแต่อย่างใด

ล่าสุด อู๋จุน ยูทูบเบอร์ชื่อดัง เจ้าของช่อง OAUJUN HI-END โพสต์คลิปชี้แจง ประเด็นดังกล่าวว่า “ชัดเลยเขาหมายถึงผม ซึ่งในมุมผมมองว่าพนักงานคนนี้แปลกมาก ผมบอกข้อเท็จจริงอย่างนี้ก่อน สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นบริษัทขนมเขาออกกองตามปกติ เลยเพื่อน ๆ แก๊ง HI-END ก็อยู่ ซึ่งที่นี่คือสตูดิโอ HI-END เพื่อน ๆ ของเราทุกคน พยานทุกคนเห็นเหตุการณ์หมดเป็น 10 คน เขาบอกว่าคนนี้มีสีหน้าแววตาการแสดงออกที่แปลก พูดห้วน เย้ยหยันไม่รับฟัง ซึ่งพอผมสัมผัสมันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ

แต่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่รู้จักพนักงานคนนี้มาก่อน ไม่รู้แม้กระทั่งชื่อ ณ ปัจจุบันยังไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรแบบสัตย์จริง ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผมจะไปโกรธ ไปเกลียด ไปด่าไปตบ ไปตีไม่มีเหตุผล สิ่งที่ผมทำเพียงแค่ปกป้องเพื่อน ๆ ของผม ทำให้สถานการณ์ที่นี่มันดีโดยการขอให้เขาออกจากที่นี่ แต่ไม่ได้ไล่เขาออกไปจากที่นี่ ผมไม่รู้ว่าเขาไม่พอใจขนาดไหน เพียงแต่บอร์ดบริหารที่บริษัทขนมเขามีการเรียกไปตักเตือน บอกพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีอย่างไร

ผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยซ้ำ แต่ผมได้รับรู้มาว่า…สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็เลยโดนบอร์ดผู้บริหารไล่ออก สิ่งที่เกิดขึ้นมีแค่นี้เลย ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขาแม้แต่นิดเดียว คิดตรรกะง่าย ๆ ได้ไหม มีเหตุผลอะไรที่ผมอยู่กับพนักงานหลายสิบชีวิตมาก เจอเขาครั้งแรกผมจะไปตีเขา โอเคเรามีการปรามเอาเขาออกจริง เพราะไม่มีมูลหมาไม่ขี้ เขาต้องทำอะไรสักอย่างอยู่แล้ว เย้ยหยันหรืออะไรไม่รู้ เขาพิมพ์อะไรยาวมาไม่รู้ แล้วมีหลายข้อเท็จจริงตัวผมเองยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น”

อู๋จุนอัดคลิปวิดีโอชี้แจงประเด็นดรามากับช่างภาพ
TikTok/ @oaujun

ชี้แจงประเด็นเรื่องทำร้ายผู้หญิง

อู๋จุน กล่าวว่า “เขาบอกว่าผมมีคดีเก่าคือทำร้ายผู้หญิง เคยมีดรามาเมื่อสมัยก่อนประมาณ 6-7 ปี วันนั้นคดีนั้นถูกยกฟ้องไปแล้ว แล้วไม่ใช่เรื่องจริง เรื่องทำร้ายผู้หญิงพนักงานคนดังกล่าวเพิ่งเคยเจอผมครั้งแรก เอาอะไรมารู้ว่าผมเคยหรือไม่เคยทำร้ายผู้หญิงหรือทำร้ายสัตว์ ดูจากข่าวแล้วแบบเอาไปพูดมั่วมาก ๆ เรื่องทำร้ายพูดหญิงผมทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งตอนประกวดเต้นเพราะผมเป็นกรรมการ เขาไม่พอใจการตัดสินใจผม เขามาโวยวายผมเลยโวยวายกับมีเต็ม X Twitter ไปดูได้เลย

ผมไม่ได้ทำร้ายผู้หญิง แต่คนเหล่านั้นใส่ไข่ผมว่าผมทำร้ายผู้หญิง ผมแค่สะบัดเพื่อนผมแล้วผมก็จะไปด่าเถียงกับคนเหล่านั้นซึ่งขึ้นศาลไปเรียบร้อย หลักฐานก็ไม่มี ไม่มีทางมีคนอยู่เซ็นทรัลมีเป็นพัน ๆ คน ถ้าผมทำร้ายผู้หญิงผมโดนลุงกระทืบตายแล้ว”

ชี้แจงประเด็นเรื่องทำร้ายสัตว์

อู๋จุน กล่าวว่า “ส่วนทำร้ายสัตว์ผมยังไม่รู้ว่าผมไปทำร้ายสัตว์ตอนไหน ไม่เคยมีกรณีทำร้ายสัตว์เกิดขึ้น แล้วไม่มีเคยดรามาทำร้ายสัตว์ด้วย แล้วตัวผมเองเนี่ยนะทำร้ายสัตว์ แล้วก็มีข้อความที่บอกว่า “ซ้ำด่าเหยียด ขู่เจออีกโดนแน่” แล้วก็มีแผลด้วยเขาบอกเขาอ้างว่ามีแผล คนนี้ที่เกิดเหตุเห็นหมด ทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกคนเลย ไม่ใช่แค่แก๊ง HI-END พนักงานทุกคนที่อยู่ในโกดังแห่งนี้เห็นหมด

ผมไม่เข้าใจว่าจริง ๆ แล้วถ้าเกิดโดนอย่างนี้ ผมมองว่าถ้าเกิดผมทำจริงนะต้องฟ้อง ต้องเอาผมเข้าคุกต้องดำเนินคดี ต้องเอาหลักฐานมากาง ต้องมาบอกว่าทำร้ายสัตว์ โดนทารุณกรรมสัตว์ ต้องมาเปิดเลย ซึ่งเรารู้ว่าเราอยู่จุดไหนแล้วเรารู้ว่าเราทำอะไร สิ่งที่เกิดขึ้นไม่แปลก ผมเข้าใจว่ามีคนพอใจไม่พอใจผม แล้วเห็นว่าเราอยู่ในแสงแล้วจะเล่นแบบนี้ แล้วก็เรียกร้องค่าเสียหาย

ผมเข้าใจเพียงแต่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องของกฎหมาย เรื่องพวกนั้น เอาเป็นว่าถ้ามีหลักฐานแบบชัดเจนเลยว่าเราทำผิดต้องเปิด และเปิดคืนนี้ หรือว่าเปิดภายในอาทิตย์นี้หรือเดือนนี้ก็ได้ หรือเปิดปีหน้าก็แล้วแต่ เพียงแต่ว่าประเด็นคือต้องเปิด เพราะผมยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่แต่ละคนพูดตั้งแต่มีดรามาทุกอย่างที่เปิดมัน What The f*** เชื่อผมเถอะผมคุยตามข้อเท็จจริง”

@oaujun

ผมจะพูดตามข้อเท็จจริงเท่านั้น ผมต้องปกป้องพวกเราในไฮเอ็นทุกคน และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดในมุมผม😁❗️(เสพข่าวอย่างสนุกใส่ไข่และมีสติ)

♬ เสียงต้นฉบับ – OAUJUN HI-END – OAUJUN HI-END

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:18 น.
68
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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