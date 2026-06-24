ด่วน! นายกฯ สั่งยกเลิกสอบท้องถิ่น 68 ยกชุด แม้บรรจุแล้ว เซ่นปมโกงกระดาษคำตอบ
นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งเช้าวันที่ 24 มิ.ย. 69 ให้หาทางยกเลิกผลสอบท้องถิ่นปี 68 ทั้งหมด หลังพบขบวนการทุจริตเกี่ยวกับกระดาษคำตอบ แม้ผู้สอบผ่านบางส่วนจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ออกคำสั่งเมื่อเช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ให้หาแนวทางยกเลิกผลการสอบคัดเลือกท้องถิ่นประจำปี 2568 ทั้งชุด หลังพบหลักฐานขบวนการทุจริตเกี่ยวกับกระดาษคำตอบ พร้อมระบุว่าปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาด
สิ่งที่ทำให้คดีนี้หนักกว่าปกติคือบางส่วนของผู้ที่สอบผ่านได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปแล้ว แต่นายกฯ ยืนยันชัดเจนว่าต้องออกจากตำแหน่งทันที โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
Thai PBS News รายงานว่า นายกฯ ใช้คำรุนแรงถึงขั้นว่าการโกงครั้งนี้เป็น “การขายชาติ” สะท้อนถึงความร้ายแรงที่รัฐบาลมองเรื่องนี้
ด้าน Nation Online รายงานเพิ่มเติมว่า นายกฯ สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางยกเลิกการสอบทั้งชุด โดยไม่มีการยกเว้นแม้ผู้ที่ผ่านการสอบโดยสุจริตก็ตาม
ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากสำนักงานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (สถ.) ว่ากระบวนการยกเลิกจะดำเนินการอย่างไร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสอบสุจริตจะมีแนวทางเยียวยาอย่างไร
ต่อมา เฟซบุ๊ก เพจ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ ได้สรุปข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ใจร่มๆ จะยกเลิก เฉพาะผู้ที่มีหลักฐานพบว่า คะแนนในกระดาษคำตอบตัวจริง ไม่ตรงกับไฟล์รูปภาพหรือคะแนนที่ประกาศ เท่านั้น”
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