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ด่วน! นายกฯ สั่งยกเลิกสอบท้องถิ่น 68 ยกชุด แม้บรรจุแล้ว เซ่นปมโกงกระดาษคำตอบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:11 น.
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ด่วน! นายกฯ สั่งยกเลิกสอบท้องถิ่น 68 ยกชุด แม้บรรจุแล้ว เซ่นปมโกงกระดาษคำตอบ

นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งเช้าวันที่ 24 มิ.ย. 69 ให้หาทางยกเลิกผลสอบท้องถิ่นปี 68 ทั้งหมด หลังพบขบวนการทุจริตเกี่ยวกับกระดาษคำตอบ แม้ผู้สอบผ่านบางส่วนจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ออกคำสั่งเมื่อเช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ให้หาแนวทางยกเลิกผลการสอบคัดเลือกท้องถิ่นประจำปี 2568 ทั้งชุด หลังพบหลักฐานขบวนการทุจริตเกี่ยวกับกระดาษคำตอบ พร้อมระบุว่าปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาด

สิ่งที่ทำให้คดีนี้หนักกว่าปกติคือบางส่วนของผู้ที่สอบผ่านได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปแล้ว แต่นายกฯ ยืนยันชัดเจนว่าต้องออกจากตำแหน่งทันที โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

Thai PBS News รายงานว่า นายกฯ ใช้คำรุนแรงถึงขั้นว่าการโกงครั้งนี้เป็น “การขายชาติ” สะท้อนถึงความร้ายแรงที่รัฐบาลมองเรื่องนี้

ด้าน Nation Online รายงานเพิ่มเติมว่า นายกฯ สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางยกเลิกการสอบทั้งชุด โดยไม่มีการยกเว้นแม้ผู้ที่ผ่านการสอบโดยสุจริตก็ตาม

ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากสำนักงานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (สถ.) ว่ากระบวนการยกเลิกจะดำเนินการอย่างไร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสอบสุจริตจะมีแนวทางเยียวยาอย่างไร

ต่อมา เฟซบุ๊ก เพจ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ ได้สรุปข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ใจร่มๆ จะยกเลิก เฉพาะผู้ที่มีหลักฐานพบว่า คะแนนในกระดาษคำตอบตัวจริง ไม่ตรงกับไฟล์รูปภาพหรือคะแนนที่ประกาศ เท่านั้น”

จะยกเลิก เฉพาะผู้ที่มีหลักฐานพบว่า คะแนนในกระดาษคำตอบตัวจริง
ภาพจาก : FB/ศูนย์สอบธรรมศาสตร์

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:11 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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