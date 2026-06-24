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ไม่เกินสองปี! สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมต้อนรับแพนด้าคู่ใหม่ ตรวจความพร้อมด้านต่างๆ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 09:41 น.
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แฟ้มภาพ

สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมต้อนรับแพนด้าคู่ใหม่ ไม่เกินสองปี ตรวจความพร้อมด้านต่างๆ โดยรัฐบาลเตรียมบินจีนเพื่อประสานความร่วมมือ

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดแสดงสัตว์ให้สอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์สมัยใหม่ ควบคู่กับการส่งเสริมภารกิจด้านการอนุรักษ์ การศึกษา และ การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญ ของสัตว์เลื้อยคลานในระบบนิเวศแก่ประชาชนและเยาวชน

ส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่ได้รับงบประมาณก่อสร้างจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2568 วงเงิน 29.39 ล้านบาท พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัด แสดงสัตว์เลื้อยคลานตามหลักวิชาการและสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและการจัดการที่ทันสมัย รองรับการจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานกว่า 160 ตัว ใน 26 ส่วนจัดแสดง

นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยี Smart Zoo มาใช้ในการสื่อความหมายและการเรียนรู้ ผ่านระบบ Smart Map และสื่อดิจิทัลแบบ Interactive รองรับ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รวมถึงสื่อภาพยนตร์ 3 มิติ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย สำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า เพื่อรับทราบความพร้อมด้านสถานที่ การบริหารจัดการ และแนวทางการพัฒนาพื้นที่รองรับการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ สำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมีแพนด้าของสวนสัตว์เชียงใหม่

นายบุญชอบ กล่าวถึงความคืบหน้าการนำแพนด้ามาจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ว่า แพนด้าเป็นสัตว์ป่ายอดนิยมตลอด 20 ปี ที่มาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ทางรัฐบาลและองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีการประสานความร่วมมือกับประเทศจีน คาดว่าอีกไม่นานนายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดการเดินทางไปเยือนประเทศจีน ซึ่งก็จะมีการพูดคุยขอรับการสนับสนุนหมีแพนด้ามาจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ด้วย วันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่มีความพร้อมที่จะต้อนรับแพนด้าคู่ใหม่มาจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 2 ปีของการดำเนินการในกระบวนการต่างๆ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 09:41 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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