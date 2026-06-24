ไม่เกินสองปี! สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมต้อนรับแพนด้าคู่ใหม่ ตรวจความพร้อมด้านต่างๆ
สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมต้อนรับแพนด้าคู่ใหม่ ไม่เกินสองปี ตรวจความพร้อมด้านต่างๆ โดยรัฐบาลเตรียมบินจีนเพื่อประสานความร่วมมือ
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดแสดงสัตว์ให้สอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์สมัยใหม่ ควบคู่กับการส่งเสริมภารกิจด้านการอนุรักษ์ การศึกษา และ การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญ ของสัตว์เลื้อยคลานในระบบนิเวศแก่ประชาชนและเยาวชน
ส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่ได้รับงบประมาณก่อสร้างจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2568 วงเงิน 29.39 ล้านบาท พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัด แสดงสัตว์เลื้อยคลานตามหลักวิชาการและสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและการจัดการที่ทันสมัย รองรับการจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานกว่า 160 ตัว ใน 26 ส่วนจัดแสดง
นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยี Smart Zoo มาใช้ในการสื่อความหมายและการเรียนรู้ ผ่านระบบ Smart Map และสื่อดิจิทัลแบบ Interactive รองรับ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รวมถึงสื่อภาพยนตร์ 3 มิติ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย สำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า เพื่อรับทราบความพร้อมด้านสถานที่ การบริหารจัดการ และแนวทางการพัฒนาพื้นที่รองรับการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ สำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมีแพนด้าของสวนสัตว์เชียงใหม่
นายบุญชอบ กล่าวถึงความคืบหน้าการนำแพนด้ามาจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ว่า แพนด้าเป็นสัตว์ป่ายอดนิยมตลอด 20 ปี ที่มาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ทางรัฐบาลและองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีการประสานความร่วมมือกับประเทศจีน คาดว่าอีกไม่นานนายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดการเดินทางไปเยือนประเทศจีน ซึ่งก็จะมีการพูดคุยขอรับการสนับสนุนหมีแพนด้ามาจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ด้วย วันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่มีความพร้อมที่จะต้อนรับแพนด้าคู่ใหม่มาจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 2 ปีของการดำเนินการในกระบวนการต่างๆ
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