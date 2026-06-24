ข่าวดาราบันเทิง

มดดำ เล่าปม ธัญญ่า-หนิง ปัทมา เผย รอเจ้าตัวมาตอบเอง! ลั่น กลัว เป๊ก สัณณ์ชัย ตีปาก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:09 น.
75
มดดำ เล่าปม ธัญญ่า-หนิง ปัทมา เผย รอเจ้าตัวมาตอบเอง! ลั่น กลัว เป๊ก สัณณ์ชัย ตีปาก

มดดำ คชภา ทิ้งบอมบ์ใหญ่ เล่าปม ธัญญ่า-หนิง ปัทมา เผย รอเจ้าตัวมาตอบเอง! ไม่กล้าเล่าเยอะ ลั่น กลัว ‘เป๊ก สัณณ์ชัย’ บุกบ้านตีปาก

จากกรณีร้อนหลังจากที่ ธัญญ่า ธัญญาเรศ เข้าไปคอมเมนต์ถาม หนิง ปัทมา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 แบบตรงไปตรงมา เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ เป๊ก สัณณชัย จนกลานเป็นกระแสร้อนที่ชาวเน็ตหยิบยกขึ้นมาถกกันสนั่นโลกออนไลน์ในขณะนี้

ล่าสุด 23 มิ.ย. 69 ในรายการ ข่าวใส่ไข่ ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ได้มีการนำเสนอประเด็นร้อนครั้งนี้ด้วย โดย มดดำ คชาภา เผยว่า “คือเรื่องของเรื่องเนี่ย ก็พยายามถามว่าอะไรเกิดขึ้น แต่ว่ายังไม่ได้คุย แต่ก็รู้ ๆ ตั้งแต่ตอนนั้นที่ประกาศน่ะ ที่คุณนายธัญญ่าเคยประกาศไงว่าลดระดับความสัมพันธ์มาแล้วตั้งแต่รอบโน้น แต่นางก็เป็นเพื่อนกันอยู่ มันอาจจะมีเรื่องตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่า ก็คือตั้งแต่ลดระดับความสัมพันธ์ มันอาจจะมีบางคนเข้ามาตั้งแต่ตอนนั้น ก็ฉันเคยได้ยิน มันอาจจะไม่ได้เพิ่งเกิดวันสองวันนี้ก็ได้ ใช่ไหมล่ะ มันอาจจะเกิดมานานแล้วก็ได้ เดี๋ยวธัญญ่ามาหาฉันอาทิตย์หน้า ก็ไม่รู้ที่เขาลดระดับความสัมพันธ์ จะมีบุคคลที่ 3 เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่า เดี๋ยวรอให้นางมาตอบเอง พี่เป๊กจะมาออกงานกับเสก โลโซ วันพฤหัสนี้ ไปถามพี่เป๊กดีกว่า เดี๋ยวพูดเยอะ ๆ พี่เป๊กตีปากฉันอีก”

จากนั้นมดดำรายงานข่าวต่อถึงประเด็นที่ บอสณวัฒน์ ออกมาพูดถึงประเด็น หนิง ปัทมา ก่อนจะพูดถึงภาพชายหญิงที่สนามบินเชียงใหม่ที่ชาวเน็ตออกมาเปิดกันทั่วโซเชียลจนเกิดเป็นประเด็นใหม่ จากนั้น มดดำ ก็ลั่นคำสั้น ๆ ออกมาว่า “แค่เชียงใหม่เหรอ” ทางด้านรถเมล์ รีบถามกลับทันทีว่า “มีไกลกว่านั้นเหรอคะ” มดดำ รีบตอบว่า “ก็แค่เชียงใหม่”

ต่อมา มดดำ คชภา ก็รีบตัดบทเรื่องภาพที่สนามบิน ไปพูดถึงเรื่องที่ เป๊ก สัณณ์ชัย จะไปออกงานกับ เสก โลโซ ในวันที่ 25 มิ.ย. นี้ รวมถึงเรื่องที่ เป๊ก-ธัญญ่า จะมาไลฟ์สดในรายการของไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ในวันที่ 15 ก.ค. นี้ ก่อนที่ รถเมล์ พิธีกรร่วมในรายการจะอ่านคอมเมนต์ให้ มดดำ ฟังว่า “คุณผู้ชมบอกว่า คุณมดดำก็โฟนอินเลย”

มดดำ ตอบกลับทันทีว่า “ไม่เอาสิ เดี๋ยวเป๊กก็ตอบแล้ววันพฤหัส อดใจนิดนึง เดี๋ยวเป๊กตีแล้วไม่คุ้มกันเนอะ เป๊กตีนะมึง เป๊กบุกบ้านตีนะ เป๊กไม่เหมือนคนอื่นนะ เรารู้จักมาตั้งแต่เด็ก ๆ ไม่คุ้มนะ”

มดดำ เล่าปม ธัญญ่า-หนิง ปัทมา เผย รอเจ้าตัวมาตอบเอง! ลั่น กลัว เป๊ก สัณณ์ชัย ตีปาก-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : รายการ ข่าวใส่ไข่ สดใหม่ ให้เยอะ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ปีเตอร์ คอร์ป เล่าครั้งแรก สาเหตุเลิกแฟนสาวนอกวงการ ยันจบด้วยดี ไม่มีมือที่สาม บันเทิง

ปีเตอร์ คอร์ป เล่าครั้งแรก สาเหตุเลิกแฟนสาวนอกวงการ ยันจบด้วยดี ไม่มีมือที่สาม

20 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ไทยโต้เขมร หลังโพสต์ระเบิด MK 84 อ้างมาจาก F-16 ชี้หลักฐานมีข้อกังขา

8 นาที ที่แล้ว
เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568 เศรษฐกิจ

เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.หวาดเสียว ติดอยู่กลางอากาศสูงเกือบ 80 เมตร หลังเครื่องเล่นหยุดทำงาน

18 นาที ที่แล้ว
มศว สั่งสอบด่วนปม โกงสอบท้องถิ่น หลัง ป.ป.ช. บุกบ้านพักพบ แก้กระดาษคำตอบ ข่าว

มศว สั่งสอบด่วนปม โกงสอบท้องถิ่น หลัง ป.ป.ช. บุกบ้านพักพบ แก้กระดาษคำตอบ

21 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ของขึ้น! หนิง ปัทมา โดนลูกค้า &#039;ยกเลิกงาน&#039; เซ่นดรามาความสัมพันธ์ เป๊ก-ธัญญ่า บันเทิง

บอสณวัฒน์ ของขึ้น! หนิง ปัทมา โดนลูกค้า ‘ยกเลิกงาน’ เซ่นดรามาความสัมพันธ์

36 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ข้าราชการเงินเดือนน้อย สวัสดิการดียังไง ทำไมคนถึงแย่งสอบ ยอมทุจริต

39 นาที ที่แล้ว
พนักงานรายได้หมื่นต้นแบ่งเงินเลี้ยงแม่และหลานจนขาดชีวิตส่วนตัว ข่าว

สุดกลั้น! พนง. ร้องไห้ เงินเดือน 12000 แบ่งให้แม่ 5 พัน พ้อไร้อนาคต ไม่เคยได้ใช้ชีวิต

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สอบแม่ฝรั่งเศส ลืมลูก 4 ขวบ และ 2 ขวบ บนรถท่ามกลางคลื่นความร้อน สุดท้ายลูกดับ

51 นาที ที่แล้ว
โย ช็อก! ถูก หนิง ปัทมา บอกเลิกกลางโซเชียล เผยสาเหตุจบสัมพันธ์รัก 4 ปีกะทันหัน บันเทิง

โย ช็อก! ถูก หนิง ปัทมา บอกเลิกกลางโซเชียล เผยสาเหตุจบสัมพันธ์รัก 4 ปีกะทันหัน

56 นาที ที่แล้ว
สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิตถวาย &quot;สมเด็จพระสังฆราช&quot; ฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา ข่าว

สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิตถวาย “สมเด็จพระสังฆราช” ฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ป้อม ภาวุธ” แจงคดี Forex ยืนยันไม่ได้เกี่ยวกับสแกมเมอร์ ไม่เคยเชิญใครลงทุน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.อนุมัติ สินค้าควบคุม 66 รายการ เพิ่มซีอิ๊ว-น้ำปลา ป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคา เศรษฐกิจ

ครม.อนุมัติ สินค้าควบคุม 66 รายการ เพิ่มซีอิ๊ว-น้ำปลา ป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระครูโกศลพัฒนวิธาน มรณภาพด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ สิริอายุ 61 ปี ข่าว

สิ้น พระครูโกศลพัฒนวิธาน เจ้าอาวาสวัดป่าไคร้เหนือ เส้นเลือดในสมองตีบ มรณภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เชิญประชาชนร่วมออกความเห็นร่าง พ.ร.บ.กัญชา จนถึงวันที่ 1 ก.ค.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลจำคุก &quot;ติ๊ก ชิโร่&quot; 4 ปี คดีรถตู้ชนพี่น้อง 3 คน ดับ 1 ศพ รับสารภาพลดโทษเหลือ 2 ปี ข่าว

ศาลจำคุก “ติ๊ก ชิโร่” 4 ปี คดีรถตู้ชนพี่น้อง 3 คน ดับ 1 ศพ รับสารภาพลดโทษเหลือ 2 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อู๋จุน HI-END&quot; แจงดรามา ยูทูบเบอร์ดัง ทำร้ายช่างภาพ ยันไม่ได้ทำ ท้างัดหลักฐานแฉ ข่าว

“อู๋จุน HI-END” แจงดรามา ยูทูบเบอร์ดัง ทำร้ายช่างภาพ ยันไม่ได้ทำ ท้างัดหลักฐานแฉ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ เผยการพักโทษ “เสก โลโซ” ตามเกณฑ์กฎหมายโปร่งใสเสมอภาค ปล่อยตัวแล้ววันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มดดำ เล่าปม ธัญญ่า-หนิง ปัทมา เผย รอเจ้าตัวมาตอบเอง! ลั่น กลัว เป๊ก สัณณ์ชัย ตีปาก บันเทิง

มดดำ เล่าปม ธัญญ่า-หนิง ปัทมา เผย รอเจ้าตัวมาตอบเอง! ลั่น กลัว เป๊ก สัณณ์ชัย ตีปาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทูตจีน กังวล คนไทยเรียก &quot;จีนเทา&quot; ตีตราเหมารวมคนทั้งชาติ ข่าว

ทูตจีน กังวล คนไทยเรียก “จีนเทา” ตีตราเหมารวมคนทั้งชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ถาม ธัญญ่า ปมคอมเมนต์ถามสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย กับ หนิง ปัทมา บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา โทรคุย ธัญญ่า สาเหตุเมนต์ถาม หนิง ปัทมา ลั่น เสียงในหัวดังไปหน่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! นายกฯ สั่งยกเลิกสอบท้องถิ่น 68 ยกชุด แม้บรรจุแล้ว เซ่นปมโกงกระดาษคำตอบ ข่าว

ด่วน! นายกฯ สั่งยกเลิกสอบท้องถิ่น 68 ยกชุด แม้บรรจุแล้ว เซ่นปมโกงกระดาษคำตอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่เกินสองปี! สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมต้อนรับแพนด้าคู่ใหม่ ตรวจความพร้อมด้านต่างๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉขบวนการ โกงสอบข้าราชการท้องถิ่น 2568 ระบบตัดสิทธิ์หลายร้อยคน ข่าว

แฉซ้ำ! ขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น 2568 ระบบตัดสิทธิ์หลายร้อยคนทั้งที่ฝนคำตอบถูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เสก โลโซ” เดินออกจากเรือนจำเขากลิ้ง หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ-พักโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:09 น.
75
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยโต้เขมร หลังโพสต์ระเบิด MK 84 อ้างมาจาก F-16 ชี้หลักฐานมีข้อกังขา

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569
เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568

เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569

นทท.หวาดเสียว ติดอยู่กลางอากาศสูงเกือบ 80 เมตร หลังเครื่องเล่นหยุดทำงาน

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569
มศว สั่งสอบด่วนปม โกงสอบท้องถิ่น หลัง ป.ป.ช. บุกบ้านพักพบ แก้กระดาษคำตอบ

มศว สั่งสอบด่วนปม โกงสอบท้องถิ่น หลัง ป.ป.ช. บุกบ้านพักพบ แก้กระดาษคำตอบ

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569
Back to top button