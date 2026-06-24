มดดำ เล่าปม ธัญญ่า-หนิง ปัทมา เผย รอเจ้าตัวมาตอบเอง! ลั่น กลัว เป๊ก สัณณ์ชัย ตีปาก

มดดำ คชภา ทิ้งบอมบ์ใหญ่ เล่าปม ธัญญ่า-หนิง ปัทมา เผย รอเจ้าตัวมาตอบเอง! ไม่กล้าเล่าเยอะ ลั่น กลัว ‘เป๊ก สัณณ์ชัย’ บุกบ้านตีปาก
จากกรณีร้อนหลังจากที่ ธัญญ่า ธัญญาเรศ เข้าไปคอมเมนต์ถาม หนิง ปัทมา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 แบบตรงไปตรงมา เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ เป๊ก สัณณชัย จนกลานเป็นกระแสร้อนที่ชาวเน็ตหยิบยกขึ้นมาถกกันสนั่นโลกออนไลน์ในขณะนี้
ล่าสุด 23 มิ.ย. 69 ในรายการ ข่าวใส่ไข่ ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ได้มีการนำเสนอประเด็นร้อนครั้งนี้ด้วย โดย มดดำ คชาภา เผยว่า “คือเรื่องของเรื่องเนี่ย ก็พยายามถามว่าอะไรเกิดขึ้น แต่ว่ายังไม่ได้คุย แต่ก็รู้ ๆ ตั้งแต่ตอนนั้นที่ประกาศน่ะ ที่คุณนายธัญญ่าเคยประกาศไงว่าลดระดับความสัมพันธ์มาแล้วตั้งแต่รอบโน้น แต่นางก็เป็นเพื่อนกันอยู่ มันอาจจะมีเรื่องตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่า ก็คือตั้งแต่ลดระดับความสัมพันธ์ มันอาจจะมีบางคนเข้ามาตั้งแต่ตอนนั้น ก็ฉันเคยได้ยิน มันอาจจะไม่ได้เพิ่งเกิดวันสองวันนี้ก็ได้ ใช่ไหมล่ะ มันอาจจะเกิดมานานแล้วก็ได้ เดี๋ยวธัญญ่ามาหาฉันอาทิตย์หน้า ก็ไม่รู้ที่เขาลดระดับความสัมพันธ์ จะมีบุคคลที่ 3 เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่า เดี๋ยวรอให้นางมาตอบเอง พี่เป๊กจะมาออกงานกับเสก โลโซ วันพฤหัสนี้ ไปถามพี่เป๊กดีกว่า เดี๋ยวพูดเยอะ ๆ พี่เป๊กตีปากฉันอีก”
จากนั้นมดดำรายงานข่าวต่อถึงประเด็นที่ บอสณวัฒน์ ออกมาพูดถึงประเด็น หนิง ปัทมา ก่อนจะพูดถึงภาพชายหญิงที่สนามบินเชียงใหม่ที่ชาวเน็ตออกมาเปิดกันทั่วโซเชียลจนเกิดเป็นประเด็นใหม่ จากนั้น มดดำ ก็ลั่นคำสั้น ๆ ออกมาว่า “แค่เชียงใหม่เหรอ” ทางด้านรถเมล์ รีบถามกลับทันทีว่า “มีไกลกว่านั้นเหรอคะ” มดดำ รีบตอบว่า “ก็แค่เชียงใหม่”
ต่อมา มดดำ คชภา ก็รีบตัดบทเรื่องภาพที่สนามบิน ไปพูดถึงเรื่องที่ เป๊ก สัณณ์ชัย จะไปออกงานกับ เสก โลโซ ในวันที่ 25 มิ.ย. นี้ รวมถึงเรื่องที่ เป๊ก-ธัญญ่า จะมาไลฟ์สดในรายการของไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ในวันที่ 15 ก.ค. นี้ ก่อนที่ รถเมล์ พิธีกรร่วมในรายการจะอ่านคอมเมนต์ให้ มดดำ ฟังว่า “คุณผู้ชมบอกว่า คุณมดดำก็โฟนอินเลย”
มดดำ ตอบกลับทันทีว่า “ไม่เอาสิ เดี๋ยวเป๊กก็ตอบแล้ววันพฤหัส อดใจนิดนึง เดี๋ยวเป๊กตีแล้วไม่คุ้มกันเนอะ เป๊กตีนะมึง เป๊กบุกบ้านตีนะ เป๊กไม่เหมือนคนอื่นนะ เรารู้จักมาตั้งแต่เด็ก ๆ ไม่คุ้มนะ”
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อ้างอิงจาก : รายการ ข่าวใส่ไข่ สดใหม่ ให้เยอะ
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