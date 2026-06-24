ข่าวดาราบันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา โทรคุย ธัญญ่า สาเหตุเมนต์ถาม หนิง ปัทมา ลั่น เสียงในหัวดังไปหน่อย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 09:59 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 09:59 น.
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บุ๋ม ปนัดดา ถาม ธัญญ่า ปมคอมเมนต์ถามสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย กับ หนิง ปัทมา

บุ๋ม ปนัดดา ต่อสายตรงถาม ธัญญ่า ปมคอมเมนต์ถามสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย กับ หนิง ปัทมา เจ้าตัวตอบสั้น ๆ “เสียงในหัวดังไปหน่อย”

กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงทันที หลังปิดฉากความรักของ หนิง ปัทมา เจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 กับ โย แฟนหนุ่ม เรื่องราวเริ่มจากการที่ฝ่ายชายได้โพสต์ภาพที่ตนเองซบไหล่หนิง พร้อมระบุแคปชั่นเป็นนัยว่า “เอารูปล่าสุดเเล้วกันครับ (อาจจะเป็นรูปสุดท้ายก็ได้ครับ)” ต่อมาสาวหนิงเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า “หลังจากนี้หนิงกับโยไม่มีความสัมพันธ์อะไรต่อกันอีกแล้วนะคะ”

แต่เรื่องราวกลับกลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าระดับประเทศ จู่ ๆ นักแสดงตัวแม่ ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล ได้เข้าไปคอมเมนต์กลางโพสต์ดังกล่าวด้วยประโยคสุดสะดุ้งว่า “แล้วกับพี่เป๊กล่ะ” ฝั่ง หนิง ปัทมา ต้องรีบเข้ามาตอบกลับธัญญ่าว่า “เป็นพี่ที่เคารพค่ะ”

หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ หลายคนที่ติดตามข่าวบันเทิงจะทราบดีว่า ธัญญ่า และ เป๊ก สัณณ์ชัย ได้ประกาศลดสถานะเหลือเพียงพ่อแม่ของลูก ปัจจุบันทั้งคู่ยังสามารถร่วมงานและนั่งไลฟ์สดขายของคู่กันได้ปกติจนมีคนติดตามดูเป็นจำนวนมาก ทว่าในช่วงปลายปีที่แล้วเคยมีกระแสข่าวลือโยง หนิง ปัทมา ในตอนนั้นนางงามสาวออกมาชี้แจงต่อหน้าสื่อมวลชนและกล้าสาบานว่าตนเองไม่ได้เป็นมือที่สามอย่างแน่นอน

ล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจในรายการตกมันส์บันเทิง ช่อง NineEntertain Official หลังต่อสายตรงพูดคุยกับธัญญ่า เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงถึงสาเหตุของการเข้าไปคอมเมนต์ดังกล่าว ซึ่งธัญญ่ายืนยันว่าตนเองสบายดี เมื่อถูกถามว่าคิดอะไรอยู่ถึงไปเมนต์ถามแบบนั้น ธัญญ่าได้ตอบกลับมาสั้น ๆ ว่า “เสียงในหัวดังไปหน่อย” ส่วนรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดอยากให้ธัญญ่าเป็นคนพูดเอง

อย่างไรก็ดี บุ๋ม ปนัดดา อยากเตือนสติชาวเน็ตที่ติดตามข่าวนี้ว่า แม้จะสนุกกับการเสพข่าวชาวบ้าน แต่ขอให้ระมัดระวังอย่าเพิ่งทำตัวเป็นศาลเตี้ยตัดสินใครหรือด่าทอใครแรง ๆ เพราะสุดท้ายแล้วนี่คือเรื่องส่วนตัวของพวกเขา

หากพลั้งเผลอคอมเมนต์รุนแรงอาจทำให้เดือดร้อนถึงขั้นถูกฟ้องร้องขึ้นศาล ซึ่งในปัจจุบันกระเช้าก็ไม่ช่วย ต้องคุยกับทนายเท่านั้น

ทั้งนี้ ต้องรอฟังความจริงจากปากของทั้งฝั่งธัญญ่า, เป๊ก สัณณ์ชัย และหนิง ปัทมาต่อไป

ธัญญ่า และเป๊ก สัญชัยหนิง ปัทมา

ข้อมูลจาก : NineEntertain Official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 09:59 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 09:59 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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