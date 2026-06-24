ข่าว

“เสก โลโซ” เดินออกจากเรือนจำเขากลิ้ง หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ-พักโทษ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:01 น.
90

เสก โลโซ ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเปิดเขากลิ้ง หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ เข้าไปกอดกับครอบครัว เพื่อน และแฟนคลับที่รอรับเป็นจำนวนมาก

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ เพจเฟซบุ๊ก SEK LOSO ได้มีการโพสต์แจ้งหมายกำหนดการปล่อยตัวนักร้องร็อกเกอร์ระดับตำนาน เสก โลโซ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ในเวลา 09.00 น. ณ เรือนจำเปิดเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นั้น

ล่าสุดนาย เสก โลโซ ได้รับการปล่อยตัวออกมาเรือนจำ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 9.19 น. พร้อมถือรูปพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ก่อนจะเดินไปเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งหลังทำความเคารพเสร็จสิ้น พี่เสกสวมกอดกับครอบครัวและเพื่อนที่มารอรับกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับ นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือเสก โลโซ นักโทษเด็ดขาด ในคดีฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองฯ ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานฯ เสพเมทแอมเฟตามีน และ 3,4 เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน กำหนดโทษไว้ 2 ปี 12 เดือน 20 วัน (หักขัง 3 วัน) นับแต่วันที่ 20 พ.ค. 68 ซึ่งจะพ้นโทษ ในวันที่ 31 พ.ค. 71

จากนั้น เสก โลโซ ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ หลักสูตร “การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (หลักสูตร 5 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจำกลางเพชรบุรี ซึ่งมีกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 69 – 23 มิ.ย. 69

กระทั่ง เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.69 พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2569 มีผลใช้บังคับ ทำให้นายเสกสรรค์ ซึ่งมีสถานะเป็นนักโทษเด็ดขาด เข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามมาตรา 9 (2), 10 (2) จึงได้พระราชทานอภัยลดโทษ 5 เดือน 20 วัน จากกำหนดโทษ 2 ปี 12 เดือน 20 วัน จึงคงเหลือกำหนดโทษ 2 ปี 6 เดือน 30 วัน และจะพ้นโทษในวันที่ 13 ธ.ค. 70

ทั้งนี้ เนื่องด้วยนายเสกสรรค์ ได้รับความเห็นชอบให้พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษจากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ เมื่อครั้งการประชุมวันที่ 27 พ.ค.69 ที่ผ่านมา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้อนุมัติพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.69 จึงเป็นเหตุให้เรือนจำกลางเพชรบุรี จะดำเนินการปล่อยตัวนายเสกสรรค์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อคุมประพฤติ พร้อมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในวันที่ 24 มิ.ย.69

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ปีเตอร์ คอร์ป เล่าครั้งแรก สาเหตุเลิกแฟนสาวนอกวงการ ยันจบด้วยดี ไม่มีมือที่สาม บันเทิง

ปีเตอร์ คอร์ป เล่าครั้งแรก สาเหตุเลิกแฟนสาวนอกวงการ ยันจบด้วยดี ไม่มีมือที่สาม

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ไทยโต้เขมร หลังโพสต์ระเบิด MK 84 อ้างมาจาก F-16 ชี้หลักฐานมีข้อกังขา

9 นาที ที่แล้ว
เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568 เศรษฐกิจ

เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.หวาดเสียว ติดอยู่กลางอากาศสูงเกือบ 80 เมตร หลังเครื่องเล่นหยุดทำงาน

19 นาที ที่แล้ว
มศว สั่งสอบด่วนปม โกงสอบท้องถิ่น หลัง ป.ป.ช. บุกบ้านพักพบ แก้กระดาษคำตอบ ข่าว

มศว สั่งสอบด่วนปม โกงสอบท้องถิ่น หลัง ป.ป.ช. บุกบ้านพักพบ แก้กระดาษคำตอบ

22 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ของขึ้น! หนิง ปัทมา โดนลูกค้า &#039;ยกเลิกงาน&#039; เซ่นดรามาความสัมพันธ์ เป๊ก-ธัญญ่า บันเทิง

บอสณวัฒน์ ของขึ้น! หนิง ปัทมา โดนลูกค้า ‘ยกเลิกงาน’ เซ่นดรามาความสัมพันธ์

37 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ข้าราชการเงินเดือนน้อย สวัสดิการดียังไง ทำไมคนถึงแย่งสอบ ยอมทุจริต

40 นาที ที่แล้ว
พนักงานรายได้หมื่นต้นแบ่งเงินเลี้ยงแม่และหลานจนขาดชีวิตส่วนตัว ข่าว

สุดกลั้น! พนง. ร้องไห้ เงินเดือน 12000 แบ่งให้แม่ 5 พัน พ้อไร้อนาคต ไม่เคยได้ใช้ชีวิต

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สอบแม่ฝรั่งเศส ลืมลูก 4 ขวบ และ 2 ขวบ บนรถท่ามกลางคลื่นความร้อน สุดท้ายลูกดับ

52 นาที ที่แล้ว
โย ช็อก! ถูก หนิง ปัทมา บอกเลิกกลางโซเชียล เผยสาเหตุจบสัมพันธ์รัก 4 ปีกะทันหัน บันเทิง

โย ช็อก! ถูก หนิง ปัทมา บอกเลิกกลางโซเชียล เผยสาเหตุจบสัมพันธ์รัก 4 ปีกะทันหัน

57 นาที ที่แล้ว
สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิตถวาย &quot;สมเด็จพระสังฆราช&quot; ฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา ข่าว

สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิตถวาย “สมเด็จพระสังฆราช” ฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ป้อม ภาวุธ” แจงคดี Forex ยืนยันไม่ได้เกี่ยวกับสแกมเมอร์ ไม่เคยเชิญใครลงทุน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.อนุมัติ สินค้าควบคุม 66 รายการ เพิ่มซีอิ๊ว-น้ำปลา ป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคา เศรษฐกิจ

ครม.อนุมัติ สินค้าควบคุม 66 รายการ เพิ่มซีอิ๊ว-น้ำปลา ป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระครูโกศลพัฒนวิธาน มรณภาพด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ สิริอายุ 61 ปี ข่าว

สิ้น พระครูโกศลพัฒนวิธาน เจ้าอาวาสวัดป่าไคร้เหนือ เส้นเลือดในสมองตีบ มรณภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เชิญประชาชนร่วมออกความเห็นร่าง พ.ร.บ.กัญชา จนถึงวันที่ 1 ก.ค.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลจำคุก &quot;ติ๊ก ชิโร่&quot; 4 ปี คดีรถตู้ชนพี่น้อง 3 คน ดับ 1 ศพ รับสารภาพลดโทษเหลือ 2 ปี ข่าว

ศาลจำคุก “ติ๊ก ชิโร่” 4 ปี คดีรถตู้ชนพี่น้อง 3 คน ดับ 1 ศพ รับสารภาพลดโทษเหลือ 2 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อู๋จุน HI-END&quot; แจงดรามา ยูทูบเบอร์ดัง ทำร้ายช่างภาพ ยันไม่ได้ทำ ท้างัดหลักฐานแฉ ข่าว

“อู๋จุน HI-END” แจงดรามา ยูทูบเบอร์ดัง ทำร้ายช่างภาพ ยันไม่ได้ทำ ท้างัดหลักฐานแฉ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ เผยการพักโทษ “เสก โลโซ” ตามเกณฑ์กฎหมายโปร่งใสเสมอภาค ปล่อยตัวแล้ววันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มดดำ เล่าปม ธัญญ่า-หนิง ปัทมา เผย รอเจ้าตัวมาตอบเอง! ลั่น กลัว เป๊ก สัณณ์ชัย ตีปาก บันเทิง

มดดำ เล่าปม ธัญญ่า-หนิง ปัทมา เผย รอเจ้าตัวมาตอบเอง! ลั่น กลัว เป๊ก สัณณ์ชัย ตีปาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทูตจีน กังวล คนไทยเรียก &quot;จีนเทา&quot; ตีตราเหมารวมคนทั้งชาติ ข่าว

ทูตจีน กังวล คนไทยเรียก “จีนเทา” ตีตราเหมารวมคนทั้งชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ถาม ธัญญ่า ปมคอมเมนต์ถามสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย กับ หนิง ปัทมา บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา โทรคุย ธัญญ่า สาเหตุเมนต์ถาม หนิง ปัทมา ลั่น เสียงในหัวดังไปหน่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! นายกฯ สั่งยกเลิกสอบท้องถิ่น 68 ยกชุด แม้บรรจุแล้ว เซ่นปมโกงกระดาษคำตอบ ข่าว

ด่วน! นายกฯ สั่งยกเลิกสอบท้องถิ่น 68 ยกชุด แม้บรรจุแล้ว เซ่นปมโกงกระดาษคำตอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่เกินสองปี! สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมต้อนรับแพนด้าคู่ใหม่ ตรวจความพร้อมด้านต่างๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉขบวนการ โกงสอบข้าราชการท้องถิ่น 2568 ระบบตัดสิทธิ์หลายร้อยคน ข่าว

แฉซ้ำ! ขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น 2568 ระบบตัดสิทธิ์หลายร้อยคนทั้งที่ฝนคำตอบถูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เสก โลโซ” เดินออกจากเรือนจำเขากลิ้ง หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ-พักโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:01 น.
90
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปีเตอร์ คอร์ป เล่าครั้งแรก สาเหตุเลิกแฟนสาวนอกวงการ ยันจบด้วยดี ไม่มีมือที่สาม

ปีเตอร์ คอร์ป เล่าครั้งแรก สาเหตุเลิกแฟนสาวนอกวงการ ยันจบด้วยดี ไม่มีมือที่สาม

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569
เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568

เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569

นทท.หวาดเสียว ติดอยู่กลางอากาศสูงเกือบ 80 เมตร หลังเครื่องเล่นหยุดทำงาน

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569
ณวัฒน์ ของขึ้น! หนิง ปัทมา โดนลูกค้า &#039;ยกเลิกงาน&#039; เซ่นดรามาความสัมพันธ์ เป๊ก-ธัญญ่า

บอสณวัฒน์ ของขึ้น! หนิง ปัทมา โดนลูกค้า ‘ยกเลิกงาน’ เซ่นดรามาความสัมพันธ์

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569
Back to top button