“เสก โลโซ” เดินออกจากเรือนจำเขากลิ้ง หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ-พักโทษ
เสก โลโซ ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเปิดเขากลิ้ง หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ เข้าไปกอดกับครอบครัว เพื่อน และแฟนคลับที่รอรับเป็นจำนวนมาก
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ เพจเฟซบุ๊ก SEK LOSO ได้มีการโพสต์แจ้งหมายกำหนดการปล่อยตัวนักร้องร็อกเกอร์ระดับตำนาน เสก โลโซ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ในเวลา 09.00 น. ณ เรือนจำเปิดเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นั้น
ล่าสุดนาย เสก โลโซ ได้รับการปล่อยตัวออกมาเรือนจำ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 9.19 น. พร้อมถือรูปพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ก่อนจะเดินไปเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งหลังทำความเคารพเสร็จสิ้น พี่เสกสวมกอดกับครอบครัวและเพื่อนที่มารอรับกันเป็นจำนวนมาก
สำหรับ นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือเสก โลโซ นักโทษเด็ดขาด ในคดีฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองฯ ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานฯ เสพเมทแอมเฟตามีน และ 3,4 เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน กำหนดโทษไว้ 2 ปี 12 เดือน 20 วัน (หักขัง 3 วัน) นับแต่วันที่ 20 พ.ค. 68 ซึ่งจะพ้นโทษ ในวันที่ 31 พ.ค. 71
จากนั้น เสก โลโซ ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ หลักสูตร “การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (หลักสูตร 5 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจำกลางเพชรบุรี ซึ่งมีกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 69 – 23 มิ.ย. 69
กระทั่ง เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.69 พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2569 มีผลใช้บังคับ ทำให้นายเสกสรรค์ ซึ่งมีสถานะเป็นนักโทษเด็ดขาด เข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามมาตรา 9 (2), 10 (2) จึงได้พระราชทานอภัยลดโทษ 5 เดือน 20 วัน จากกำหนดโทษ 2 ปี 12 เดือน 20 วัน จึงคงเหลือกำหนดโทษ 2 ปี 6 เดือน 30 วัน และจะพ้นโทษในวันที่ 13 ธ.ค. 70
ทั้งนี้ เนื่องด้วยนายเสกสรรค์ ได้รับความเห็นชอบให้พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษจากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ เมื่อครั้งการประชุมวันที่ 27 พ.ค.69 ที่ผ่านมา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้อนุมัติพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.69 จึงเป็นเหตุให้เรือนจำกลางเพชรบุรี จะดำเนินการปล่อยตัวนายเสกสรรค์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อคุมประพฤติ พร้อมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในวันที่ 24 มิ.ย.69
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมปล่อยตัว เสก โลโซ พุธนี้! ให้คุมประพฤติ-ติดกำไล EM หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ
- แฟนๆ มีเฮ! เสก โลโซ ประกาศคัมแบ็ก เตรียมทัวร์คอนเสิร์ตทันที หลังปล่อยตัว 24 มิ.ย.นี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: