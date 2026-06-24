พ่ออินฟลูฯ ดัง ‘ฟอร์ด ปกรณ์’ หอบหลักฐานแจงความผิด พร้อมชดใช้ หลังโกงเงินชาวบ้าน 80 ล้านบาท

พ่ออินฟลูฯ ดัง ‘ฟอร์ด ปกรณ์’ หอบหลักฐานชี้แจงความผิด พร้อมชดใช้ทุกความเสียหาย หลังโกงเงินชาวบ้านสูญรวม 80 ล้านบาท
จากกรณีชาวบ้านหลายคนเข้าร้องเรียนกับ อ้อ ไพรัช ระบุว่า ถูกเจ้าของโรงสีใน จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพ่อของอินฟูลฯ ดัง ใช้อุบายหลอกลวงทรัพย์สินและเงินทอง รวมมูลค่ากว่า 70-80 ล้านบาท ก่อนจะหายตัวไปติดต่อไม่ได้ โดยหลังจากที่เรื่องราวถูกนำเสนอไปก็ทราบภายหลังว่าเป็นพ่อของ ฟอร์ด ปกรณ์ แฟนหนุ่มรุ่นน้องของ แพรรี่ ไพรวัลย์ นั่นเอง
ทางด้าน ฟอร์ด ปกรณ์ ก็ได้มีการโฟนอินในรายการโหนกระแส เพื่อชี้แจงว่า ตนไม่รู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำในครั้งนี้ของผู้เป็นพ่อ ยอมรับว่าตกใจและเครียดมากหลังจากได้รู้ข่าว เพราะยอดความเสียหายสูงมาก จากนี้หามีอะไรที่ตนพอจะช่วยเหลือผู้เสียหายได้บ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็พร้อมจะช่วย และจะรีบติดต่อพ่อให้มารับผิดในสิ่งที่ก่อขึ้นตามกฎหมาย
ฟอร์ด ปกรณ์ ยันไม่เกี่ยวข้อง พ่อบิดเงินชาวบ้านร่วม 70 ล้าน รับห่วง แพรรี่ โดนหางเลขไปด้วย
ล่าสุด ฟอร์ด ได้แชร์โพสต์หนึ่งมาที่หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นว่า “ผิดก็ว่าไปตามผิดครับ ส่วนผมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ขอบคุณครับ”
โพสต์ดังกล่าว เผยให้เห็นภาพของ พ่อฟอร์ด พร้อมด้วยทนายความ เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวที่สถานีตำรวจ โดยระบุข้อความประกอบว่า “พ่ออินฟลูดังบุรีรัมย์ นำโดยทีมทนายความชื่อดังขอเช้าชี้แจงกรณีที่เป็นข่าว พร้อมหลักฐานต่าง ๆ และจะขอชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เดือดร้อน โดยทนายเป็นผู้จัดการตามเอกสาร ไม่ได้หลบหนี และไม่ได้มีเจตนาเลี่ยงในสิ่งที่ผิดพลาด เพียงแค่รอรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจง ผิดว่าไปตามผิด แต่ก็ว่าไปตามหลักฐาน ตามกฎหมาย ก็ต้องขอบคุณทีมทนายที่ติดต่อขอชี้แจง พร้อมทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหา พ่อของอินฟลูย้ำสงสารลูกสุดใจ ที่เกิดเรื่องราวทำให้มีผลกระทบถึงลูก ที่ออกมาเหตุผลส่วนหนึ่ง เพราะลูกชายถูกโยงเข้ามา โดยไม่ใช่เรื่องจริง”
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อ้างอิงจาก : FB Ford Pakon
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