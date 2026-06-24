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แฉซ้ำ! ขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น 2568 ระบบตัดสิทธิ์หลายร้อยคนทั้งที่ฝนคำตอบถูก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 09:39 น.
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แฉขบวนการ โกงสอบข้าราชการท้องถิ่น 2568 ระบบตัดสิทธิ์หลายร้อยคน
ภาพจาก : FB/Drama-addict, FB/อนุวัต จัดให้

เพจดังเผยเบาะแสผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 หลายร้อยคน ถูกระบบตัดสิทธิ์โดยไม่มีเหตุผล ทั้งที่ยืนยันว่าทำถูกต้องทุกขั้นตอน

วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เพจ Drama-addict เผยแพร่ข้อมูลจากเพจ อนุวัต จัดให้ ระบุว่ามีผู้ส่งเบาะแสเกี่ยวกับ การทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นประจำปี 2568 เข้ามาเป็นจำนวนมาก

ผู้ที่ส่งเบาะแสต่างยืนยันตรงกันว่า เตรียมตัวสอบอย่างเต็มที่ แต่สุดท้ายไม่ผ่าน จึงยื่นขอตรวจสอบผลคะแนน และพบว่าระบบแสดงผลว่า “ไม่ฝน หรือฝนรหัสชุดคำตอบไม่ถูกต้อง” ทั้งที่ตรวจทานแล้วว่าทำถูกต้องทุกขั้นตอน

สิ่งที่ทำให้ประเด็นนี้น่าสังเกตคือจำนวนผู้ที่พบปัญหาลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีรายงานว่าเกินหลายร้อยคน ไม่ใช่เพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง จนผู้ที่ได้รับผลกระทบเริ่มตั้งคำถามว่าข้อผิดพลาดนี้เกิดจากระบบเอง หรือมีการแทรกแซงจากภายนอก

แฉซ้ำ! ขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น 2568 ระบบตัดสิทธิ์หลายร้อยคนทั้งที่ฝนคำตอบถูก
ภาพจาก : FB/Drama-addict, FB/อนุวัต จัดให้

นัดตรวจคะแนนที่โรงงาน ห้ามพกมือถือ

สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสงสัยมากขึ้นคือขั้นตอนการตรวจสอบคะแนน เมื่อผู้เข้าสอบยื่นเรื่องขอดูผล เจ้าหน้าที่นัดให้ไปตรวจสอบที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ใช่สำนักงานราชการ

วันนัด มีผู้เดินทางไปหลายคน แต่มีข้อห้ามชัดเจนข้อหนึ่งคือ ห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปบันทึกภาพ ผลคะแนนที่ได้รับในวันนั้นยังคงเหมือนเดิมทุกราย ระบบแจ้งว่าฝนรหัสผิด และผู้เข้าสอบทุกคนยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

เบาะแส เมื่อผู้เข้าสอบสงสัยในผลคะแนนสอบ การบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ปี 68
ภาพจาก : FB/อนุวัต จัดให้

ล่าสุดเพจ อนุวัต จัดให้ รายงานเพิ่มเติมว่ายังคงมีผู้ส่งเบาะแสเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นได้ว่า ผู้เข้าสอบสงสัยในผลคะแนน ยื่นขอตรวจสอบ ได้รับการนัดหมายให้ไปที่โรงงานในสมุทรปราการ ห้ามบันทึกภาพ และผลที่ได้รับก็ยังคงเป็นว่าฝนผิด ทั้งที่ผู้เข้าสอบยืนยันว่าทำถูกต้องและตรวจทานแล้ว

ขณะนี้ยังไม่มีการตอบสนองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบครั้งนี้ และยังไม่มีการแจ้งความหรือดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการ The Thaiger จะติดตามความคืบหน้าและรายงานเพิ่มเติม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 09:39 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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