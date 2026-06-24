แฉซ้ำ! ขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น 2568 ระบบตัดสิทธิ์หลายร้อยคนทั้งที่ฝนคำตอบถูก
เพจดังเผยเบาะแสผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 หลายร้อยคน ถูกระบบตัดสิทธิ์โดยไม่มีเหตุผล ทั้งที่ยืนยันว่าทำถูกต้องทุกขั้นตอน
วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เพจ Drama-addict เผยแพร่ข้อมูลจากเพจ อนุวัต จัดให้ ระบุว่ามีผู้ส่งเบาะแสเกี่ยวกับ การทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นประจำปี 2568 เข้ามาเป็นจำนวนมาก
ผู้ที่ส่งเบาะแสต่างยืนยันตรงกันว่า เตรียมตัวสอบอย่างเต็มที่ แต่สุดท้ายไม่ผ่าน จึงยื่นขอตรวจสอบผลคะแนน และพบว่าระบบแสดงผลว่า “ไม่ฝน หรือฝนรหัสชุดคำตอบไม่ถูกต้อง” ทั้งที่ตรวจทานแล้วว่าทำถูกต้องทุกขั้นตอน
สิ่งที่ทำให้ประเด็นนี้น่าสังเกตคือจำนวนผู้ที่พบปัญหาลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีรายงานว่าเกินหลายร้อยคน ไม่ใช่เพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง จนผู้ที่ได้รับผลกระทบเริ่มตั้งคำถามว่าข้อผิดพลาดนี้เกิดจากระบบเอง หรือมีการแทรกแซงจากภายนอก
นัดตรวจคะแนนที่โรงงาน ห้ามพกมือถือ
สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสงสัยมากขึ้นคือขั้นตอนการตรวจสอบคะแนน เมื่อผู้เข้าสอบยื่นเรื่องขอดูผล เจ้าหน้าที่นัดให้ไปตรวจสอบที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ใช่สำนักงานราชการ
วันนัด มีผู้เดินทางไปหลายคน แต่มีข้อห้ามชัดเจนข้อหนึ่งคือ ห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปบันทึกภาพ ผลคะแนนที่ได้รับในวันนั้นยังคงเหมือนเดิมทุกราย ระบบแจ้งว่าฝนรหัสผิด และผู้เข้าสอบทุกคนยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
ล่าสุดเพจ อนุวัต จัดให้ รายงานเพิ่มเติมว่ายังคงมีผู้ส่งเบาะแสเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นได้ว่า ผู้เข้าสอบสงสัยในผลคะแนน ยื่นขอตรวจสอบ ได้รับการนัดหมายให้ไปที่โรงงานในสมุทรปราการ ห้ามบันทึกภาพ และผลที่ได้รับก็ยังคงเป็นว่าฝนผิด ทั้งที่ผู้เข้าสอบยืนยันว่าทำถูกต้องและตรวจทานแล้ว
ขณะนี้ยังไม่มีการตอบสนองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบครั้งนี้ และยังไม่มีการแจ้งความหรือดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการ The Thaiger จะติดตามความคืบหน้าและรายงานเพิ่มเติม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บรรจุแล้วก็ไม่รอด! ถอดบทเรียนโกงสอบท้องถิ่น 68 จ่ายเฉียดล้านแต่จบที่คุก
- ประวัติ “ธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล” ย้อนเส้นทางราชการ จากผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี สู่อธิบดี สถ.
- “ซ้อเปา” แฉเลขประจำตัวตรงกับรายชื่อผู้สอบได้อันดับ 1 หลัง CIB บุกปราบขบวนการโกงข้อสอบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: