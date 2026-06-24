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ราชินีเพลงป๊อบ เปิดใจ เต้นบนส้นสูง จนเข่าพัง ไม่เหลือกระดูก เซ่นแสดงโชว์หลายสิบปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 09:27 น.
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ราชินีเพลงป๊อบ เปิดใจ เต้นบนส้นสูง จนเข่าพัง ไม่เหลือกระดูก เซ่นแสดงโชว์หลายสิบปี

มาดอนน่า ราชินีเพลงป๊อป อายุ 67 ออกมาเปิดใจ ว่าอาชีพนักร้องนักเต้น ทำเข่าพัง ไม่เหลือกระดูกอ่อน เต้นบนรองเท้าส้นสูงมานานหลายสิบปี

ระหว่างให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Interview เกี่ยวกับการดูแลรูปร่างและการออกกำลังกาย มาดอนน่าเล่าว่าทุกวันนี้เธอออกกำลังกายไม่ได้ทุกวันเหมือนเดิม เพราะหัวเข่าข้างหนึ่งมีปัญหา

“ตอนนี้เข่าฉันพังไปข้างหนึ่งแล้ว ไม่เหลือกระดูกอ่อนเลย เพราะเต้นบนรองเท้าส้นสูงมานานหลายปี วิ่งบนพื้นถนนแข็ง ๆ แล้วก็เล่นโยคะแบบอัษฎางคะ (Ashtanga) ด้วย”

เจ้าของเพลง Vogue เล่าต่อว่า จนถึงเมื่อปีก่อนเธอยังกระโดดแทรมโพลีน เต้นคาร์ดิโอ และออกกำลังกายแบบที่ลงน้ำหนักกดทับข้อต่อหนัก ๆ อยู่เลย แต่ตอนนี้ทำแบบนั้นไม่ได้อีกแล้ว

ถึงอย่างนั้น มาดอนน่ายืนยันว่าเธอยังออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยเปิดอัลบั้มใหม่ Confessions II ฟังไปด้วย เพราะจังหวะเพลงที่ดุดันช่วยให้ร่างกายขยับตลอดเวลา เพียงแต่ต้องปรับรูปแบบให้เบาลงเพื่อถนอมเข่า

“ตอนนี้ฉันหันมาปั่นจักรยาน Peloton เล่นเครื่อง Versa Climber แล้วก็เทรนแบบเซอร์กิตความเข้มข้นสูง ออกไปปั่นจักรยานข้างนอกบ่อย ๆ แล้วก็ยังเต้นอยู่”

มาดอนน่าเปิดเผยเรื่องอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าและผลกระทบต่ออาชีพมาโดยตลอด ย้อนไปเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2562 เธอเคยต้องเลื่อนการแสดงทัวร์ Madame X รอบที่บรู๊กลิน นครนิวยอร์ก ออกไป

มาดอนน่า Madame X

“มันยากที่ Madame X จะยอมรับว่าตัวเองก็เป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ และต้องพักอีก 3 วันเพื่อให้เข่าหายดี” มาดอนน่าโพสต์ลงอินสตาแกรมในตอนนั้น พร้อมบอกว่าตนเองไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ง่าย ๆ การต้องหยุดพักครั้งนี้เจ็บปวดยิ่งกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ ถึงเวลาต้องถอดรองเท้าส้นสูงกับถุงน่องตาข่ายออกสักสองสามวันแล้ว

ถัดมาเพียงเดือนเดียว ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน เธอจำต้องยกเลิกการแสดงอีก 3 รอบตามคำสั่งแพทย์

“ขอโทษกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้ด้วยนะคะ” เธอกล่าวในเวลานั้น พร้อมเล่าว่าการได้ขึ้นแสดงทุกคืนคือความสุขของเธอ การต้องยกเลิกจึงเหมือนการลงโทษตัวเอง แต่ความเจ็บปวดในตอนนั้นรุนแรงเกินกว่าจะฝืน เธอจำเป็นต้องพักและทำตามคำสั่งแพทย์ เพื่อจะได้กลับมาแข็งแรงและดีกว่าเดิม

มาดอนน่า เข้าโรงพยาบาล
ภาพจาก Facebook Madonna

ครั้งนั้นมาดอนน่าไม่ได้ระบุชัดว่าอะไรเป็นต้นเหตุของอาการเจ็บ แต่เจ้าของเพลง Like a Prayer เคยโพสต์ภาพการแช่น้ำแข็งเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บหลายจุดให้แฟน ๆ ได้เห็น พร้อมขอบคุณทีมงานที่คอยให้กำลังใจอยู่ข้าง ๆ เธอ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 09:27 น.
81
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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