ราชินีเพลงป๊อบ เปิดใจ เต้นบนส้นสูง จนเข่าพัง ไม่เหลือกระดูก เซ่นแสดงโชว์หลายสิบปี

มาดอนน่า ราชินีเพลงป๊อป อายุ 67 ออกมาเปิดใจ ว่าอาชีพนักร้องนักเต้น ทำเข่าพัง ไม่เหลือกระดูกอ่อน เต้นบนรองเท้าส้นสูงมานานหลายสิบปี
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Interview เกี่ยวกับการดูแลรูปร่างและการออกกำลังกาย มาดอนน่าเล่าว่าทุกวันนี้เธอออกกำลังกายไม่ได้ทุกวันเหมือนเดิม เพราะหัวเข่าข้างหนึ่งมีปัญหา
“ตอนนี้เข่าฉันพังไปข้างหนึ่งแล้ว ไม่เหลือกระดูกอ่อนเลย เพราะเต้นบนรองเท้าส้นสูงมานานหลายปี วิ่งบนพื้นถนนแข็ง ๆ แล้วก็เล่นโยคะแบบอัษฎางคะ (Ashtanga) ด้วย”
เจ้าของเพลง Vogue เล่าต่อว่า จนถึงเมื่อปีก่อนเธอยังกระโดดแทรมโพลีน เต้นคาร์ดิโอ และออกกำลังกายแบบที่ลงน้ำหนักกดทับข้อต่อหนัก ๆ อยู่เลย แต่ตอนนี้ทำแบบนั้นไม่ได้อีกแล้ว
ถึงอย่างนั้น มาดอนน่ายืนยันว่าเธอยังออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยเปิดอัลบั้มใหม่ Confessions II ฟังไปด้วย เพราะจังหวะเพลงที่ดุดันช่วยให้ร่างกายขยับตลอดเวลา เพียงแต่ต้องปรับรูปแบบให้เบาลงเพื่อถนอมเข่า
“ตอนนี้ฉันหันมาปั่นจักรยาน Peloton เล่นเครื่อง Versa Climber แล้วก็เทรนแบบเซอร์กิตความเข้มข้นสูง ออกไปปั่นจักรยานข้างนอกบ่อย ๆ แล้วก็ยังเต้นอยู่”
มาดอนน่าเปิดเผยเรื่องอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าและผลกระทบต่ออาชีพมาโดยตลอด ย้อนไปเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2562 เธอเคยต้องเลื่อนการแสดงทัวร์ Madame X รอบที่บรู๊กลิน นครนิวยอร์ก ออกไป
“มันยากที่ Madame X จะยอมรับว่าตัวเองก็เป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ และต้องพักอีก 3 วันเพื่อให้เข่าหายดี” มาดอนน่าโพสต์ลงอินสตาแกรมในตอนนั้น พร้อมบอกว่าตนเองไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ง่าย ๆ การต้องหยุดพักครั้งนี้เจ็บปวดยิ่งกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ ถึงเวลาต้องถอดรองเท้าส้นสูงกับถุงน่องตาข่ายออกสักสองสามวันแล้ว
ถัดมาเพียงเดือนเดียว ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน เธอจำต้องยกเลิกการแสดงอีก 3 รอบตามคำสั่งแพทย์
“ขอโทษกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้ด้วยนะคะ” เธอกล่าวในเวลานั้น พร้อมเล่าว่าการได้ขึ้นแสดงทุกคืนคือความสุขของเธอ การต้องยกเลิกจึงเหมือนการลงโทษตัวเอง แต่ความเจ็บปวดในตอนนั้นรุนแรงเกินกว่าจะฝืน เธอจำเป็นต้องพักและทำตามคำสั่งแพทย์ เพื่อจะได้กลับมาแข็งแรงและดีกว่าเดิม
ครั้งนั้นมาดอนน่าไม่ได้ระบุชัดว่าอะไรเป็นต้นเหตุของอาการเจ็บ แต่เจ้าของเพลง Like a Prayer เคยโพสต์ภาพการแช่น้ำแข็งเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บหลายจุดให้แฟน ๆ ได้เห็น พร้อมขอบคุณทีมงานที่คอยให้กำลังใจอยู่ข้าง ๆ เธอ
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