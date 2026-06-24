ในหลวง พระราชทานนาม “ควีนสุทิดา” กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 4 รอบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ควีนสุทิดา” กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก พระลาน เผยแพร่ข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ ว่า “ควีนสุทิดา” (Queen Suthida) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569
กุหลาบสายพันธุ์ใหม่นี้ เริ่มดำเนินการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561 โดยมูลนิธิโครงการหลวง เป็นการรวมพันธุ์และผสมพันธุ์ระหว่างกุหลาบพันธุ์ Ocean Song (พันธุ์แม่) กับกุหลาบพันธุ์ Nightingale (พันธุ์พ่อ) ภายในพื้นที่หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Rosa ‘Royal 3’ อยู่ในวงศ์ Rosaceae จัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
ลักษณะเด่นของกุหลาบ “ควีนสุทิดา”
- ลำต้นและกิ่งก้าน: ลำต้นตั้งตรง มีหนามสีเขียว ยอดอ่อนมีสีแดง ความสูงประมาณ 52-67 เซนติเมตร มีจำนวนกิ่งประมาณ 6-8 กิ่ง
- ใบ: ใบประกอบแบบขนนก ใบสีเขียวเข้มปานกลาง กว้างประมาณ 10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 16 เซนติเมตร ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบจักฟันเลื่อย
- ดอก: เป็นดอกเดี่ยว กลีบดอกซ้อน ดอกตูมกว้าง 1.4-1.8 เซนติเมตร เมื่อบานกว้าง 7.0-9.7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงเรียวยาว ปลายแหลม แผ่เล็กน้อย จำนวน 5 กลีบ กลีบดอกรูปกลมไม่สมมาตร กว้าง 4.4 เซนติเมตร ยาว 4.4 เซนติเมตร ขอบหยักและเป็นคลื่นเล็กน้อย กลีบดอกม้วนเล็กน้อยเมื่อบาน
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