ข่าวการเมือง

สส.ลิซ่า จี้เด้งอธิบดี สถ. ขณะนั้น หากต้องการล้างบางขบวนทุจริตสอบท้องถิ่น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 09:16 น.
76

สส.ลิซ่า จี้เด้งอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นขณะนั้น หากต้องการล้างบางขบวนทุจริตสอบท้องถิ่น เผยเจ้าของแชทไลน์ “ช่วยน้ำเงินด้วย”

น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ หรือ ลิซ่า สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก จากกรณีที่ตำรวจ กก.2 บก.ปปป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. นำกำลังตรวจค้น หลังได้รับร้องเรียนกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่ม แอบอ้างว่ามี “เส้นสายภายใน” สามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับราชการท้องถิ่นได้ โดยขบวนการนี้จะเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาท สำหรับตำแหน่งทั่วไป และราคาเพิ่มสูงถึง 700,000 – 800,000 บาท หากเป็นการสอบในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเจอกระดาษคำตอบ 3 พันใบ มูลค่าเสียหาย 4.5 พันล้าน

โดย สส.ลิซ่า ระบุว่า “หากรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยต้องการล้างบางขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงใจ ไม่ใช่แค่การหา “แพะ” หรือ “คนบูชายัญ” มาปิดเรื่อง การสั่งย้ายหรือตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยแค่คนที่มารับช่วงต่ออาจจะไม่เป็นธรรมเท่าไรนัก

ควรจะต้องครอบคลุมไปถึง นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นและเป็นผู้ลงนามในขั้นตอนกระบวนการจัดการสอบครั้งนี้ด้วย ถ้าลืมไปแล้วอธิบดีนฤชาคือใคร จำกันง่ายๆก็เจ้าของแชทไลน์“ช่วยน้ำเงินด้วย”นั่นแหละค่ะ

นี่ขนาดเด้งกันไป2เด้งแล้วจนวนมาที่ท่านอธิบดีนฤชาอีกรอบแล้วก็ยังยืนได้นิ่งได้ แสดงว่าไม่ธรรมดา จะว่าไปนับวันเขายิ่งแบ่งสายกันชัดขึ้นเรื่อยๆ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ปีเตอร์ คอร์ป เล่าครั้งแรก สาเหตุเลิกแฟนสาวนอกวงการ ยันจบด้วยดี ไม่มีมือที่สาม บันเทิง

ปีเตอร์ คอร์ป เล่าครั้งแรก สาเหตุเลิกแฟนสาวนอกวงการ ยันจบด้วยดี ไม่มีมือที่สาม

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ไทยโต้เขมร หลังโพสต์ระเบิด MK 84 อ้างมาจาก F-16 ชี้หลักฐานมีข้อกังขา

10 นาที ที่แล้ว
เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568 เศรษฐกิจ

เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.หวาดเสียว ติดอยู่กลางอากาศสูงเกือบ 80 เมตร หลังเครื่องเล่นหยุดทำงาน

20 นาที ที่แล้ว
มศว สั่งสอบด่วนปม โกงสอบท้องถิ่น หลัง ป.ป.ช. บุกบ้านพักพบ แก้กระดาษคำตอบ ข่าว

มศว สั่งสอบด่วนปม โกงสอบท้องถิ่น หลัง ป.ป.ช. บุกบ้านพักพบ แก้กระดาษคำตอบ

23 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ของขึ้น! หนิง ปัทมา โดนลูกค้า &#039;ยกเลิกงาน&#039; เซ่นดรามาความสัมพันธ์ เป๊ก-ธัญญ่า บันเทิง

บอสณวัฒน์ ของขึ้น! หนิง ปัทมา โดนลูกค้า ‘ยกเลิกงาน’ เซ่นดรามาความสัมพันธ์

38 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ข้าราชการเงินเดือนน้อย สวัสดิการดียังไง ทำไมคนถึงแย่งสอบ ยอมทุจริต

42 นาที ที่แล้ว
พนักงานรายได้หมื่นต้นแบ่งเงินเลี้ยงแม่และหลานจนขาดชีวิตส่วนตัว ข่าว

สุดกลั้น! พนง. ร้องไห้ เงินเดือน 12000 แบ่งให้แม่ 5 พัน พ้อไร้อนาคต ไม่เคยได้ใช้ชีวิต

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สอบแม่ฝรั่งเศส ลืมลูก 4 ขวบ และ 2 ขวบ บนรถท่ามกลางคลื่นความร้อน สุดท้ายลูกดับ

54 นาที ที่แล้ว
โย ช็อก! ถูก หนิง ปัทมา บอกเลิกกลางโซเชียล เผยสาเหตุจบสัมพันธ์รัก 4 ปีกะทันหัน บันเทิง

โย ช็อก! ถูก หนิง ปัทมา บอกเลิกกลางโซเชียล เผยสาเหตุจบสัมพันธ์รัก 4 ปีกะทันหัน

58 นาที ที่แล้ว
สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิตถวาย &quot;สมเด็จพระสังฆราช&quot; ฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา ข่าว

สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิตถวาย “สมเด็จพระสังฆราช” ฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ป้อม ภาวุธ” แจงคดี Forex ยืนยันไม่ได้เกี่ยวกับสแกมเมอร์ ไม่เคยเชิญใครลงทุน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.อนุมัติ สินค้าควบคุม 66 รายการ เพิ่มซีอิ๊ว-น้ำปลา ป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคา เศรษฐกิจ

ครม.อนุมัติ สินค้าควบคุม 66 รายการ เพิ่มซีอิ๊ว-น้ำปลา ป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระครูโกศลพัฒนวิธาน มรณภาพด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ สิริอายุ 61 ปี ข่าว

สิ้น พระครูโกศลพัฒนวิธาน เจ้าอาวาสวัดป่าไคร้เหนือ เส้นเลือดในสมองตีบ มรณภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เชิญประชาชนร่วมออกความเห็นร่าง พ.ร.บ.กัญชา จนถึงวันที่ 1 ก.ค.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลจำคุก &quot;ติ๊ก ชิโร่&quot; 4 ปี คดีรถตู้ชนพี่น้อง 3 คน ดับ 1 ศพ รับสารภาพลดโทษเหลือ 2 ปี ข่าว

ศาลจำคุก “ติ๊ก ชิโร่” 4 ปี คดีรถตู้ชนพี่น้อง 3 คน ดับ 1 ศพ รับสารภาพลดโทษเหลือ 2 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อู๋จุน HI-END&quot; แจงดรามา ยูทูบเบอร์ดัง ทำร้ายช่างภาพ ยันไม่ได้ทำ ท้างัดหลักฐานแฉ ข่าว

“อู๋จุน HI-END” แจงดรามา ยูทูบเบอร์ดัง ทำร้ายช่างภาพ ยันไม่ได้ทำ ท้างัดหลักฐานแฉ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ เผยการพักโทษ “เสก โลโซ” ตามเกณฑ์กฎหมายโปร่งใสเสมอภาค ปล่อยตัวแล้ววันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มดดำ เล่าปม ธัญญ่า-หนิง ปัทมา เผย รอเจ้าตัวมาตอบเอง! ลั่น กลัว เป๊ก สัณณ์ชัย ตีปาก บันเทิง

มดดำ เล่าปม ธัญญ่า-หนิง ปัทมา เผย รอเจ้าตัวมาตอบเอง! ลั่น กลัว เป๊ก สัณณ์ชัย ตีปาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทูตจีน กังวล คนไทยเรียก &quot;จีนเทา&quot; ตีตราเหมารวมคนทั้งชาติ ข่าว

ทูตจีน กังวล คนไทยเรียก “จีนเทา” ตีตราเหมารวมคนทั้งชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ถาม ธัญญ่า ปมคอมเมนต์ถามสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย กับ หนิง ปัทมา บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา โทรคุย ธัญญ่า สาเหตุเมนต์ถาม หนิง ปัทมา ลั่น เสียงในหัวดังไปหน่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! นายกฯ สั่งยกเลิกสอบท้องถิ่น 68 ยกชุด แม้บรรจุแล้ว เซ่นปมโกงกระดาษคำตอบ ข่าว

ด่วน! นายกฯ สั่งยกเลิกสอบท้องถิ่น 68 ยกชุด แม้บรรจุแล้ว เซ่นปมโกงกระดาษคำตอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่เกินสองปี! สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมต้อนรับแพนด้าคู่ใหม่ ตรวจความพร้อมด้านต่างๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉขบวนการ โกงสอบข้าราชการท้องถิ่น 2568 ระบบตัดสิทธิ์หลายร้อยคน ข่าว

แฉซ้ำ! ขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น 2568 ระบบตัดสิทธิ์หลายร้อยคนทั้งที่ฝนคำตอบถูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เสก โลโซ” เดินออกจากเรือนจำเขากลิ้ง หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ-พักโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 09:16 น.
76
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปีเตอร์ คอร์ป เล่าครั้งแรก สาเหตุเลิกแฟนสาวนอกวงการ ยันจบด้วยดี ไม่มีมือที่สาม

ปีเตอร์ คอร์ป เล่าครั้งแรก สาเหตุเลิกแฟนสาวนอกวงการ ยันจบด้วยดี ไม่มีมือที่สาม

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569

ไทยโต้เขมร หลังโพสต์ระเบิด MK 84 อ้างมาจาก F-16 ชี้หลักฐานมีข้อกังขา

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569
เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568

เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569

นทท.หวาดเสียว ติดอยู่กลางอากาศสูงเกือบ 80 เมตร หลังเครื่องเล่นหยุดทำงาน

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569
Back to top button