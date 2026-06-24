สส.ลิซ่า จี้เด้งอธิบดี สถ. ขณะนั้น หากต้องการล้างบางขบวนทุจริตสอบท้องถิ่น
สส.ลิซ่า จี้เด้งอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นขณะนั้น หากต้องการล้างบางขบวนทุจริตสอบท้องถิ่น เผยเจ้าของแชทไลน์ “ช่วยน้ำเงินด้วย”
น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ หรือ ลิซ่า สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก จากกรณีที่ตำรวจ กก.2 บก.ปปป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. นำกำลังตรวจค้น หลังได้รับร้องเรียนกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่ม แอบอ้างว่ามี “เส้นสายภายใน” สามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับราชการท้องถิ่นได้ โดยขบวนการนี้จะเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาท สำหรับตำแหน่งทั่วไป และราคาเพิ่มสูงถึง 700,000 – 800,000 บาท หากเป็นการสอบในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเจอกระดาษคำตอบ 3 พันใบ มูลค่าเสียหาย 4.5 พันล้าน
โดย สส.ลิซ่า ระบุว่า “หากรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยต้องการล้างบางขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงใจ ไม่ใช่แค่การหา “แพะ” หรือ “คนบูชายัญ” มาปิดเรื่อง การสั่งย้ายหรือตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยแค่คนที่มารับช่วงต่ออาจจะไม่เป็นธรรมเท่าไรนัก
ควรจะต้องครอบคลุมไปถึง นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นและเป็นผู้ลงนามในขั้นตอนกระบวนการจัดการสอบครั้งนี้ด้วย ถ้าลืมไปแล้วอธิบดีนฤชาคือใคร จำกันง่ายๆก็เจ้าของแชทไลน์“ช่วยน้ำเงินด้วย”นั่นแหละค่ะ
นี่ขนาดเด้งกันไป2เด้งแล้วจนวนมาที่ท่านอธิบดีนฤชาอีกรอบแล้วก็ยังยืนได้นิ่งได้ แสดงว่าไม่ธรรมดา จะว่าไปนับวันเขายิ่งแบ่งสายกันชัดขึ้นเรื่อยๆ”
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