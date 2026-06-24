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เจอตัวแล้ว! แม่เด็ก 17 บังคับทำคลิปเสียว เปิดแชตสะเทือนใจ ซ้ำส่งรับแขกต่างชาติ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 09:25 น.
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กัน จอมพลัง เจอตัวแม่เด็ก 17 บังคับถ่ายคลิปลับ

กัน จอมพลัง เผยตำรวจ ดส. ขอ 3 หมายจับคดีค้ามนุษย์ เตรียมรวบแม่บังคับลูก 17 ทำคลิปลับ-รับแขกต่างชาตินาน 3 ปี จี้เอาผิดคนมีพฤติกรรมซาดิสต์ ป้องกันเด็กตกเป็นเหยื่อเพิ่ม

จากกรณีที่ มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กอายุ 17 ปี หลังแม่แท้ ๆ บังคับลูกถ่ายคลิปอนาจารและส่งไปรับแขกชาวต่างชาติต่อเนื่องมานานกว่า 3 ปี ล่าสุด กัน จอมพลัง อัปเดตข้อมูลว่า ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) ขอหมายจับจากศาลในข้อหาค้ามนุษย์และผู้จัดหาได้แล้วรวม 3 หมายจับ โดยเจ้าหน้าที่กำลังนำกำลังบุกเข้าจับกุมตัวผู้กระทำผิด

กัน จอมพลัง ระบุเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเจอตัวแม่แล้ว พร้อมตั้งคำถามถึงชาวต่างชาติที่ชอบซื้อบริการเด็กผู้หญิงไทยและมีพฤติกรรมรุนแรง เช่น กัดตามร่างกาย หรือกระทำซาดิสต์ทางด้านหลัง ตำรวจควรจับกุมคนกลุ่มนี้ด้วยหรือไม่ เพราะหากปล่อยชาวต่างชาติคนนี้ไว้ ย่อมมีเด็กคนอื่นมารับพฤติกรรมเหล่านี้แทน

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เพจเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ เปิดเผยภาพแชตสนทนาที่แม่ส่งคำสั่งบังคับลูกให้ทำตาม และตั้งคำถามถึงสังคมว่าครอบครัวไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเสมอไป กรณีนี้แม่บังคับลูกถ่ายคลิปลับแลกเงินโดยที่ตัวเองไม่ยอมทำงาน แถมยังรับบทเป็นผู้กำกับท่าทางต่าง ๆ ซ้ำร้ายยังส่งลูกไปหาชาวต่างชาติมากถึงวันละ 4 คน ปล่อยให้ลูกต้องทนทุกข์กับสภาพแวดล้อมที่ผิดเพี้ยน

กัน จอมพลัง เปิดใจถึงภารกิจครั้งนี้ว่า รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่ช่วยเหลือ ล้างบางคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้และช่วยปลดล็อกชีวิตเยาวชนให้หลุดพ้นจากนรกได้สำเร็จ พร้อมชื่นชมการทำงานของตำรวจ ดส. ที่ติดตามทำคดีนี้อย่างจริงจังและทำงานกันตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงช่วงเช้า

กัน จอมพลัง ล่าตัวต่างชาติซื้อคลิปอนาจารเด็ก 17
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้
กัน จอมพลัง ล่าตัวต่างชาติซื้อคลิปอนาจารเด็ก-1
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้
กัน จอมพลัง ช่วยลูกถูกแม่บังคับลูกให้ขายและถ่ายคลิปอนาจารตัวเอง
ภาพจาก Facebook : มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้
แชทแม่บังคับลูกให้ขายและถ่ายคลิปอนาจารตัวเอง
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้
แชทแม่บังคับลูกให้ขายและถ่ายคลิปอนาจารตัวเอง-2
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้
กัน จอมพลัง ช่วยลูกถูกแม่บังคับลูกให้ขายและถ่ายคลิปอนาจารตัวเอง
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้
กัน จอมพลัง ช่วยลูกถูกแม่บังคับถ่ายคลิปอนาจารตัวเอง
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 09:25 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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