เจอตัวแล้ว! แม่เด็ก 17 บังคับทำคลิปเสียว เปิดแชตสะเทือนใจ ซ้ำส่งรับแขกต่างชาติ
กัน จอมพลัง เผยตำรวจ ดส. ขอ 3 หมายจับคดีค้ามนุษย์ เตรียมรวบแม่บังคับลูก 17 ทำคลิปลับ-รับแขกต่างชาตินาน 3 ปี จี้เอาผิดคนมีพฤติกรรมซาดิสต์ ป้องกันเด็กตกเป็นเหยื่อเพิ่ม
จากกรณีที่ มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กอายุ 17 ปี หลังแม่แท้ ๆ บังคับลูกถ่ายคลิปอนาจารและส่งไปรับแขกชาวต่างชาติต่อเนื่องมานานกว่า 3 ปี ล่าสุด กัน จอมพลัง อัปเดตข้อมูลว่า ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) ขอหมายจับจากศาลในข้อหาค้ามนุษย์และผู้จัดหาได้แล้วรวม 3 หมายจับ โดยเจ้าหน้าที่กำลังนำกำลังบุกเข้าจับกุมตัวผู้กระทำผิด
กัน จอมพลัง ระบุเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเจอตัวแม่แล้ว พร้อมตั้งคำถามถึงชาวต่างชาติที่ชอบซื้อบริการเด็กผู้หญิงไทยและมีพฤติกรรมรุนแรง เช่น กัดตามร่างกาย หรือกระทำซาดิสต์ทางด้านหลัง ตำรวจควรจับกุมคนกลุ่มนี้ด้วยหรือไม่ เพราะหากปล่อยชาวต่างชาติคนนี้ไว้ ย่อมมีเด็กคนอื่นมารับพฤติกรรมเหล่านี้แทน
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เพจเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ เปิดเผยภาพแชตสนทนาที่แม่ส่งคำสั่งบังคับลูกให้ทำตาม และตั้งคำถามถึงสังคมว่าครอบครัวไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเสมอไป กรณีนี้แม่บังคับลูกถ่ายคลิปลับแลกเงินโดยที่ตัวเองไม่ยอมทำงาน แถมยังรับบทเป็นผู้กำกับท่าทางต่าง ๆ ซ้ำร้ายยังส่งลูกไปหาชาวต่างชาติมากถึงวันละ 4 คน ปล่อยให้ลูกต้องทนทุกข์กับสภาพแวดล้อมที่ผิดเพี้ยน
กัน จอมพลัง เปิดใจถึงภารกิจครั้งนี้ว่า รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่ช่วยเหลือ ล้างบางคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้และช่วยปลดล็อกชีวิตเยาวชนให้หลุดพ้นจากนรกได้สำเร็จ พร้อมชื่นชมการทำงานของตำรวจ ดส. ที่ติดตามทำคดีนี้อย่างจริงจังและทำงานกันตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงช่วงเช้า
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