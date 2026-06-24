กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แถลงปมโกงข้อสอบท้องถิ่น ยืนยันโปร่งใส
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แถลงปมโกงข้อสอบท้องถิ่น ยืนยันโปร่งใส มีการล็อคกุญแจ 2 ชุด และมีกล้องวงจรปิด 24 ชั่วโมง
จากกรณีที่ตำรวจ กก.2 บก.ปปป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. นำกำลังตรวจค้น หลังได้รับร้องเรียนกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่ม แอบอ้างว่ามี “เส้นสายภายใน” สามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับราชการท้องถิ่นได้ โดยขบวนการนี้จะเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาท สำหรับตำแหน่งทั่วไป และราคาเพิ่มสูงถึง 700,000 – 800,000 บาท หากเป็นการสอบในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเจอกระดาษคำตอบ 3 พันใบ มูลค่าเสียหาย 4.5 พันล้านนั้น
ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ออกแถลงระบุว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ได้ร่วมกันแถลงข่าว ในวันที่ 23 มิถุนายน 2569 กรณีเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่ง ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ถูกใช้ เป็นสถานที่สำหรับ “แก้ไขกระดาษคำตอบ” เพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงิน โดยมี ผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคือ นาย พ. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลแห่งหนึ่ง จ.เพชรบูรณ์ เป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่สถานที่แห่งนี้ โดยเจ้าหน้าที่ พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมาก นั้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน ส่วนท้องถิ่น (กสถ.) มีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 โดยได้จ้างมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ตั้งแต่การออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ จัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบ ขนส่งข้อสอบ จัดหาสถานที่สอบ จัดสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค สถานที่ เก็บแบบทดสอบ จัดหายานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ การประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ และการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบ ซึ่งในทุกขั้นตอนได้มีภาคีเครือข่ายการ ป้องกัน ต่อต้าน และปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันฯ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (บก.ปปป.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) โดยภาคีเครือข่าย ทั้ง ๗ องค์กร เข้าไป สังเกตการณ์การจัดสอบของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ
ปัจจุบันกระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TOR โดยมีการล็อคกุญแจจำนวน 2 ชุด เป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและ สถ. อย่างละชุด มีกล้องวงจรปิด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของ หน่วยงานต่างๆ และหากพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดมีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใด ต้องรับผิดทาง แพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไป
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