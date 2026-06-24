สลด แข้งฝรั่งเศส จมน้ำสมองตาย หลังถูกกระแสน้ำดูด ขณะลงไปคลายร้อน
เคนโซ คีย์ แข้งฝรั่งเศส จมน้ำและอยู่ในภาวะสมองตาย หลังถูกกระแสน้ำดูด ขณะลงไปคลายร้อนในแม่น้ำโรน แพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิตได้
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน สำนักข่าว เดอะซัน รายงานว่า เคนโซ คีย์ (Kenzo Kies) นักเตะชาวฝรั่งเศสวัย 21 ปี ที่ค้าแข้งอยู่กับทีม อาแอ็ส แซ็งเตเตียน B ลีกเดอ ลีกฟุตบอลระดับ 2 ของประเทศฝรั่งเศส จมน้ำและอยู่ภาวะสมองตาย ไม่สามารถช่วยชีวิตได้
โดยนายคีย์ลงเล่นน้ำในแม่น้ำโรน ในเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส และถูกกระแสน้ำดูดจมลงไปพร้อมกับคนอื่นรวม 4 คน โดยเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือสองคนได้อย่างปลอดภัย อีกคนเจ้าหน้าที่ต้องปั้มหัวใจและนำส่งโรงพยาบาล และนายคีย์ซึ่งถูกพบเป็นคนสุดท้ายและอยู่ภาวะสมองตาย
ทั้งนี้ประเทศฝรั่งเศสเผชิญกับภาวะคลื่นความร้อน และทางการระบุว่าฝรั่งเศสที่ตอนนี้อุณหภูมิใกล้ 40 องศาเซลเซียส และมีประชาชนจมน้ำเกือบ 20 คนนับตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และขอให้ประชาชนระมัดระวังในการลงไปเล่นในน้ำ
สำหรับ เคนโซ คีย์ เริ่มอาชีพค้าแข้งกับลียง ก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับอาแอ็ส แซ็งเตเตียน ก่อนที่จะย้ายไปทีมสำรองของอาแอ็ส แซ็งเตเตียน ในลีกเดอ
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