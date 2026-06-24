เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับทุจริตสอบ พร้อมให้ร่วมมือตรวจสอบเต็มที่
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับทุจริตสอบ พร้อมให้ร่วมมือตรวจสอบเต็มที่ และเตรียมเอาผิดผู้ปล่อยข่าวเท็จทำเทศบาลเสียหาย
จากกรณีที่ตำรวจ กก.2 บก.ปปป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. นำกำลังตรวจค้น หลังได้รับร้องเรียนกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่ม แอบอ้างว่ามี “เส้นสายภายใน” สามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับราชการท้องถิ่นได้ โดยขบวนการนี้จะเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาท สำหรับตำแหน่งทั่วไป และราคาเพิ่มสูงถึง 700,000 – 800,000 บาท หากเป็นการสอบในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเจอกระดาษคำตอบ 3 พันใบ มูลค่าเสียหาย 4.5 พันล้านนั้น
ล่าสุด เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรณีเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ร่วมกับ บก.ปปป. เข้าตรวจค้นจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนั้น
ทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ขอชี้แจงและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ไม่มีความเกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนรู้เห็น และไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการหรือขบวนการทุจริตดังกล่าวแต่อย่างใด” ทั้งนี้ ทางเทศบาลฯ ยืนยันความบริสุทธิ์ใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ เพื่อแสดงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฎิบัติหน้าที่
หากพบว่ามีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือน หรือข้อความที่สร้างความเสียหายต่อเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ทางหน่วยงานจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป พร้อมทั้งขอความเป็นธรรมจากสาธารณชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน
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