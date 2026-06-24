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“ซ้อเปา” แฉเลขประจำตัวตรงกับรายชื่อผู้สอบได้อันดับ 1 หลัง CIB บุกปราบขบวนการโกงข้อสอบ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 08:03 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 08:03 น.
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ซ้อเปา แฉเลขประจำตัวตรงกับรายชื่อผู้สอบได้อันดับ 1 ในตำหน่งนักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ หลัง CIB บุกปราบขบวนการโกงข้อสอบ

จากกรณีที่ตำรวจ กก.2 บก.ปปป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. นำกำลังตรวจค้น หลังได้รับร้องเรียนกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่ม แอบอ้างว่ามี “เส้นสายภายใน” สามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับราชการท้องถิ่นได้ โดยขบวนการนี้จะเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาท สำหรับตำแหน่งทั่วไป และราคาเพิ่มสูงถึง 700,000 – 800,000 บาท หากเป็นการสอบในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเจอกระดาษคำตอบ 3 พันใบ มูลค่าเสียหาย 4.5 พันล้าน

ล่าสุดเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ รายงานว่า “เป็นเรื่อง ! เอาแล้วไง ชาวเน็ตตาไวจับโป๊ะตั้งข้อสังเกต…

หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักในคดีทุจริตสอบท้องถิ่น มีภาพเอกสารที่คล้ายใบประจำตัวสอบหรือเอกสารเกี่ยวกับการสอบปรากฏอยู่ภายในบ้าน

เมื่อนำเลขประจำตัวสอบที่เห็นในภาพไปตรวจสอบ พบว่าตรงกับรายชื่อผู้สอบได้อันดับ 1 ในตำแหน่ง “นักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ”

ก่อนจะรายงานต่อว่า “เผื่อใครสงสัยว่าหน้าที่ของนักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ ทำอะไร ปกติอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ เช่น

-วางแผนและพัฒนาสวนสาธารณะ
-จัดทำโครงการและงบประมาณเกี่ยวกับสวนสาธารณะ
-ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ไม้ดอกไม้ประดับ
-ควบคุมการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว
-สำรวจและออกแบบภูมิทัศน์เบื้องต้น
-จัดกิจกรรมในสวนสาธารณะ

โดยตำแหน่งนี้สังกัดกองสาธารณูปโภค กองช่าง หรือสำนักสิ่งแวดล้อมของเทศบาล/อบจ./อบต. แล้วแต่โครงสร้างของแต่ละหน่วยงาน งบประมาณ ต้นไม้ใบหญ้า ที่จัดซื้ิอ จัดจ้างเอามาปลูกในพื้นที่สาธารณะต้องผ่านการเซ็นจากเค้าจ้าาาาาา”

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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