“ซ้อเปา” แฉเลขประจำตัวตรงกับรายชื่อผู้สอบได้อันดับ 1 หลัง CIB บุกปราบขบวนการโกงข้อสอบ
ซ้อเปา แฉเลขประจำตัวตรงกับรายชื่อผู้สอบได้อันดับ 1 ในตำหน่งนักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ หลัง CIB บุกปราบขบวนการโกงข้อสอบ
จากกรณีที่ตำรวจ กก.2 บก.ปปป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. นำกำลังตรวจค้น หลังได้รับร้องเรียนกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่ม แอบอ้างว่ามี “เส้นสายภายใน” สามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับราชการท้องถิ่นได้ โดยขบวนการนี้จะเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาท สำหรับตำแหน่งทั่วไป และราคาเพิ่มสูงถึง 700,000 – 800,000 บาท หากเป็นการสอบในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเจอกระดาษคำตอบ 3 พันใบ มูลค่าเสียหาย 4.5 พันล้าน
ล่าสุดเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ รายงานว่า “เป็นเรื่อง ! เอาแล้วไง ชาวเน็ตตาไวจับโป๊ะตั้งข้อสังเกต…
หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักในคดีทุจริตสอบท้องถิ่น มีภาพเอกสารที่คล้ายใบประจำตัวสอบหรือเอกสารเกี่ยวกับการสอบปรากฏอยู่ภายในบ้าน
เมื่อนำเลขประจำตัวสอบที่เห็นในภาพไปตรวจสอบ พบว่าตรงกับรายชื่อผู้สอบได้อันดับ 1 ในตำแหน่ง “นักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ”
ก่อนจะรายงานต่อว่า “เผื่อใครสงสัยว่าหน้าที่ของนักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ ทำอะไร ปกติอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ เช่น
-วางแผนและพัฒนาสวนสาธารณะ
-จัดทำโครงการและงบประมาณเกี่ยวกับสวนสาธารณะ
-ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ไม้ดอกไม้ประดับ
-ควบคุมการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว
-สำรวจและออกแบบภูมิทัศน์เบื้องต้น
-จัดกิจกรรมในสวนสาธารณะ
โดยตำแหน่งนี้สังกัดกองสาธารณูปโภค กองช่าง หรือสำนักสิ่งแวดล้อมของเทศบาล/อบจ./อบต. แล้วแต่โครงสร้างของแต่ละหน่วยงาน งบประมาณ ต้นไม้ใบหญ้า ที่จัดซื้ิอ จัดจ้างเอามาปลูกในพื้นที่สาธารณะต้องผ่านการเซ็นจากเค้าจ้าาาาาา”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- CIB บุกปราบขบวนการโกงข้อสอบ เจอกระดาษคำตอบ 3 พันใบ มูลค่าเสียหาย 4.5 พันล้าน
- แฉโกงสอบท้องถิ่น 2568 บิ๊ก “พ.” เอี่ยว แก้กระดาษคำตอบ 3 พันฉบับ เสียหาย 4.5 พันล้าน
- เพจดังแฉ คณะแพทย์ ม.ดัง โกงข้อสอบ ส่งคำตอบกลางกลุ่มไลน์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: