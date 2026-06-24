“ชัชชาติ” กางผลงาน หลังถูกถามช่วงโค้งสุดท้ายหาเสียง ว่า 4 ปีไม่ทำอะไร
ชัชชาติ กางผลงาน หลังถูกถามช่วงโค้งสุดท้ายหาเสียง ว่า 4 ปีไม่ทำอะไร เผยทำได้ 235 นโยบาย และอีกหลายนโยบายจะทำต่ออีก 4 ปี
นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แคนดิเดตชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ช่วงหาเสียงโค้งสุดท้าย เราจะเห็น Comment ซ้ำๆ ว่า “อยู่มา 4 ปีไม่ทำ ทำไมเพิ่งคิดจะมาทำตอนหาเสียง”
ผมขออธิบายว่า 4 ปีที่ผ่านมา ทีมเรา ”ทำงาน ทำงาน ทำงาน“ มาโดยตลอด จากที่ผมได้หาเสียงไว้เมื่อ 4 ปีที่แล้วจำนวน 216 นโยบาย ซึ่งเมื่อครบ 4 ปี เราทำได้ทั้งสิ้น 235 นโยบาย (ดูรายละเอียดได้ที่ openpolicy.bangkok.go.th) หลายโครงการทำสำเร็จแล้ว หลายโครงการยังจะทำต่อไปอีก 4 ปีข้างหน้า และมีอีกหลายโครงการใหม่ ๆ ที่เพิ่มมา
วันนี้ผมเลยขอใช้โอกาสแจ้งเว็บไซต์นโยบาย teamchadchart.com อีกรอบครับ ให้พวกเราได้เข้าไปดู ซึ่งตอนนี้มีทั้งนโยบายเชิงประเด็น 250+ และส่วนหนึ่งของนโยบายรายเขตที่เน้นในแต่ละพื้นที่
ผมขอยกตัวอย่าง นโยบายบางส่วนในรอบนี้ ที่ต่อยอดจากนโยบายรอบที่แล้ว ให้พวกเราได้ดูกันนะครับ
– Traffy Fondue รับเรื่องร้องเรียนกว่า 1,300,000 เรื่อง และแก้ปัญหาไปได้แล้วมากกว่า 1,000,000 เรื่อง เดินหน้าใช้เทคโนโลยีเข้ามาสแกนเมืองเชิงรุก เช่น ถนนชำรุด จุดมืดในเมือง ควบคู่กับการเดินหน้าแก้ปัญหาประชาชนให้เร็วที่สุด
– เปิดโรงพยาบาลใหม่ 3 แห่ง ในพื้นที่เขตดอนเมือง ภาษีเจริญ สายไหม และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1 แห่งที่เขตทุ่งครุ มีเตียงใน รพ.กทม. รวม 2,897 เตียง เดินหน้าเพิ่ม รพ. ใหม่อีก 1 แห่ง บริเวณเขตวังทองหลาง-บางกะปิ พร้อมเพิ่มเตียงใน รพ.กทม. ให้รวมเป็น 4,800 เตียง
– จ่ายหนี้ BTS มากกว่า 70,000 ล้านบาท เดินหน้าลดค่าโดยสารพัฒนาตั๋วเดือน + ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทางประจำ สนับสนุนการใช้ตั๋วร่วม ค่าโดยสารร่วม
– อุโมงค์ระบายน้ำเปิดใช้งานแล้ว 5 แห่ง เดินหน้าก่อสร้างอีก 6 แห่งให้แล้วเสร็จ (คลองเปรมประชากร แสนแสบส่วนต่อขยาย ทวีวัฒนา พระโขนง บางซื่อส่วนต่อขยาย หนองบอนส่วนต่อขยาย)
– ปรับปรุงสถานีดับเพลิง 4 แห่ง สร้างใหม่ 2 แห่ง + เพิ่มความพร้อมในการดับเพลิงและกู้ภัย เดินหน้าปรับปรุงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มอีก 10 แห่ง พร้อมทั้งสร้างใหม่อีก 3 แห่ง และสร้างศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยเมือง 1 แห่ง
– ศูนย์บริการสาธารณะสุขปรับปรุงแล้วหรืออยู่ในสภาพดี 31 แห่ง เดินหน้าปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขอีก 38 แห่ง ยกระดับมาตรฐานในการให้บริการประชาชน
– ตรวจสุขภาพถ้วนหน้า ทำมาแล้ว 1,027,000 ครั้ง เดินหน้ายกระดับเป็นตรวจสุขภาพฟรีถ้วนหน้า คาดว่าให้บริการประชาชนได้มากกว่า 2 ล้านครั้ง
– ปลูกต้นไม้แล้ว 2.6 ล้านต้น รอบนี้เดินหน้าปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 2 ล้านต้น (ไม้ยืนต้นล้านต้น ไม้พุ่มล้านต้น)
– สวน 15 นาที ทำแล้ว 471 สวน เดินหน้าวางแผนทำให้ครบ 500 สวน และเพิ่ม 6 สวนใหญ่ โดยมีพื้นที่ต่อสวนเกิน 10 ไร่
– ลดขยะจาก 10,800 ตัน/วัน เหลือ 9,500 ตัน/วัน เดินหน้าตั้งเป้าหมาย ลดขยะเพิ่มอีก 1,000 ตัน/วัน ให้เหลือ 8,500 ตัน/วัน
– แจกอาหารผ่าน Foodbank แล้ว 5.45 ล้านมื้อ เดินหน้าตั้งเป้าแจกเพิ่มอีก 10 ล้านมื้อ
– พัฒนาห้องเรียนดิจิทัล ป.4 และ ม.1 เดินหน้าขยายทุกโรงเรียน ครอบคลุมตั้งแต่ ป.4 ถึง ม.6
– แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมแล้ว 70% 500 จุด อนาคตแก้ไขอีก 30% 200 จุดที่เหลือ
– Next Learn แพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต (Upskill Reskill) รวมไว้ในที่เดียว มีคนเรียนสะสมแล้ว 600,000 ชั่วโมง อนาคตทำให้ได้ 1,000,000 ชั่วโมงต่อปี
– เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 25 โครงการต่อปี เป็น 62 โครงการต่อปี เดินหน้านำโครงการก่อสร้างเข้าโครงการ CoST ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
+ นำการขออนุญาตทั้งหมด (มากกว่า 450,000 คำขอ) ขึ้นระบบดิจิทัล ผ่านระบบ BMAOSS ส่วนกลางสามารถตรวจสอบการดำเนินการของเขต ลดความล่าช้าในการออกใบอนุญาต พัฒนาการขออนุญาตก่อสร้าง 14 วัน สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 3 ชั้น 2,000 ตร.ม. อนุมัติแล้วมากกว่า 186 เรื่อง เดินหน้าขยายบริการออนไลน์ให้ครอบคลุมบริการของ กทม. ทั้งหมด พร้อมขยายการขออนุญาตก่อสร้าง 14 วันให้ครอบคลุมการก่อสร้างอาคารใหม่ที่หลากหลายขึ้น
นี่คือตัวอย่างบางส่วน จากนโยบายที่ผ่านมา และกำลังจะทำต่อไปในอีก 4 ปีข้างหน้า ผมและทีมงาน พร้อมผลักดันนโยบาย 250+ ได้ทันทีครับ
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