ฉาววงการไอดอล! AKB48 ยกเลิกสัญญา ฮานาดะ เมย์ เหตุแอบพบแฟนคลับ
AKB48 ยกเลิกสัญญา ฮานาดะ เมย์ เหตุแอบพบแฟนคลับเป็นการส่วนตัวหลายครั้ง ถือเป็นการยกเลิกสัญญาครั้งแรกในรอบ 21 ปี
กลายเป็นประเด็นฮือฮาในวงการไอดอลญี่ปุ่น ภายหลังจากวง AKB48 วงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังได้ประกาศยกเลิกสัญญา ฮานาดะ เมย์ สมาชิกรุ่นที่ 19 เป็นครั้งแรกในรอบ 21 ปี
โดยทางวงออกมาชี้แจงว่าทางวงทราบว่าเธอติดต่อกับแฟนคลบัรายหนึ่งโดยตรง ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดกฎของวง โดยทางบริษัทมองว่าเป็นพฤติกรรมที่อันตรายและไม่เป็นธรรมกับแฟนคลับรายอื่นๆ ซึ่งแม้เธอจะอ้างว่าเธอเจอกับบุคคลดังกล่าวแค่สองครั้ง แต่จากสืบสวนทำให้ทางวงเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายเจอกันหลายครั้ง
พร้อมกันนี้ทางวงยังระบุอีกว่า ก่อนหน้านี้ทางวงได้งดกิจกรรมของเธอเนื่องจากเธอขาดหรือมาสายหลายครั้ง โดยเธออ้างด้วยปัญหาสุขภาพ ก่อนจะพบว่าแท้จริงแล้วเธอไปพบกับแฟนคลับรายนี้
ซึ่งทาง AKB48 และ ฮานาดะ พยายามจะหาข้อตกลงร่วมกัน และเธอแจ้งกับทางทนายว่า “จะไม่มีการหารือ” ทำให้ทางวงตัดสินใจยกเลิกสัญญาไอดอลสาวรายดังกล่าวในที่สุด
ขณะที่ทาง ฮานาดะ เมย์ ได้ไลฟ์สดชี้แจงในสภาพที่โกนผม อ้างว่าเธอไม่ได้มีการคบหากับแฟนคลับ และทางวง บอกในทำนองว่า หากอยากจะอยู่กับวงต่อไป ก็ให้โกนศีรษะ เพื่อแสดงความจริงใจ แต่เพราะเธอยังตัดสินใจไม่ได้ จึงยังไม่ให้คำตอบ ก่อนถูกพักงาน
เธอไม่สบายและอยู่ในช่วงหยุดพัก แต่ทางวงก็ได้รับแจ้งว่าการหยุดพักนั้นถูกเปลี่ยนเป็นการพักอย่างไม่มีกำหนด เมื่อรวมกับสถานการณ์อื่นที่กดดัน ทำให้เธอไม่มีทางเลือกนอกจากตัดสินใจโกนศีรษะ เพราะยังอยากทำกิจกรรมร่วมกับ AKB48 ต่อไป อย่างไรก็ตามในแถลงการของวงระบุว่าพวกเขาไม่เคยมีคำสั่งให้เธอต้องโกนผมแต่อย่างใด
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