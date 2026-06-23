ประวัติ “ธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล” ย้อนเส้นทางราชการ จากผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี สู่อธิบดี สถ.
ประวัติ “ธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล” อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ย้อนเส้นทางข้าราชการ เติบโตจากพื้นที่ภาคใต้ หลายตำแหน่ง
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถูกสั่งให้ไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2569 ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1563/2569 ที่ลงนามโดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เหตุที่นำมาสู่คำสั่งดังกล่าวเชื่อมโยงกับกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประวัติส่วนตัว
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2515 มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสงขลา
ประวัติการศึกษา
- ปี 2538 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปี 2539 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปี 2542 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of New Haven สหรัฐอเมริกา
- ปี 2542 บริหารรัฐกิจมหาบัณฑิต University of New Haven สหรัฐอเมริกา
- ปี 2547 นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปี 2551 เนติบัณฑิต สมัยที่ 61 เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
เส้นทางรับราชการ
ก่อนขึ้นสู่ตำแหน่งอธิบดี นายธีรุตม์ดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้
- 1 ธันวาคม 2560: ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต.
- 21 ตุลาคม 2562: ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้
- 11 กุมภาพันธ์ 2563: หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา
- 2 พฤศจิกายน 2563: รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
- 21 ตุลาคม 2567: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- 26 ธันวาคม 2567: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- 12 พฤศจิกายน 2568: อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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