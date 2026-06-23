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เด้งอธิบดี สถ. ปมโกงสอบท้องถิ่น 4,500 ล้าน แก้คะแนนแล้วกว่า 2,000 ราย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 17:27 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 17:30 น.
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ปลัดมหาดไทย เซ็นคำสั่ง 23 มิ.ย. 69 ย้าย “ธีรุตม์” อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำกระทรวง หลัง ป.ป.ช.-บก.ปปป. บุกทลายเครือข่ายแก้กระดาษคำตอบนนทบุรี ผู้เสียหายทะลุ 3,000 ราย

วันที่ 23 มิถุนายน 2569 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1563/2569 ให้นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2569

คำสั่งดังกล่าวออกมาในวันเดียวกับที่ ป.ป.ช. และตำรวจบุกทลายขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งเป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดคดีหนึ่งในวงราชการไทยช่วงหลายปีมานี้

เปิดปฏิบัติการบุกบ้านบางใหญ่

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ตำรวจ บก.ปปป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. นำหมายค้นของศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ ค.618/2569 ลงวันที่ 22 มิถุนายน เข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เฝ้าสังเกตการณ์สถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา 3 วันก่อนบุก พบความเคลื่อนไหวผิดปกติ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้น โดยพบคอมพิวเตอร์ เอกสาร และกระดาษคำตอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขขณะเข้าตรวจค้น

วิธีโกง เรียกรับเงินหัวละ 3.5-8 แสนบาท

คดีนี้เริ่มจากมีผู้ร้องเรียนมอบหลักฐานและคลิปเสียง ระบุว่ามีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่มแอบอ้างว่าสามารถใช้เส้นสายภายในช่วยผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นได้ โดยเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไป และสูงถึง 700,000-800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง

การสอบที่ถูกโยงเข้าคดีนี้คือการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2568 ซึ่งเปิดรับสมัครรวม 87 ตำแหน่ง จำนวน 6,669 อัตรา และทำการสอบเมื่อเดือนธันวาคม 2568

จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางสำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์และซีพียูที่ใช้แก้ไขกระดาษคำตอบ 18 ชุด ฮาร์ดดิสก์ภายนอกที่บรรจุข้อมูลกระดาษคำตอบผู้เข้าสอบทั่วประเทศ เอกสารรายชื่อผู้เข้าสอบที่ต้องแก้ไขคะแนน และสำเนากระดาษคำตอบจากการสอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 ประมาณ 3,000 ราย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขคะแนนไปแล้วประมาณ 2,000 ราย

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้แก้ไขกระดาษคำตอบโดยตรง แต่ใช้วิธีปรับข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนส่งกลับไปยังต้นทางเพื่อให้ผลสอบสอดคล้องกับคะแนนที่ต้องการ เบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาท

ผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่เจ้าหน้าที่ระบุตัวได้คือ นายพิชิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้นำกระดาษคำตอบมาซุกซ่อนไว้ในบ้านพักดังกล่าว

ปลัดมหาดไทย เซ็นคำสั่ง 23 มิ.ย. 69 ย้าย &quot;ธีรุตม์&quot; อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำกระทรวง หลัง ป.ป.ช.-บก.ปปป. บุกทลายเครือข่ายแก้กระดาษคำตอบนนทบุรี
ภาพจาก : SURATTHANI

มหาดไทยโต้ทันที – นายกฯ สั่งฟาดเต็มที่

คำสั่งปลัดมหาดไทยระบุชัดว่า เหตุผลการย้ายอธิบดีธีรุตม์ครั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ร่วมกับ บก.ปปป. เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบ และตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมาก อันอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทย

ก่อนหน้านั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ ป.ป.ช. จับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น โดยระบุสั้นๆ ว่า “เดี๋ยวดูคำสั่งบ่ายนี้ชัดๆ” ก่อนที่ปลัดกระทรวงจะเซ็นคำสั่งออกมาในวันเดียวกัน

ด้าน นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่าเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากการสอบท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2568 และนายอนุทินได้ร่วมทำ MOU กับ 5 หน่วยงานเพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดและป้องกันการทุจริต

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งขยายผล ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านทั้งหมดว่ามีรายใดเข้าข่ายเชื่อมโยงกับขบวนการนี้บ้าง และอาจส่งผลให้ต้องพิจารณายกเลิกผลสอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 17:27 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 17:30 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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