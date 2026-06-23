บอสณวัฒน์ โพสต์สตอรี่ส้มเดือด จี้ฝ่ายชายเคลียร์ปม หนิง ปัทมา ลั่นใครจะรู้ดีเท่าตัว
บอสณวัฒน์ โพสต์สตอรี่ส้มเดือด จี้ฝ่ายชายเคลียร์ปม หนิง ปัทมา ลั่นใครจะรู้ดีเท่าตัว หลัง ธัญญ่า คอมเมนต์ถามความสัมพันธ์
หลังจากที่ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานองค์กรมิสแกรนด์ฯ โพสต์สตอรี่ “save หนิง ปัทมา” ออกมาปกป้อง “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ก่อนหน้านี้ หลังจาก “โย” นักดนตรีซึ่งเป็นอดีตหวานใจของหนิง โพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่า “เอารูปล่าสุดแล้วกันครับ (อาจจะเป็นรูปสุดท้ายก็ได้ครับ)”
หนิง ปัทมา เข้ามาตอบกลับโพสต์ดังกล่าวว่า “หลังจากนี้หนิงกับโยไม่มีความสัมพันธ์อะไรต่อกันอีกแล้วนะคะ” ทำให้เรื่องราวยิ่งถูกจับตามองจากแฟนๆ และชาวเน็ตมากขึ้น
ดรามายังไม่หยุดแค่นั้น เมื่อ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” เข้ามาจี้ถามหนิงในคอมเมนต์ว่า “แล้วกับพี่เป๊กล่ะ?” หนิงตอบกลับทันทีว่า “เป็นพี่ที่เคารพค่ะ” ก่อนที่คอมเมนต์นั้นจะหายไป แต่มีคนแคปภาพข้อความไว้ทันก่อนที่จะถูกลบ
ณวัฒน์ ไม่นิ่งเฉย โพสต์สตอรี่ส้มฟาดเดือดด้วยข้อความว่า “ทำไมไม่ไปถามผู้ชายซึ่งเป็นคนของคุณ มาไล่ถามคนอื่นทำไม ถ้าถามและควบคุมคนในบ้านไม่ได้ แล้วจะมาถามให้วุ่นวายทำไม คุณก็รู้ว่านิสัยแต่ละคนเป็นอย่างไร”
ยังไม่พอเพียงแค่นั้น ณวัฒน์ โพสต์สตอรี่ส้มต่ออีกรอบ ระบุว่า “ฝ่ายชายต้องออกมาตอบให้ชัดว่าเคยเป็นแฟนกับหนิงไหมเรื่องจะได้จบ เป็นก็บอกมาไม่เป็นก็บอกมา ใครจะรู้ดีเท่าตัว” กลายเป็นการจี้ตรงๆ ให้ฝ่ายชายออกมาชี้แจงความสัมพันธ์ให้ชัดเจน จากนี้ต้องรอต่อไปว่าทางฝ่ายชายจะออกมาชี้แจงดรามาดังกล่าวอย่างไร
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