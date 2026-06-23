นาทีชีวิต! นักบินร่มร่อนเสียหลัก พุ่งชนนักท่องเที่ยวเจ็บ 3 ราย ระทึกหาดตุรกี
นักบินร่มร่อนเสียพลาดท่าชนนักท่องเที่ยว ริมชายหาดประเทศตุรกี บาดเจ็บ 3 ราย ตำรวจเร่งสอบสวนใบอนุญาตบิน
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์ระทึกที่ชายหาดเคมอส ประเทศตุรกี กรณีนักบินร่มร่อนแบบมีเครื่องยนต์สูญเสียการควบคุมขณะกำลังนำเครื่องขึ้นบินและพุ่งชนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังพักผ่อนอยู่ริมหาด
ภาพวิดีโอเผยให้เห็นช่วงเวลาที่นักบินสะพายเครื่องยนต์เตรียมตัวขึ้นบิน ท่ามกลางสายตาของคนที่อยู่ริมชายหาด เมื่อเครื่องเร่งความเร็วและร่มกางออกเต็มที่ เครื่องก็เสียหลักพุ่งตรงไปยังนักท่องเที่ยวสองคนที่ยืนอยู่ริมน้ำ แม้ทั้งคู่จะพยายามหลบหลีกแต่ก็ไม่พ้น ถูกชนจนล้มกลิ้งไปบนพื้นทราย
แรงกระแทกทำให้นักบินสูญเสียการควบคุมหนักกว่าเดิมและเบนออกนอกเส้นทาง ก่อนพุ่งเข้าไปชนกลุ่มคนที่กำลังหลบอยู่ใต้ร่มชายหาด ชิ้นส่วนเครื่องยนต์แตกกระเด็นลอยไปในอากาศ ท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจ พลเมืองดีต้องรีบวิ่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือทันที
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน มีบาดแผลตามร่างกายหลายแห่ง แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ฉุกเฉินเดินทางมาถึงและปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ขณะนี้ทางการเปิดการสอบสวนทั้งทางปกครองและกระบวนการยุติธรรม ตำรวจนำตัวนักบินไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจท้องถิ่น โดยมุ่งประเด็นไปที่การตรวจสอบว่านักบินมีใบอนุญาตและเอกสารรับรองที่ถูกต้องสำหรับการนำเครื่องขึ้นบินจากชายหาดหรือไม่
อุบัติเหตุจากร่มร่อนไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งเกิดเหตุสลดกับนักท่องเที่ยวชายชาวอังกฤษวัย 63 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร่มร่อนพันกับสายไฟฟ้าแรงสูงในประเทศสเปน ขณะบินอยู่เหนือหมู่บ้านประวัติศาสตร์ปาเลา เด โนเกรา ในจังหวัดแยย์ดา แคว้นกาตาลุญญา
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 3 ทีมพร้อมรถดับเพลิงหลายคันรุดไปยังที่เกิดเหตุหลังรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน แต่ทีมกู้ภัยไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ ชายชาวอังกฤษเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บ ตำรวจสเปนตั้งกระบวนการสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต โดยให้น้ำหนักไปที่อุบัติเหตุ
ทั้งนี้ หมู่บ้านปาเลา เด โนเกรา ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาพีเรนีสและเป็นจุดพักที่นักบินร่มร่อนนิยมใช้เป็นเส้นทางเดินทางไปยังจุดบินร่มร่อนชื่อดังอย่างเมืองอาเฆร์
ข้อมูลจาก : thesun
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