อ่านแล้วช็อก! แม่แท้ ๆ บังคับเด็ก 17 ถ่ายคลิปอนาจาร ส่งรับแขกต่างชาติวันละ 4 คน
กัน จอมพลัง เร่งช่วยเด็ก 17 ปี ถูกแม่แท้ ๆ บังคับทำคลิปลับ รับแขกต่างชาติมากสุดวันละ 4 คน นานกว่า 3 ปี เปิดแชตแฉแม่รับบทผู้กำกับท่าทางลูก หาเงินเลี้ยงตัวเอง ซัดครอบครัวไม่ใช่เซฟโซน
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือเยาวชนอายุ 17 ปี ทันที หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าแม่แท้ ๆ บังคับลูกให้ถ่ายคลิปอนาจารตัวเองและส่งไปขายบริการให้กับชาวต่างชาติต่อเนื่องมานานกว่า 3 ปี โดยแม่ทำหน้าที่ออกแบบท่าทางและกำกับการถ่ายทำทุกอย่างเพื่อนำคลิปไปแลกเงิน ปล่อยให้ลูกต้องทนทุกข์กับสภาพแวดล้อมที่ผิดเพี้ยน
ต่อมา เพจเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ นำภาพแชตสนทนาที่แม่ส่งคำสั่งบังคับมาให้ทำตาม พร้อมระบุข้อความตั้งคำถามถึงสังคมว่า ครอบครัวไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเสมอไป เป็นแม่แบบไหนถึงบังคับลูกถ่ายคลิปลับแลกเงินโดยที่ตัวเองไม่ทำงาน แถมยังรับบทเป็นผู้กำกับท่าทางต่าง ๆ ซ้ำร้ายยังส่งลูกไปหาชาวต่างชาติมากถึงวันละ 4 คน ทำไมสังคมเราถึงเป็นแบบนี้
ทางเพจยังเปิดเผยแชตเพิ่มเติมที่แม่ส่งมาสั่งให้โพสท่าทางตาม ทำเอา กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความเดือดระบุว่า บางครั้งครอบครัวก็ไม่ใช่เซฟโซนจริง ๆ แม่เป็นผู้กำกับเขียนบทให้ลูกทำคลิปลับเพื่อหาเงินมาให้แม่กิน ถือเป็นนรกอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ดี กัน จอมพลัง เปิดใจถึงภารกิจครั้งนี้ว่าเป็นคดีที่รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่ช่วยเหลือ ล้างบางคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้และช่วยปลดล็อกชีวิตเยาวชนให้หลุดพ้นจากนรกได้สำเร็จ
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