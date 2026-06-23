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นักบวชอินเดีย ยืน 5 ปีติดต่อกัน ไม่ยอมนั่ง หวังเข้าใกล้พระศิวะ จนขาบวมดำคล้ำ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 16:11 น.
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นักบวชอินเดีย ยืนติดต่อนาน 5 ปี ไม่ยอมนั่ง หวังเข้าใกล้พระศิวะ จนขาบวมดำคล้ำ

นักบวชอินเดีย ยืนติดต่อนาน 5 ปี หลังตั้งปฏิณาณจะไม่นั่ง-นอน เป็นเวลา 12 ปี หวังเข้าใกล้พระศิวะ จนขาบวมเป่งดำคล้ำ

เทาลัต คิรี จี มหาราช นักบวชชาวอินเดีย ยืนติดต่อกันมาแล้ว 5 ปี หลังตั้งปฏิญาณว่าจะไม่ยอมนั่งหรือนอนเป็นเวลา 12 ปีเต็ม เพื่อบำเพ็ญตบะตามแนวทางของนิกายคาเรชวารี (Khareshwari) หรือที่เรียกกันว่า “นักบวชยืน” นิกายนี้มีความเชื่อว่าการยืนอย่างต่อเนื่องเป็นการชำระจิตวิญญาณและทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าใกล้พระศิวะมากขึ้น เพื่อให้บรรลุปฏิญาณนี้ สมาชิกจะอาศัยเชือก ชิงช้า และสายรัดพิเศษพยุงร่างกายให้ยืนอยู่ได้แม้ในเวลาหลับ

ภาพและคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นว่า เทาลัตพักอยู่บนชิงช้าแบบแขวน โดยขาทั้งสองข้างบวมและดำคล้ำอย่างหนัก ผลมาจากการยืนต่อเนื่องโดยไม่เคลื่อนไหว ซึ่งทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง หลายคนเริ่มเป็นห่วงว่าเขาอาจต้องถูกตัดขาก่อนที่จะครบกำหนด 12 ปีที่ตั้งไว้

เทาลัต คิรี จี มหาราช นักบวชอินเดียยืนบำเพ็ญตบะ
YT/ Boldsky

อาสาสมัครที่วัดในท้องถิ่น ซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญตบะของเทาลัต ช่วยดูแลความเป็นอยู่และคอยทายาที่ขาทั้งสองข้างอยู่เสมอ แต่ก็บรรเทาอาการได้เพียงเล็กน้อย ส่วนเรื่องการขับถ่ายนั้น บางคนคาดว่าเขาสวมผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตลอดเวลา แต่บางคลิปก็แสดงให้เห็นว่าเขายังสามารถเดินไปมาได้อยู่

แพทย์เตือนว่าการยืนนิ่งเป็นเวลานานทำให้ความดันในหลอดเลือดดำสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดอาการบวมและปวด และอาจลุกลามกลายเป็นภาวะอันตรายถึงชีวิต เช่น หลอดเลือดดำอุดตันลึก เนื่องจากกล้ามเนื้อน่องไม่ได้บีบตัว เลือดจึงไหลกลับสู่หัวใจไม่ได้และคั่งอยู่ที่ขาส่วนล่าง

กรณีของเทาลัตทำให้หลายคนนึกถึง อมาร์ ภารตี นักบวชชาวอินเดียอีกรายที่ยกมือขวาขึ้นเหนือศีรษะไม่ยอมลงมาตั้งแต่ปี 1973 และยังคงทำเช่นนั้นจนถึงทุกวันนี้

ที่มา: ODDITYCENTRAL

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 16:11 น.
51
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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