นักบวชอินเดีย ยืน 5 ปีติดต่อกัน ไม่ยอมนั่ง หวังเข้าใกล้พระศิวะ จนขาบวมดำคล้ำ
นักบวชอินเดีย ยืนติดต่อนาน 5 ปี หลังตั้งปฏิณาณจะไม่นั่ง-นอน เป็นเวลา 12 ปี หวังเข้าใกล้พระศิวะ จนขาบวมเป่งดำคล้ำ
เทาลัต คิรี จี มหาราช นักบวชชาวอินเดีย ยืนติดต่อกันมาแล้ว 5 ปี หลังตั้งปฏิญาณว่าจะไม่ยอมนั่งหรือนอนเป็นเวลา 12 ปีเต็ม เพื่อบำเพ็ญตบะตามแนวทางของนิกายคาเรชวารี (Khareshwari) หรือที่เรียกกันว่า “นักบวชยืน” นิกายนี้มีความเชื่อว่าการยืนอย่างต่อเนื่องเป็นการชำระจิตวิญญาณและทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าใกล้พระศิวะมากขึ้น เพื่อให้บรรลุปฏิญาณนี้ สมาชิกจะอาศัยเชือก ชิงช้า และสายรัดพิเศษพยุงร่างกายให้ยืนอยู่ได้แม้ในเวลาหลับ
ภาพและคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นว่า เทาลัตพักอยู่บนชิงช้าแบบแขวน โดยขาทั้งสองข้างบวมและดำคล้ำอย่างหนัก ผลมาจากการยืนต่อเนื่องโดยไม่เคลื่อนไหว ซึ่งทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง หลายคนเริ่มเป็นห่วงว่าเขาอาจต้องถูกตัดขาก่อนที่จะครบกำหนด 12 ปีที่ตั้งไว้
อาสาสมัครที่วัดในท้องถิ่น ซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญตบะของเทาลัต ช่วยดูแลความเป็นอยู่และคอยทายาที่ขาทั้งสองข้างอยู่เสมอ แต่ก็บรรเทาอาการได้เพียงเล็กน้อย ส่วนเรื่องการขับถ่ายนั้น บางคนคาดว่าเขาสวมผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตลอดเวลา แต่บางคลิปก็แสดงให้เห็นว่าเขายังสามารถเดินไปมาได้อยู่
แพทย์เตือนว่าการยืนนิ่งเป็นเวลานานทำให้ความดันในหลอดเลือดดำสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดอาการบวมและปวด และอาจลุกลามกลายเป็นภาวะอันตรายถึงชีวิต เช่น หลอดเลือดดำอุดตันลึก เนื่องจากกล้ามเนื้อน่องไม่ได้บีบตัว เลือดจึงไหลกลับสู่หัวใจไม่ได้และคั่งอยู่ที่ขาส่วนล่าง
กรณีของเทาลัตทำให้หลายคนนึกถึง อมาร์ ภารตี นักบวชชาวอินเดียอีกรายที่ยกมือขวาขึ้นเหนือศีรษะไม่ยอมลงมาตั้งแต่ปี 1973 และยังคงทำเช่นนั้นจนถึงทุกวันนี้
ที่มา: ODDITYCENTRAL
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สยองอินเดีย! ไฟไหม้กวดวิชาคลอก 14 ศพ เด็กโดดตึกหนีตาย ร่างกระแทกพื้น กระดูกหัก
- ภาพสลด! หลังคาวัดถล่มทับผู้แสวงบุญ สังเวย 7 ศพ โศกนาฏกรรมอินเดีย
- นักท่องเที่ยวอินเดียดับ ถูกเหวี่ยงตกรถม้า หลังม้าตกใจวิ่งหนี กลางสวนนิวยอร์ก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: