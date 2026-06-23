เปิดวาร์ป แวน มาลินี อินฟลูเอนเซอร์สาวสวย หวานใจ ‘นาย ณภัทร’ ดีกรีไม่ธรรมดา
เปิดวาร์ป แวน มาลินี สาวข้างกาย ‘นาย ณภัทร’ อินฟลูเอนเซอร์ผู้ติดตาม 2 แสนคน ส่องไลฟ์สไตล์ไอคอนสาว สวยเก่งรอบด้าน
หลังจากพระเอกหนุ่ม นาย ณภัทร ออกมาประกาศสถานะหัวใจว่าไม่โสดแล้ว กำลังคบหาดูใจกับสาวนอกวงการ ช่วงแรกขอพื้นที่ส่วนตัวให้ฝ่ายหญิง แฟนคลับและชาวเน็ตต่างจับตามองว่าสาวคนนี้คือใคร
ล่าสุดดูเหมือนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ สาวข้างกายคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน แวน มาลินี แฟชั่นอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดัง เจ้าของบัญชี vanmalinee มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 2 แสนคน จบการศึกษาระดับปริญญาจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นอกจากความโดดเด่นเรื่องแฟชั่น แวน มาลินี ยังมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจ เธอถือเป็นเป็นแฟชั่นไอคอน อัปเดตเทรนด์การแต่งตัวและความงามให้แฟน ๆ ติดตามสม่ำเสมอ และเคยทำคอนเทนต์การใช้ชีวิตจนกลายเป็นไวรัล ยกเป็นแบบอย่างการดูแลตัวเองของสาว ๆ หลายคน
สำหรับแฟน ๆ ที่สนใจติดตามไลฟ์สไตล์และผลงานของสาวแวนสามารถเข้าไปชมได้ที่อินสตาแกรมบัญชี @vanmalinee อัปเดตเทรนด์แฟชั่นใหม่ ๆ แบบไม่ตกเทรนด์แน่นอน
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