นายกฯ เมืองชิโมสึมะ เสียชีวิตในคูระบายน้ำ ญี่ปุ่นเร่งสอบสาเหตุ หลังเพิ่งรับตำแหน่งได้ไม่นาน
ซูโต โทโยจิ นายกเทศมนตรีเมืองชิโมสึมะ จังหวัดอิบารากิ วัย 67 ปี ถูกพบเสียชีวิตในเมืองยาจิโยที่อยู่ติดกัน หลังครอบครัวแจ้งตำรวจว่าไม่กลับบ้าน
สื่อญี่ปุ่นรายงานการเสียชีวิตของ ซูโต โทโยจิ หรือ 須藤豊次 นายกเทศมนตรีเมืองชิโมสึมะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น อายุ 67 ปี หลังตำรวจพบร่างของเขาในคูระบายน้ำของเมืองยาจิโย ซึ่งอยู่ติดกับเมืองชิโมสึมะ เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 15 มิถุนายน 2569
ตามรายงานของสื่อญี่ปุ่น ครอบครัวของนายซูโตแจ้งตำรวจเมื่อเวลาประมาณ 23.15 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน หลังพบว่าเขายังไม่กลับบ้านและไม่สามารถติดต่อได้ ตำรวจจึงเริ่มค้นหา ก่อนพบร่างในเมืองยาจิโยหลังจากนั้นราว 1 ชั่วโมงครึ่ง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ไม่พบบาดแผลภายนอกเด่นชัด และตำรวจให้น้ำหนักว่าโอกาสเป็นคดีอาชญากรรมอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตและลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียด
เว็บไซต์ทางการเมืองชิโมสึมะออกประกาศยืนยันการเสียชีวิตของนายซูโต พร้อมแสดงความอาลัย และแจ้งว่า วาตานาเบะ ทาคาชิ รองนายกเทศมนตรี จะทำหน้าที่รักษาการนายกเทศมนตรีตามกฎหมายท้องถิ่น จนกว่าจะมีนายกเทศมนตรีคนใหม่เข้ารับตำแหน่ง
ซูโต โทโยจิ เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ทำงานในเมืองชิโมสึมะมาเป็นเวลานาน เขาเริ่มเป็นสมาชิกสภาเมืองตั้งแต่ปี 2002 และดำรงตำแหน่งต่อเนื่องรวม 7 สมัย เคยเป็นทั้งรองประธานสภาและประธานสภาเมือง ก่อนลงสมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรี
ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองชิโมสึมะเมื่อเดือนมีนาคม 2569 นายซูโตเอาชนะ คิคุจิ ฮิโรชิ นายกเทศมนตรีคนเดิม ด้วยคะแนน 8,621 ต่อ 8,359 คะแนน หรือห่างกันเพียง 262 คะแนน ก่อนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569
การเสียชีวิตครั้งนี้จึงเกิดขึ้นหลังเขารับตำแหน่งได้เพียงประมาณ 2 เดือน ทำให้เมืองชิโมสึมะต้องเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองท้องถิ่นเร็วกว่าที่คาดไว้ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของเมืองจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดหานายกเทศมนตรีคนใหม่ต่อไป
ขณะเดียวกัน สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า คนใกล้ชิดและคนในพื้นที่บางส่วนรู้สึกตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากนายซูโตเพิ่งเริ่มทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีได้ไม่นาน และมีบางฝ่ายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดที่พบร่างซึ่งอยู่ในเมืองข้างเคียง อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นคดีอาชญากรรม
มีรายงานด้วยว่า หลังเกิดเหตุ มีข่าวลือบนโลกออนไลน์ที่โยงการเสียชีวิตของนายซูโตเข้ากับประเด็นอื่นโดยไม่มีหลักฐานรองรับ จนทำให้เทศบาลและตำรวจได้รับสายสอบถามจำนวนมาก สื่อญี่ปุ่นจึงเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ
กรณีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ การรายงานข่าวจึงควรยึดข้อมูลจากตำรวจ เว็บไซต์ทางการของเมือง และสื่อหลักของญี่ปุ่นเป็นหลัก พร้อมหลีกเลี่ยงการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตเกินกว่าข้อมูลที่ได้รับการยืนยัน
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