ลอรี่ พงศ์พล แฉคนไทยแบก ค่าไฟแฝง ปีละเกือบ 2 หมื่นล้าน ลั่นค่าไฟยุคใหม่ต้องแฟร์
“ลอรี่ พงศ์พล” แฉคนไทยแบก ค่าไฟแฝง ปีละเกือบ 2 หมื่นล้าน ลั่นค่าไฟยุคใหม่ต้องแฟร์ ฝ่ายค้านไม่ต้องเปิดแผล รมต.เตรียมลุยแก้ปัญหา
นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ โฆษกกระทรวงพลังงาน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ปลดแอก.. คนไทยแบก” ค่าไฟสาธารณะ” ปีละ 1.9 หมื่นล้าน รู้ไหม.. ทุกครั้งที่คุณเปิดแอร์ เสียบชาร์จมือถือที่บ้าน เงินในกระเป๋าของคุณกำลังถูกควักไปจ่ายเป็นค่าไฟถนน พื้นที่ห่างไกลในชนบทที่คุณไม่ได้ใช้
เปิดเรื่องโดย รมว.เอกนัฏ.. จี้ล้างไพ่โครงสร้างพลังงาน ชงล้างระบบอุดหนุนข้ามกลุ่มยุคเก่า ย้ำชัด “องค์การบริหารท้องถิ่น” มีงบประมาณของตัวเองแล้ว ต้องรับผิดชอบเอง!
โดยระบบนี้เกิดจากมติ ครม. ตั้งแต่ปี 2530 นู่นครับ! สมัยที่ยังไม่มีอบต. เจ้าของพื้นที่ ยุคนั้นต้องการกระจายความปลอดภัย เลยยอมยกเว้นค่าไฟสาธารณะให้ท้องถิ่นฟรี ๆ ในโควตาไม่เกิน 10% ของหน่วยจำหน่าย
แต่พอเป็น “ของฟรี” ผลลัพธ์ที่ตามมาในหลายพื้นที่คือ “การขาดความตระหนักในการประหยัดพลังงาน” เปิดทิ้งเปิดขว้าง ไม่คิดจะเปลี่ยนเป็น LED หรือโซลาร์เซลล์ เพราะคิดว่าอยู่ในโควตาฟรี แต่หารู้ไม่ว่า คนที่จ่ายค่าน้ำพักน้ำแรงมาซัพพอร์ตความสิ้นเปลืองนี้ คือประชาชนทั้งประเทศผ่านการไฟฟ้า!
ดังที่เห็นค่าใช้จ่ายไฟท้องถิ่นส่วนนี้เพิ่มขึ้นทุกปี จากการประเมินของการไฟฟ้าฯ
- ปี 2558 เพิ่มภาระค่าไฟทุกบ้านประมาณ 4 สตางค์/หน่วย
- ปี 2562 เพิ่มภาระค่าไฟทุกบ้านประมาณ 7 สตางค์/หน่วย
- ปี 2569 คาดการณ์จะเพิ่มค่าไฟทุกบ้านประมาณ 10 สตางค์/หน่วย
เห็นเป็นแค่ ‘สิบสตางค์’ แต่มันไม่ใช่น้อย ๆ ประเทศไทยใช้ไฟเฉลี่ยเดือนละ 16,000 ล้านหน่วย คูณ 10 สตางค์แฝงเข้าไป = มันคือเงินสูงถึงปีละเกือบ 2 หมื่นล้าน!
รมว.มีข้อเสนอหยุดภาระแฝง:
- ใช้เอง จ่ายเอง: ท้องถิ่นต้องรับผิดชอบค่าไฟสาธารณะในพื้นที่ 100%
- ติดมิเตอร์: วัดปริมาณการใช้ไฟทางหลวง-ไฟทางชนบทให้ชัดทุกจุด
- แยกงบให้โปร่งใส: ห้ามนำต้นทุนไปซ่อนเป็น “ค่าไฟฐาน” หรือผลักภาระเฉลี่ยให้ประชาชนจ่ายแพงขึ้นอีก 10 สตางค์/หน่วย (แฝงใส่ในรูปแบบ non-technical loss)
งานนี้ไม่รอฝ่ายค้าน.. ‘เปิดแผล’ และลุยแก้โครงสร้างที่บิดเบี้ยวนี้เอง สำหรับขั้นตอนการจัดการ คาดว่าต้องให้ทาง สนพ. วิจัยก่อนนำเสนอเข้าคณะ กพช. เพื่อออกเกณฑ์ควบคุมใหม่นำเสนอต่อ ครม.ต่อไป
ทุกบาททุกสตางค์ของคนไทยมีค่า ค่าพลังงานยุคใหม่ต้อง “แฟร์” และตรงไปตรงมา ภาษีท้องถิ่นมีเก็บ ก็ต้องเอามาดูแลไฟท้องถิ่น ไม่ใช่ให้คนบ้านธรรมดามาแบกหารครับ!
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