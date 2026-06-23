ญี่ปุ่นสั่งฟ้อง 3 ผู้ต้องหา ถ่ายคลิปหญิงสวมกล่องกระดาษ ให้คนล้วงจับหน้าอก
ญี่ปุ่นสั่งฟ้อง 3 ผู้ต้องหา ถ่ายคลิปหญิงสวมกล่องกระดาษ ให้คนจับหน้าอก ทั้งสามสารภาพทำไปเพราะเชื่อว่าคลิปจะเป็นไวรัล
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน เว็บไซต์ นิวส์ไลฟ์ดอร์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงโตเกียวได้สั่งฟ้องยูทูปเบอร์ 3 คน หนึ่งในนั้นเป็นหญิงวัย 27 ปี ภายหลังจากที่ทั้งสามถ่ายคลิปสวมกล่องและให้คนที่ผ่านไปผ่านมาจับหน้าอกผู้หญิง
โดยทั้งสามได้ถ่ายคลิปในย่านชิบูย่าและได้ถ่ายคลิปกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมากว่า 40 คน ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้
ซึ่งคลิปดังกล่าวจะมีลักษณะให้หญิงคนดังกล่าวใส่กล่องและผู้ต้องสงสัยจะเดินไปถามว่า “ในกล่องมีอะไร” และให้ล้วงไปในกล่องและจับโดนหน้าอกผู้หญิง ก่อนจะอัปลงสื่อสังคมออนไลน์
จากการสอบปากคำทั้งสามสารภาพว่าทำจริงๆ โดยอ้างว่าทำไปเพราะคิดว่าคลิปดังกล่าวจะเป็นไวรัลและเชื่อว่าพวกเขาสามารถทำเงินได้มากกว่านี้อีก ทั้งนี้คลิปดังกล่าวเป็นไวรัลและคาดว่าทำเงินกว่า 4 แสนบาท (2 ล้านเยน)
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