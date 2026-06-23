ข่าวการเมือง

“ศิริกัญญา” เรียกร้องให้ “ป้อม ภาวุธ” ออกมาชี้แแจงคดี Forex ต่อสาธารณะบ้าง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 14:56 น.
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ศิริกัญญา เรียกร้องให้ ป้อม ภาวุธ ออกมาชี้แแจงคดี Forex ต่อสาธารณะบ้าง หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัย ยืนยันทางพรรคไม่ได้นิ่งนอนใจ

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือ ป้อม สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ที่หายหน้าไปหลายวัน หลังจากมีชื่อเป็นผู้ต้องสงสัยในคดี Forex ว่า คดีนี้มีโอกาสที่จะขยายเป็นคดีอุกฉกรรจ์มากๆ ตั้งแต่ฟอกเงิน ไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติ เราก็รู้สึกถึงความหนักหนาสาหัสที่เกิดขึ้น เข้าใจว่านายภาวุธอาจจะอยากที่จะเตรียมเอกสารเพื่อไปคุยกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ก็เลยยังไม่ปรากฎตัวในช่วงนี้

อย่างไรก็ตาม ก็อยากเรียกร้องให้นายภาวุธได้ออกมาพูดคุยและชี้แจงต่อสาธารณะ และชี้แจงข้อเท็จจริงบ้าง เท่าที่ทำได้ ไม่กระทบต่อรูปคดี ซึ่งเห็นว่ามีรายละเอียดออกมาอีกเรื่อยๆ ซึ่งทางพรรคประชาชนไม่ได้นิ่งนอนใจ จะมีการตั้งคณะกรรมการเสาะหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน

เมื่อถามว่า ถือว่าน่ากังวลหรือไม่ เพราะดีเอสไอเตรียมยกระดับเป็นคดีแชร์ลูกโซ่ และดึงมาเป็นคดีพิเศษ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า พรรคประชาชนคงไม่ได้เตรียมอะไร แต่ทางคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวที่มีการเปิดเผยชื่ออย่างนายภาวุธ ก็คงจะมีข้อกังวล ว่าเหตุการณ์จะยกระดับไปถึงขั้นนั้นได้ ก็คงต้องมีการเตรียมตัว ซึ่งเราก็ให้นายภาวุธได้มีการเตรียมตัวอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า เมื่อวานนี้ มีการปล่อยคลิปวิดีโอที่นายภาวุธ ในลักษณะเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมเทรด Forex มองเป็นเกมการเมืองใส่ร้ายหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า คิดว่าคงเป็นส่วนหนึ่ง และเราก็คงจะเห็นข้อมูลที่มีการขุดขึ้นมาเรื่อยๆ ต่อจากนี้ไป

จริงๆ ก็อยากให้พิจารณาอย่างสัดส่วน และอย่าให้เข้าเกณฑ์ของการเบี่ยงเบนประเด็น ประเด็นปัญหาของนายภาวุธก็ร้ายแรง แต่เป็นความผิดระหว่างเอกชนกับเอกชนที่ต้องหาความจริง แต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นเงินของแผ่นดิน ที่ต้องจับตามองในโครงการต่างๆที่อาจส่อทุจริตและไม่คุ้มค่า หรือการใช้งบประมาณปี 2570 อย่าให้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง มาเบี่ยงเบนประเด็นออกจากเรื่องที่ควรจะสนใจ

เมื่อถามว่า มีคนมองว่าเป็นการปิดปากหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า เราก็มีการตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้ถึงช่วงเวลาที่เกิดขึ้น และความพร้อมของการแถลง ซึ่งมาในช่วงจังหวะพอดีกับช่วงจังหวะที่มีการประชุมพิจารณาเรื่อง TH-AI Passport ซึ่งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอกระบวนการยุติธรรมสืบเสาะข้อเท็จจริงกันต่อไป แต่มองที่ช่วงจังหวะเวลามากกว่า ที่พอจะเปิด ก็เปิดแต่ชื่อผู้ต้องสงสัย แต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ต้องหา ระยะเวลาการให้ข่าว ก็ให้ข่าวก่อนการประชุมคณะกรรมาธิการ 2 คณะ ที่ติดตามโครงการ TH-AI Passport ในวันพฤหัสบดี และแถลงข่าวในวันศุกร์ โดยที่ยังบอกไม่ได้ว่าจะตั้งข้อกล่าวหาอะไร ก็เป็นเรื่องที่เราตั้งข้อสงสัยไว้เหมือนกันว่าจะเป็นเกมการเมืองหรือไม่

แต่เราไม่ได้คิดว่าไม่ควรมีการตรวจสอบเรื่องนี้ แต่ดีเอสไอควรเดินหน้าเรื่องนี้ให้มีความกระจ่างชัด ไหนๆ สืบมาได้ถึง 6 เดือนแล้ว ก็ควรมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหา ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบ ตอนนี้หลายคนก็มีข้อกังวลใจในกลุ่มคนที่ถูกดีเอสไอเพ่งโทษ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 14:56 น.
71
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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