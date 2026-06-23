บันเทิง

เริ่ดมาก! “ลิซ่า” นั่งแท่นไอดอล K-POP รายได้ต่อโพสต์ไอจีสูงสุด โพสต์ละ 53 ล้านบาท

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 15:02 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 15:02 น.
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เริ่ดมาก! "ลิซ่า" นั่งแท่นไอดอล K-POP รายได้ต่อโพสต์ไอจีสูงสุด โพสต์ละ 53 ล้านบาท

เริ่ดมาก! “ลิซ่า” นั่งแท่นไอดอล K-POP รายได้ต่อโพสต์ไอจีสูงสุด โพสต์ละ 53 ล้านบาท สตอรี่อินสตาแกรม โพสต์ละ 24.8 ล้านบาท

บัญชีผู้ใช้ X ชื่อ @TheePopCore เผยข้อมูลที่ทำให้โซเชียลฮือฮา หลังรายงานว่า “ตอนนี้ LISA ครองสถิติไอดอล K-pop ที่มีรายได้สูงสุดบน Instagram

ตามข้อมูลประมาณการของ Instagram Analytics Auditor (IAA) LISA มีรายได้โพสต์ในอินสตาแกรมประมาณ 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 53 ล้านบาท) ต่อโพสต์ และสตอรี่อินสตาแกรม อีกประมาณ 750,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 24.8 ล้านบาท) ต่อโพสต์ ”

โพสต์รายงาน ลิซ่า
X/ @TheePopCore

ตัวเลขดังกล่าวทำให้ลิซ่ากลายเป็นไอดอล K-POP ที่มีรายได้ต่อโพสต์บนอินสตาแกรมสูงที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลระดับโลกและพลังของแบรนด์ส่วนตัวในฐานะศิลปินระดับอินเตอร์

ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยการจัดอันดับจาก Hopper HQ ที่ระบุว่ามูลค่าต่อโพสต์อินสตาแกรมของลิซ่าพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ที่ประมาณ 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือตีเป็นเงินไทยราว 60 ล้านบาทต่อโพสต์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 2 เท่าตัว ซึ่งยิ่งตอกย้ำสถานะผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกอย่างชัดเจน

สถิติที่น่าสนใจ ลิซ่ามีมูลค่าต่อโพสต์ ประมาณ 60,000,000 บาท มีผู้ติดตามกว่า 105 ล้านคน (อันดับ 1 ในไทยและในกลุ่มศิลปิน K-POP ทั่วโลก) และอยู่ในสถานะผู้บริหารค่ายเพลง LLOUD และศิลปินเดี่ยวระดับ Global Icon

ลิซ่า ลลิษา มโนบาล
IG/ lalalalisa_m
IG/ lalalalisa_m
IG/ lalalalisa_m
IG/ lalalalisa_m
IG/ lalalalisa_m

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 15:02 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 15:02 น.
68
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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