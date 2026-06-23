แฉโกงสอบท้องถิ่น 2568 บิ๊ก “พ.” เอี่ยว แก้กระดาษคำตอบ 3 พันฉบับ เสียหาย 4.5 พันล้าน
แฉโกงสอบท้องถิ่น 2568 ป.ป.ช.-บก.ปปป. บุกค้นบ้านพักย่านบางใหญ่ 22 มิ.ย. 69 ยึดคอมพิวเตอร์ 18 เครื่อง สำเนากระดาษคำตอบสอบท้องถิ่น 3,000 ฉบับ โยงข้าราชการเพชรบูรณ์เป็นตัวการ
ชื่อของข้าราชการระดับ ผู้อำนวยการกอง ในเทศบาลแห่งหนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ปรากฏอยู่ในใจกลางของขบวนการที่ ป.ป.ช. และ บก.ปปป. เชื่อว่าแก้คะแนนสอบท้องถิ่นให้คนจ่ายเงินมาแล้วกว่า 2,000 ราย และยังไม่จบ
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ตำรวจ กก.2 บก.ปปป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ถือหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีที่ ค.618/2569 บุกเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 93/64 หมู่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายฉัตรพิศุทธิ์ ธรรมศิริ อายุ 31 ปี เป็นผู้นำเจ้าหน้าที่ตรวจค้นในสถานที่ดังกล่าว
บิ๊ก ‘พ.’ โยงเป็นตัวการหลัก
ชื่อที่สำนักข่าวหลายสายรายงานตรงกันคือ “นายพิชิต” ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ของเทศบาลแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่เชื่อว่าบ้านพักหลังดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่ซุกซ่อนกระดาษคำตอบ และเป็นจุดปฏิบัติการแก้ไขคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้จ่ายเงิน โดยผู้ต้องสงสัยยังไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ ณ ขณะที่รายงานข่าวนี้
ขบวนการนี้เริ่มจากกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่มที่แอบอ้างว่ามีสายสัมพันธ์ภายในหน่วยงานรัฐ สามารถช่วยผู้สมัครให้ผ่านการคัดเลือกและเข้าบรรจุรับราชการท้องถิ่นได้ โดยพยานหลักฐานและคลิปเสียงที่ได้รับร้องเรียนระบุว่า มีการเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไป จนถึง 700,000–800,000 บาทในพื้นที่ที่มีอัตราการแข่งขันสูง
การสอบที่ตกเป็นเป้าครั้งนี้คือการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 ซึ่ง เปิดรับสมัครรวม 87 ตำแหน่ง จำนวน 6,669 อัตรา มีการสอบจริงเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568
บุกค้นพบคอมพิวเตอร์ 18 เครื่อง กระดาษคำตอบเกือบ 3,000 ฉบับ
ผลการตรวจค้นพบของกลางสำคัญหลายรายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม CPU จำนวน 18 ชุดที่ใช้แก้ไขกระดาษคำตอบ, ฮาร์ดดิสก์ภายนอกที่เก็บข้อมูลกระดาษคำตอบจากผู้เข้าสอบทั่วประเทศ, บัญชีรายชื่อที่ต้องแก้ไขคะแนน และสำเนากระดาษคำตอบจากการสอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 ประมาณ 3,000 ราย โดยพบว่ามีการแก้ไขคะแนนเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ 2,000 ราย
เจ้าหน้าที่เบื้องต้นประเมินว่าขบวนการทุจริตสอบครั้งนี้สร้างความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาท
วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุว่าเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากการสอบท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2568 ซึ่งขณะนั้นมีประเด็นเกิดขึ้น โดยนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ได้ร่วมทำ MOU กับ 5 หน่วยงานเพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบและป้องกันการทุจริต
ตำรวจและ ป.ป.ช. แถลงผลอย่างเป็นทางการเมื่อเช้าวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ที่สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี พร้อมยืนยันว่าจะเร่งขยายผลหาความเชื่อมโยงไปถึงผู้ร่วมขบวนการ ข้าราชการระดับสูง และผู้เข้าสอบที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้ที่สอบผ่านโดยอาศัยขบวนการนี้และได้รับการบรรจุไปแล้ว เจ้าหน้าที่เตรียมเอาผิดกับผู้ที่ได้ตำแหน่งโดยมิชอบ ด้วย
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