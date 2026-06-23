ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก สาวกดกริ่งบ้าน “จ็องกุก BTS” 133 ครั้ง อ้างทำไปเพราะรัก
ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก 1 ปี รอลงอาญา สาวบราซิลสะกดรอยตามและกดกริ่งบ้าน จ็องกุก BTS 133 ครั้ง เตรียมส่งตัวกลับประเทศ
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลในเกาหลีใต้ได้พิพากษาจำคุกหญิงชาวบราซิลเป็นระยะเวลา 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี หลังจากที่เธอกดกริ่ง ช็อน จ็อง-กุก หรือ จ็องกุก ศิลปินวง BTS 133 ครั้ง แม้ว่าจะถูกเตือนแล้วก็ตาม
โดยหญิงบราซิลคนดังกล่าวสะกดรอยตามจ็องกุก ตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว และมักจะทิ้งจดหมายหรือรูปภาพไว้ที่ประตูบ้าน เธอบอกว่าเธอทำไปเพราะเป็นเพราะ “ความรัก” ที่มีต่อนักร้องหนุ่มวัย 28 ปี
โดยเธอไปบ้านของจองกุกในกรุงโซล ก่อนจะเดินในบริเวณบ้านของนักร้องหนุ่ม ปาของข้ามกำแพง และยัดจดหมายผ่านช่องประตู และหลายวันกลับมาเธอมากดกริ่งที่บ้านของจ็องกุกมากถึง 133 ครั้ง ก่อนจะโดนจับในที่สุด ซึ่งแม้ว่าเธอจะถูกปล่อยตัว โดยมีข้อแม้ว่าห้ามไปยังบริเวณบ้านของจ็องกุกอีก แต่เธอก็เพิกเฉยต่อคำเตือน จนเจ้าหน้าที่ต้องออกคำสั่งฉุกเฉินห้ามเข้าใกล้บ้าน
ซึ่งนอกจากโทษจำคุกแล้ว มีความเป็นไปได้ว่าหญิงคนดังกล่าวจะถูกส่งตัวออกนอกประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย ทั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด
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