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คะแนนมาแล้ว! วอลเลย์บอลหญิง พลิกชนะสหรัฐ ได้บวกกี่แต้ม VNL 2026 สนาม 3

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 14:24 น.
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คะแนนมาแล้ว! วอลเลย์บอลหญิง พลิกชนะสหรัฐ ได้บวกกี่แต้ม VNL 2026 สนาม 3

คาดการณ์อันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ สหรัฐอเมริกา เปิดหัวสัปดาห์ 3 VNL 2026 ที่โอซากา ลุ้นคะแนนพุ่ง

ทัพนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามเปิดศึก วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 3 ด้วยคู่แข่งสุดหิน พบกับสหรัฐอเมริกา ที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 แข่งเวลา 13:30 น. ตามเวลาไทย

นัดนี้น่าสนใจมากกว่าแค่ผลแพ้ชนะ เพราะเป็นเกมที่ส่งผลต่อคะแนนอันดับโลกของทั้งสองทีมโดยตรง

ก่อนอื่นต้องแยกให้ชัดว่า คะแนนอันดับโลก (FIVB World Ranking) เป็นคนละชุดกับตารางคะแนน VNL ที่ใช้จัดอันดับในทัวร์นาเมนต์ ปัจจุบันบนตารางอันดับโลก ไทยอยู่อันดับ 20 มี 171.76 คะแนน ส่วนสหรัฐฯ อยู่อันดับ 4 มี 356.85 คะแนน

ระบบนี้ทำงานแบบถ่ายโอนคะแนนระหว่างกัน ทีมที่อันดับสูงกว่ามากอย่างสหรัฐฯ ถูกคาดหมายว่าต้องชนะอยู่แล้ว การเอาชนะไทยได้จึงแทบไม่ได้คะแนนเพิ่ม แต่ถ้าพลาดท่าแพ้ขึ้นมาจะเสียคะแนนหนักมาก กลับกัน ไทยในฐานะทีมรองบ่อนได้คะแนนเป็นกอบเป็นกำหากชนะ และเสียแทบไม่มีนัยสำคัญหากแพ้แบบสูสี

วอลเลย์บอลหญิงไทย ถ้าชนะสหรัฐ ได้เพิ่มกี่แต้ม

  • ฝั่งไทย ชนะ 3-0 ได้เพิ่ม 18.13 คะแนน,
  • ชนะ 3-1 ได้ 15.63 คะแนน,
  • ชนะ 3-2 ได้ 13.13 คะแนน
  • ถ้าแพ้ 2-3 หรือ 1-3 จะเสียเพียง 0.01 คะแนนเท่านั้น
  • ต่อให้แพ้ขาด 0-3 ก็เสียแค่ 1.87 คะแนน

ฝั่งสหรัฐฯ ชนะ 3-0 ได้เพิ่มแค่ 1.87 คะแนน ชนะ 3-1 หรือ 3-2 ได้เพียง 0.01 คะแนน แต่ถ้าแพ้ 2-3 จะเสียถึง 13.13 คะแนน แพ้ 1-3 เสีย 15.63 คะแนน และหากแพ้ 0-3 จะเสียมากถึง 18.13 คะแนน

พูดง่ายๆ คือเกมนี้ไทยเล่นแบบไร้แรงกดดัน มีแต่ได้กับเสมอตัว ขณะที่สหรัฐฯ คือฝ่ายที่แบกความเสี่ยงเอาไว้เต็มบ่า

สถิติเจอกัน 5 นัดหลังสุด

ประวัติการเจอกันบอกชัดว่างานนี้ไม่ง่ายสำหรับสาวไทย เพราะ 5 นัดหลังสุดแพ้สหรัฐฯ รวดทุกนัด ไล่จากใหม่ไปเก่าได้แก่

ศึก VNL 2025 ที่เมืองอาร์ลิงตัน สหรัฐฯ ชนะ 3-1 (28-26, 21-25, 27-25, 25-15)

ศึก VNL 2024 ที่ริโอ เดอ จาเนโร สหรัฐฯ ชนะ 3-1 (25-22, 19-25, 25-12, 25-18)

รอบคัดโอลิมปิกเดือนกันยายน 2023 สหรัฐฯ ชนะ 3-0

ศึก VNL เดือนมิถุนายน 2023 สหรัฐฯ ชนะ 3-0

ศึกชิงแชมป์โลกเดือนตุลาคม 2022 ที่สหรัฐฯ ชนะ 3-2 ถือเป็นนัดที่ไทยเฉียดเอาชนะมากที่สุดในช่วงหลัง

หากมองภาพรวมทั้งหมด ไทยยังไม่เคยชนะสหรัฐฯ เลยใน 7 นัดหลังสุด ชัยชนะครั้งสุดท้ายเหนือสหรัฐฯ ย้อนไกลถึงศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ 2009 ที่ไทยเอาชนะไป 3-2

ฟอร์มไทย 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จากแพ้รวดสู่คว้า 2 ชัย

เส้นทางของไทยเริ่มต้นยากลำบาก สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิง ภายใต้การคุมทีมของโค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ทีมแพ้ทั้ง 4 นัด เริ่มจากแพ้เซอร์เบีย 0-3, แพ้จีนเจ้าภาพ 2-3, แพ้เบลเยียม 2-3 และปิดท้ายด้วยการแพ้สาธารณรัฐเช็ก 0-3

มาฟื้นฟอร์มได้ในสัปดาห์ที่ 2 ซึ่งเปิดบ้านเล่นที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก โดยออกสตาร์ตด้วยการแพ้ยูเครน 2-3 ก่อนจะเก็บชัยชนะนัดแรกของทัวร์นาเมนต์ ด้วยการเอาชนะบัลแกเรีย 3-0 (25-22, 25-20, 25-17) ตามด้วยชนะแคนาดา 3-1 สองนัดติด ก่อนปิดสัปดาห์ด้วยการแพ้เนเธอร์แลนด์ 0-3

สรุปผลงานหลังจบสองสัปดาห์ ไทยลงเล่น 8 นัด ชนะ 2 แพ้ 6 มี 9 คะแนน รั้งอันดับ 14 ของตาราง เป้าหมายสำคัญในสนามสุดท้ายคือการหนีให้พ้นอันดับ 18 หรือบ๊วยของตาราง เพราะทีมที่จบอันดับสุดท้ายเมื่อแข่งครบ 3 สัปดาห์ จะถูกตัดสิทธิ์ลงเล่น VNL 2027 ทันที ทำให้ทุกแต้มจากนี้มีความหมายอย่างยิ่ง

ฟอร์มสหรัฐฯ ร้อนแรง ทุบมือ 1 โลกร่วง

ตรงข้ามกับไทย สหรัฐฯ มาในฟอร์มที่น่ากลัว สัปดาห์แรกที่เมืองควิเบก ซิตี จบด้วยสถิติชนะ 3 แพ้ 1 โดยชนะยูเครน 3-0, แพ้แคนาดา 0-3, ชนะฝรั่งเศส 3-2 และชนะเยอรมนี 3-0

จากนั้นในสัปดาห์ที่ 2 ที่ฟิลิปปินส์ ทีมเก่งทำผลงานชนะรวดทั้ง 4 นัด ไล่ตั้งแต่ชนะสาธารณรัฐโดมินิกัน 3-0, ชนะสาธารณรัฐเช็ก 3-0 ไฮไลต์อยู่ที่การถล่มอิตาลีทีมมือ 1 ของโลกและแชมป์เก่า 3-0 (27-25, 25-20, 25-16) ก่อนปิดท้ายด้วยชนะเซอร์เบีย 3-1

สหรัฐฯ จึงจบสองสัปดาห์ด้วยสถิติชนะ 7 แพ้ 1 เกาะกลุ่มหัวตารางร่วมกับบราซิล และพร้อมลุยสนามสุดท้ายในฐานะหนึ่งในเต็งแชมป์ของรายการ

ในแง่ผลแพ้ชนะ สหรัฐฯ ยังเป็นต่อชัดเจน แต่ในแง่คะแนนอันดับโลก ไทยคือฝ่ายที่ลงสนามแบบสบายใจกว่า และหากทำเซอร์ไพรส์เก็บเซตหรือคว้าชัยได้ จะเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่ามหาศาลทั้งต่ออันดับโลกและกำลังใจก่อนเข้าสู่โค้งสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์

 

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 14:24 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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