จับตาใกล้ชิด! แผ่นดินไหว จ.อุตรดิตถ์ ลึกเพียง 4 กม. วันนี้ 23 มิ.ย. 69
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประเทศไทยบันทึกเหตุสั่นสะเทือนขนาด 1.4 แมกนิจูด บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เมื่อเวลา 00.17 น. พร้อมติดตามแรงสั่นขนาด 5.5 แมกนิจูดในภูมิภาคเคอร์มาเดก
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประเทศไทยเปิดข้อมูลเหตุสั่นสะเทือนประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2569 พบศูนย์กลางแผ่นดินไหวในไทยที่ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาด 1.4 แมกนิจูด ความลึกเพียง 4 กิโลเมตร เมื่อเวลา 00.17 น.
แม้ขนาดแรงสั่นสะเทือนยังอยู่ในระดับต่ำ แต่ความลึกของศูนย์กลางเพียง 4 กิโลเมตรทำให้กองเฝ้าระวังฯ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากแผ่นดินไหวที่ตื้นมีโอกาสถูกรับรู้บนพื้นผิวได้มากกว่า
ภูมิภาคเคอร์มาเดกสั่นแรง 5.5 แมกนิจูด
ช่วงเวลาเดียวกัน ตั้งแต่ 00.00 น. ถึง 13.31 น. ของวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ระบบติดตามแผ่นดินไหวทั่วโลกบันทึกเหตุสั่นสะเทือนขนาด 5.5 แมกนิจูดในพื้นที่ Kermadec Islands Region ซึ่งถือเป็นระดับที่มีกำลังค่อนข้างสูง
วันก่อนหน้า 22 มิถุนายน 2569 พบเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเวียดนาม 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเวลา 21.50 น. ขนาด 3.8 แมกนิจูด ลึก 3 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 318 กิโลเมตร และครั้งที่สองเวลา 20.29 น. ขนาด 3.3 แมกนิจูด ลึก 10 กิโลเมตร ในพิกัดใกล้เคียงกัน
นอกจากนี้ เวลา 05.34 น. ยังพบแผ่นดินไหวขนาด 2.0 แมกนิจูด ลึก 3 กิโลเมตร ที่ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถติดตามข้อมูลแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ได้ผ่านระบบเฝ้าระวังของกรมอุตุนิยมวิทยา และควรเตรียมแผนรับมือเบื้องต้นหากรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน
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