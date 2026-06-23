ครม.ไฟเขียว ตั๋วร่วมรถไฟฟ้า 17-45 บาท จ่ายค่าแรกเข้าครั้งเดียว คาดเริ่มปี 70
ครม.มีมติเห็นชอบ ตั๋วร่วมรถไฟฟ้า ทุกสีทุกสายราคา 17-45 บาท เสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว ตั้งเป้าเริ่มใช้จริงวันที่ 1 มกราคม 2570
23 มิ.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสาย
โดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วม ในราคา 17-45 บาท คือ เสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่ 1 มกราคม 2570 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชน
“จากนี้ไป กระทรวงคมนาคมจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบเก็บเงิน คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว โดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันปีใหม่ 2570 นี้”
ที่มา: เดลินิวส์
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