ข่าวดาราบันเทิง

ณวัฒน์ แจงดราม่า หนิง ปัทมา ถ้าผิดจริงสมควรโดน วอนสังคมอย่าด่วนสรุป

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 14:47 น.
75
ณวัฒน์ ไลฟ์แจงดราม่า หนิง ปัทมา

ณวัฒน์ แจงดราม่า หนิง ปัทมา หลัง ธัญญ่า จี้ถามสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย จี้เอาหลักฐานมาพูด ทำไมผู้หญิงต้องทำร้ายกันเอง ชี้ผิดก็สมควรโดน วอนฟังความจริงจากทุกฝ่ายก่อน

จากรณี ณวัฒน์ อิสรไกรศีล บอสใหญ่เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ออกมาปกป้อง หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 หลังถูกจับตาความสัมพันธ์เนื่องจากอดีตแฟนหนุ่มโพสต์ตัดพ้อคล้ายเป็นประกาศยุติความสัมพันธ์ ก่อนที่ ธัญญ่า ธัญญาเรศ จะเข้ามาคอมเมนต์ถามสถานะกับ เป็ก สัณณ์ชัย ระบุว่า “แล้วกับพี่เป๊กหล่ะ??” ฝั่งสาวหนิงตอบกลับสั้น ๆ ว่าเป็นพี่ชายที่เคารพ

ในเวลาต่อมา บอสณวัฒน์ เคลื่อนไหวผ่านสตอรี่ไอจีว่า “Save หนิง ปัทมา” และ “ทำไมไม่ไปถามผู้ชายซึ่งเป็นคนของคุณ มาไล่ถามคนอื่นทำไม ถ้าถาม ควบคุมคนในบ้านไม่ได้แล้วจะมาถามให้วุ่นวายทำไม คุณก็รู้ว่านิสัยแต่ละคนเป็นอย่างไร”

ก่อนที่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล จะออกมาไลฟ์สดพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้น ต้องการปกป้องภาพลักษณ์ขององค์กรมิสแกรนด์ที่ถูกพาดพิงอยู่ตลอดเวลา ระบุว่า

“เอาหลักฐานมาให้หมด ทำไมเรื่องจะต้องมาตกอยู่กับผู้หญิงด้วย ทำไมไม่ไปตกอยู่กับผู้ชาย ทำไมผู้หญิงต้องมาทำร้ายกันเอง โดยที่ต้องรองรับนิสัยผู้ชายด้วยกันทั้งคู่ ผมไม่เข้าใจ แต่ขอยืนยันตรงนี้อีกครั้งตรวจสอบให้แล้วทุกอย่าง คนเราอาจจะมีไปเที่ยวกันบ้าง แต่ไม่ได้หมายความว่าไปเป็นเมียใคร ถ้ามีหลักฐานมากกว่านั้นก็จัดมา อย่าอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ

ผู้ชายคนไหนมันจะไม่แมน จะร่วมมือกับใครแล้วจะมาแฉก็ให้แฉไป ไม่เป็นปัญหาหรอก หนิงรับได้ องค์กรก็รับได้ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ไม่ตายหรอกแต่อย่ามาฆ่ากันตายบนโซเชียล ไม่เอา ไม่น่ารัก

เป็นธรรมดา หนิงเขาสวย คนก็วุ่นวายไปทั่ว เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้น ใครมีอะไรก็พูดมาให้หมด ใครมีหลักฐานก็เอาออกมาให้เกลี้ยง มันจะได้เคลียร์ไปทีเดียว ผมเห็นด้วย ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ถ้ามันเป็นจริงก็ว่ามา เอารายละเอียดเชิงลึกมาดูกันให้หมด ถ้าเพียงพอก็ฟ้องน้องไปเลย ผมบอกเลยเอากฎหมายเข้าแลกไป

มันเกี่ยวข้องกับผมนิดนึงตรงที่ตลอดเวลาที่ข่าวเขียน มีคำว่ามิสแกรนด์ตลอดเวลา ผมไม่ชอบ ถือว่าออกมาปกป้องในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผมเท่านั้นเอง ผิดก็ว่าไปตามผิด ถูกก็ว่าไปตามถูก แต่คนก็พิพากษาว่าผิดไปแล้ว ทำไมไม่ไปว่าผู้ชายว่าผิดบ้าง ไปตามไล่จีบ เซ้าซี้เขาทำไม

คำว่ามีมูลคืออะไร มีมูลเพราะว่าผู้ชายมีแบบเป็นแบบนั้น ไม่ใช่มีมูลก็วิ่งไปหาเขา เพราะฉะนั้นต้องเห็นใจก่อน

คุณต้องเข้าใจใครเป็นฝ่ายวุ่นวาย แล้วใครเป็นฝ่ายสืบ ใครเป็นฝ่ายแฉ เอาความจริงมาให้หมด แล้วทำสัญญากันไปเลยว่าอย่ายุ่งอย่าเกี่ยวหรืออะไรใด ๆ ทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้ว เห็นใจน้องเขา

เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่งสรุป รอให้ทุกคนพูดแล้วค่อยสรุป เห็นไหมแค่ประโยคเดียวบนโซเชียล คนสรุปเป็นคำพูดแล้วประมาณว่าผู้หญิงไม่ดี ผู้หญิงไปแย่งสามีชาวบ้าน

ต้องฟังความทุกฝ่าย อย่าเพิ่งไปตีความ ผิดก็ว่ากันตามผิด ถ้าหนิงผิดก็สมควรโดน แต่อย่าเพิ่งไปสรุปว่าหนิงผิดหรือใครผิด

ถ้าไปแย่งคนอื่นเขามามันไม่ดีหรอก ผิดศีลธรรม ผมเห็นด้วย แต่เราต้องพิสูจน์ว่าเขาแย่งมาหรือเปล่า แล้วเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่า เราต้องพิสูจน์ อย่าสรุปตามโมเมนต์ของคนที่คอมเมนต์ เราต้องให้สมมติฐานเราเป็นเพียงข้อสงสัย อย่าเพิ่งสรุปเพราะหลายคอมเมนต์หรือสารตั้งต้นทำให้คนสรุปไปแล้ว อันนี้ไม่ถูก

ถ้าทำผิดผมก็ลงโทษ ไม่ต้องห่วงครับ ผมเป็นคนจริงอยู่แล้ว แต่วอนทุกคนอย่าเพิ่งสรุปว่าใครผิดใครถูก ต้องฟังความทุกด้านพร้อมหลักฐานทุกมิติแล้วจะเข้าใจ เพราะถ้าไบแอส ถ้าคิดว่าชีวิตมันเหมือนละครที่คุณเคยดู มันอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้ ฉะนั้นรอฟังทุกคนก่อน

ผมไม่ได้ปกป้อง แต่อยากให้ทุกคนออกมาพูดก่อนแล้วค่อยสรุป ทุกคนยังไม่ได้รู้ความจริงทุกด้านเชื่อผมสิ เพราะเรื่องมันเกิดจากการไปคอมเมนต์ คุณรอหนิงก่อนสิค่อยไปคิดตัดสินใจ”

ณวัฒน์หนิง ปัทมาณวัฒน์ และ หนิง ปัทมา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บอสณวัฒน์ โพสต์สตอรี่ส้มเดือด จี้ฝ่ายชายเคลียร์ปม หนิง ปัทมา ลั่นใครจะรู้ดีเท่าตัว บันเทิง

บอสณวัฒน์ โพสต์สตอรี่ส้มเดือด จี้ฝ่ายชายเคลียร์ปม หนิง ปัทมา ลั่นใครจะรู้ดีเท่าตัว

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อ่านแล้วช็อก! แม่แท้ ๆ บังคับเด็ก 17 ถ่ายคลิปอนาจาร ส่งรับแขกต่างชาติวันละ 4 คน

34 นาที ที่แล้ว
เปิดวาร์ป แวน มาลินี หวานใจคนใหม่ นาย ณภัทร บันเทิง

เปิดวาร์ป แวน มาลินี อินฟลูเอนเซอร์สาวสวย หวานใจ ‘นาย ณภัทร’ ดีกรีไม่ธรรมดา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลอรี่ พงศ์พล แฉคนไทยแบก ค่าไฟสาธารณะ ถนนที่ไม่ได้ใช้ ปีละเกือบ 2 หมื่นล้าน ข่าว

ลอรี่ พงศ์พล แฉคนไทยแบก ค่าไฟแฝง ปีละเกือบ 2 หมื่นล้าน ลั่นค่าไฟยุคใหม่ต้องแฟร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้องปลื้ม เสาหลักครอบครัว เหยื่อผนังอุโมงค์รถไฟถล่ม ข่าว

ประวัติเศร้า น้องปลื้ม เหยื่ออุโมงค์รถไฟถล่มดับ เสาหลักวัย 24 ปี ดับฝันสร้างบ้านให้ยาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;เครื่องตีฟองนม&quot; ชื่อลูกสาว โดนก๊อป คาเฟ่อเมซอนสั่งระงับกระจายสินค้าแล้ว ข่าว

สรุปดราม่า “เครื่องตีฟองนม” ชื่อลูกสาว โดนก๊อป คาเฟ่อเมซอนสั่งระงับกระจายสินค้าแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นสั่งฟ้อง 3 ผู้ต้องหา ถ่ายคลิปหญิงสวมกล่องกระดาษ ให้คนล้วงจับหน้าอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่ดมาก! &quot;ลิซ่า&quot; นั่งแท่นไอดอล K-POP รายได้ต่อโพสต์ไอจีสูงสุด โพสต์ละ 53 ล้านบาท บันเทิง

เริ่ดมาก! “ลิซ่า” นั่งแท่นไอดอล K-POP รายได้ต่อโพสต์ไอจีสูงสุด โพสต์ละ 53 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศิริกัญญา” เรียกร้องให้ “ป้อม ภาวุธ” ออกมาชี้แแจงคดี Forex ต่อสาธารณะบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฉโกงสอบท้องถิ่น 2568 บิ๊ก “พ.” เอี่ยว แก้กระดาษคำตอบ 3 พันฉบับ เสียหาย 4.5 พันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ไลฟ์แจงดราม่า หนิง ปัทมา บันเทิง

ณวัฒน์ แจงดราม่า หนิง ปัทมา ถ้าผิดจริงสมควรโดน วอนสังคมอย่าด่วนสรุป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก สาวกดกริ่งบ้าน “จ็องกุก BTS” 133 ครั้ง อ้างทำไปเพราะรัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คะแนนมาแล้ว! วอลเลย์บอลหญิง พลิกชนะสหรัฐ ได้บวกกี่แต้ม VNL 2026 สนาม 3 วอลเลย์บอล

คะแนนมาแล้ว! วอลเลย์บอลหญิง พลิกชนะสหรัฐ ได้บวกกี่แต้ม VNL 2026 สนาม 3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตาใกล้ชิด! แผ่นดินไหว จ.อุตรดิตถ์ ลึกเพียง 4 กม. วันนี้ 23 มิ.ย. 69 ข่าว

จับตาใกล้ชิด! แผ่นดินไหว จ.อุตรดิตถ์ ลึกเพียง 4 กม. วันนี้ 23 มิ.ย. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.ไฟเขียว ตั๋วร่วมรถไฟฟ้า 17-45 บาท จ่ายค่าแรกเข้าครั้งเดียว คาดเริ่มปี 70 เศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียว ตั๋วร่วมรถไฟฟ้า 17-45 บาท จ่ายค่าแรกเข้าครั้งเดียว คาดเริ่มปี 70

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคลิป เก๋งซิ่งปาดหน้าบนทางด่วน สุดท้ายเสียหลัก พลิกคว่ำกลางถนน ข่าว

ควายหลุดทางด่วน! เก๋งซิ่งปาดหน้า พลิกคว่ำยับหวิดดับยกคัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจป้าข้างบ้าน เผย ธัญญ่า ถาม หนิง ปัทมา โยง เป๊ก สัณณ์ชัย บันเทิง

สาเหตุ ธัญญ่า โผล่ถาม หนิง ปัทมา สถานะ เป็ก หลังเลิกแฟนหนุ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยืนยันไม่มีอะไร แค่ฝึกซ้อม หลัง F-16 ขึ้นบินกลางดึกใกล้ชายแดน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ สั่งแบนชั่วคราว 5 นักกีฬาไทย-โค้ช ปมปฏิเสธแข่งต่อนัดชิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกซ้ำ! กันสาดชั้น 3 ทรุดตัวใกล้ร้านดัง ถนนดินสอ เคราะห์ดีไร้คนเจ็บ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” ยืนยันไม่ได้ฟ้องปิดปาก “ไอซ์” เป็นเรื่องเก่า ไม่ใช่ TH-AI Passport

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมื่อสยามถังแตก ปัญหาเศรษฐกิจสมัย ร.7 ปลดข้าราชการ เชื้อไฟสู่ปฏิวัติ 2475 เศรษฐกิจ

เมื่อสยามถังแตก ปัญหาเศรษฐกิจสมัย ร.7 ปลดข้าราชการ เชื้อไฟสู่ปฏิวัติ 2475

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย จ่าเข้ม วีรบุรุษสงคราม รอดจากรบ โดนกระบะชนดับ หน้าค่ายทหารบุรีรัมย์ ข่าว

อาลัย จ่าเข้ม วีรบุรุษตาเมือนธม รอดสงคราม โดนกระบะชนดับ หน้าค่ายทหารบุรีรัมย์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตจีนฯ ประณามปมคลิป &quot;หญิงชาวจีนเตือนคนไทย&quot; ย้ำสัมพันธ์ ไทย-จีน แน่นแฟ้น ข่าว

สถานทูตจีนฯ ประณามปมคลิป “หญิงชาวจีนเตือนคนไทย” ชี้ทำลายสัมพันธ์ ไทย-จีน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้อาคารกวดวิชาในอินเดีย ข่าวต่างประเทศ

สยองอินเดีย! ไฟไหม้กวดวิชาคลอก 14 ศพ เด็กโดดตึกหนีตาย ร่างกระแทกพื้น กระดูกหัก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 14:47 น.
75
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านแล้วช็อก! แม่แท้ ๆ บังคับเด็ก 17 ถ่ายคลิปอนาจาร ส่งรับแขกต่างชาติวันละ 4 คน

เผยแพร่: 23 มิถุนายน 2569
ลอรี่ พงศ์พล แฉคนไทยแบก ค่าไฟสาธารณะ ถนนที่ไม่ได้ใช้ ปีละเกือบ 2 หมื่นล้าน

ลอรี่ พงศ์พล แฉคนไทยแบก ค่าไฟแฝง ปีละเกือบ 2 หมื่นล้าน ลั่นค่าไฟยุคใหม่ต้องแฟร์

เผยแพร่: 23 มิถุนายน 2569
ประวัติ น้องปลื้ม เสาหลักครอบครัว เหยื่อผนังอุโมงค์รถไฟถล่ม

ประวัติเศร้า น้องปลื้ม เหยื่ออุโมงค์รถไฟถล่มดับ เสาหลักวัย 24 ปี ดับฝันสร้างบ้านให้ยาย

เผยแพร่: 23 มิถุนายน 2569
สรุปดราม่า &quot;เครื่องตีฟองนม&quot; ชื่อลูกสาว โดนก๊อป คาเฟ่อเมซอนสั่งระงับกระจายสินค้าแล้ว

สรุปดราม่า “เครื่องตีฟองนม” ชื่อลูกสาว โดนก๊อป คาเฟ่อเมซอนสั่งระงับกระจายสินค้าแล้ว

เผยแพร่: 23 มิถุนายน 2569
Back to top button