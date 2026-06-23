ณวัฒน์ แจงดราม่า หนิง ปัทมา ถ้าผิดจริงสมควรโดน วอนสังคมอย่าด่วนสรุป

ณวัฒน์ แจงดราม่า หนิง ปัทมา หลัง ธัญญ่า จี้ถามสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย จี้เอาหลักฐานมาพูด ทำไมผู้หญิงต้องทำร้ายกันเอง ชี้ผิดก็สมควรโดน วอนฟังความจริงจากทุกฝ่ายก่อน
จากรณี ณวัฒน์ อิสรไกรศีล บอสใหญ่เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ออกมาปกป้อง หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 หลังถูกจับตาความสัมพันธ์เนื่องจากอดีตแฟนหนุ่มโพสต์ตัดพ้อคล้ายเป็นประกาศยุติความสัมพันธ์ ก่อนที่ ธัญญ่า ธัญญาเรศ จะเข้ามาคอมเมนต์ถามสถานะกับ เป็ก สัณณ์ชัย ระบุว่า “แล้วกับพี่เป๊กหล่ะ??” ฝั่งสาวหนิงตอบกลับสั้น ๆ ว่าเป็นพี่ชายที่เคารพ
ในเวลาต่อมา บอสณวัฒน์ เคลื่อนไหวผ่านสตอรี่ไอจีว่า “Save หนิง ปัทมา” และ “ทำไมไม่ไปถามผู้ชายซึ่งเป็นคนของคุณ มาไล่ถามคนอื่นทำไม ถ้าถาม ควบคุมคนในบ้านไม่ได้แล้วจะมาถามให้วุ่นวายทำไม คุณก็รู้ว่านิสัยแต่ละคนเป็นอย่างไร”
ก่อนที่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล จะออกมาไลฟ์สดพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้น ต้องการปกป้องภาพลักษณ์ขององค์กรมิสแกรนด์ที่ถูกพาดพิงอยู่ตลอดเวลา ระบุว่า
“เอาหลักฐานมาให้หมด ทำไมเรื่องจะต้องมาตกอยู่กับผู้หญิงด้วย ทำไมไม่ไปตกอยู่กับผู้ชาย ทำไมผู้หญิงต้องมาทำร้ายกันเอง โดยที่ต้องรองรับนิสัยผู้ชายด้วยกันทั้งคู่ ผมไม่เข้าใจ แต่ขอยืนยันตรงนี้อีกครั้งตรวจสอบให้แล้วทุกอย่าง คนเราอาจจะมีไปเที่ยวกันบ้าง แต่ไม่ได้หมายความว่าไปเป็นเมียใคร ถ้ามีหลักฐานมากกว่านั้นก็จัดมา อย่าอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ
ผู้ชายคนไหนมันจะไม่แมน จะร่วมมือกับใครแล้วจะมาแฉก็ให้แฉไป ไม่เป็นปัญหาหรอก หนิงรับได้ องค์กรก็รับได้ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ไม่ตายหรอกแต่อย่ามาฆ่ากันตายบนโซเชียล ไม่เอา ไม่น่ารัก
เป็นธรรมดา หนิงเขาสวย คนก็วุ่นวายไปทั่ว เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้น ใครมีอะไรก็พูดมาให้หมด ใครมีหลักฐานก็เอาออกมาให้เกลี้ยง มันจะได้เคลียร์ไปทีเดียว ผมเห็นด้วย ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ถ้ามันเป็นจริงก็ว่ามา เอารายละเอียดเชิงลึกมาดูกันให้หมด ถ้าเพียงพอก็ฟ้องน้องไปเลย ผมบอกเลยเอากฎหมายเข้าแลกไป
มันเกี่ยวข้องกับผมนิดนึงตรงที่ตลอดเวลาที่ข่าวเขียน มีคำว่ามิสแกรนด์ตลอดเวลา ผมไม่ชอบ ถือว่าออกมาปกป้องในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผมเท่านั้นเอง ผิดก็ว่าไปตามผิด ถูกก็ว่าไปตามถูก แต่คนก็พิพากษาว่าผิดไปแล้ว ทำไมไม่ไปว่าผู้ชายว่าผิดบ้าง ไปตามไล่จีบ เซ้าซี้เขาทำไม
คำว่ามีมูลคืออะไร มีมูลเพราะว่าผู้ชายมีแบบเป็นแบบนั้น ไม่ใช่มีมูลก็วิ่งไปหาเขา เพราะฉะนั้นต้องเห็นใจก่อน
คุณต้องเข้าใจใครเป็นฝ่ายวุ่นวาย แล้วใครเป็นฝ่ายสืบ ใครเป็นฝ่ายแฉ เอาความจริงมาให้หมด แล้วทำสัญญากันไปเลยว่าอย่ายุ่งอย่าเกี่ยวหรืออะไรใด ๆ ทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้ว เห็นใจน้องเขา
เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่งสรุป รอให้ทุกคนพูดแล้วค่อยสรุป เห็นไหมแค่ประโยคเดียวบนโซเชียล คนสรุปเป็นคำพูดแล้วประมาณว่าผู้หญิงไม่ดี ผู้หญิงไปแย่งสามีชาวบ้าน
ต้องฟังความทุกฝ่าย อย่าเพิ่งไปตีความ ผิดก็ว่ากันตามผิด ถ้าหนิงผิดก็สมควรโดน แต่อย่าเพิ่งไปสรุปว่าหนิงผิดหรือใครผิด
ถ้าไปแย่งคนอื่นเขามามันไม่ดีหรอก ผิดศีลธรรม ผมเห็นด้วย แต่เราต้องพิสูจน์ว่าเขาแย่งมาหรือเปล่า แล้วเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่า เราต้องพิสูจน์ อย่าสรุปตามโมเมนต์ของคนที่คอมเมนต์ เราต้องให้สมมติฐานเราเป็นเพียงข้อสงสัย อย่าเพิ่งสรุปเพราะหลายคอมเมนต์หรือสารตั้งต้นทำให้คนสรุปไปแล้ว อันนี้ไม่ถูก
ถ้าทำผิดผมก็ลงโทษ ไม่ต้องห่วงครับ ผมเป็นคนจริงอยู่แล้ว แต่วอนทุกคนอย่าเพิ่งสรุปว่าใครผิดใครถูก ต้องฟังความทุกด้านพร้อมหลักฐานทุกมิติแล้วจะเข้าใจ เพราะถ้าไบแอส ถ้าคิดว่าชีวิตมันเหมือนละครที่คุณเคยดู มันอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้ ฉะนั้นรอฟังทุกคนก่อน
ผมไม่ได้ปกป้อง แต่อยากให้ทุกคนออกมาพูดก่อนแล้วค่อยสรุป ทุกคนยังไม่ได้รู้ความจริงทุกด้านเชื่อผมสิ เพราะเรื่องมันเกิดจากการไปคอมเมนต์ คุณรอหนิงก่อนสิค่อยไปคิดตัดสินใจ”
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