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ประวัติเศร้า น้องปลื้ม เหยื่ออุโมงค์รถไฟถล่มดับ เสาหลักวัย 24 ปี ดับฝันสร้างบ้านให้ยาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 15:21 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 15:22 น.
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ประวัติ น้องปลื้ม เสาหลักครอบครัว เหยื่อผนังอุโมงค์รถไฟถล่ม

เปิดประวัติเศร้า น้องปลื้ม เหยื่ออุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มทับดับ เสาหลักครอบครัววัย 24 ปี ดูแลครอบครัว 6 ชีวิต ดับฝันสร้างบ้านใหม่ให้ยาย

จากกรณีเหตุสลดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวง หมู่ 10 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ขณะผู้รับจ้างกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ ผนังคอนกรีตเกิดพังถล่มลงมาทับคนงาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน คือ นายอภิเดช แก้วประเคน อายุ 24 ปี ชาวอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ นายตู้ ตู้ หุน อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมา นอกจากนี้ยังมีคนงานบาดเจ็บสาหัสอีก 2 คน

หลังเกิดเหตุ เพจเฟซบุ๊ก เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น เผยเรื่องราวชีวิตของ นายอภิเดช หรือ น้องปลื้ม หนึ่งในผู้เสียชีวิตวัย 24 ปีคนนี้คือเสาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลชีวิตคนในบ้านถึง 6 คน ประกอบด้วย แม่ ยาย และน้อง ๆ ที่กำลังอยู่ในวัยเรียน เขาส่งเงินกลับไปจุนเจือครอบครัวทุกเดือนไม่เคยขาด ก่อนตัดสินใจเดินทางมารับงานก่อสร้างไกลถึงเชียงราย เพราะตั้งใจเก็บเงินก้อนไปสร้างบ้านหลังใหม่ให้ยายแทนบ้านหลังเก่าที่ทรุดโทรม

ขณะที่ นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการ ออกมาชี้แจงสาเหตุ ระบุว่า ไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลัก แต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวในจังหวะที่คนงานกำลังติดตั้งอุปกรณ์นั่งร้าน คาดว่าสาเหตุหลักมาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในชั้นหินจนสภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่คาดการณ์ได้ยาก

โครงการสั่งหยุดปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงทันที พร้อมประสานผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาเข้ามาตรวจสอบและสแกนโครงสร้างทั้งหมดอย่างละเอียด คาดว่าจะใช้เวลาประเมินราว 2 สัปดาห์ จึงจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลับเข้าไปทำงานได้อีกครั้ง

ส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่า โครงการจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บและดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพอย่างเต็มที่ สำหรับการเยียวยาระยะยาว เจ้าหน้าที่กำลังหารือร่วมกับครอบครัวผู้สูญเสียเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมที่สุดต่อไป

ทั้งนี้ โครงสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงออกแบบมาตามมาตรฐานวิศวกรรมที่สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ อุโมงค์จะมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยตามมาตรฐานอย่างแน่นอน

ประวัติ น้องปลื้ม เหยื่อผนังอุโมงค์รถไฟถล่ม
ภาพจาก Facebook : เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น

ข้อมูลจาก : เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น, สวท.เชียงราย กรมประชาสัมพันธ์ และ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 15:21 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 15:22 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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