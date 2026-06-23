ประวัติเศร้า น้องปลื้ม เหยื่ออุโมงค์รถไฟถล่มดับ เสาหลักวัย 24 ปี ดับฝันสร้างบ้านให้ยาย
เปิดประวัติเศร้า น้องปลื้ม เหยื่ออุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มทับดับ เสาหลักครอบครัววัย 24 ปี ดูแลครอบครัว 6 ชีวิต ดับฝันสร้างบ้านใหม่ให้ยาย
จากกรณีเหตุสลดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวง หมู่ 10 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ขณะผู้รับจ้างกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ ผนังคอนกรีตเกิดพังถล่มลงมาทับคนงาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน คือ นายอภิเดช แก้วประเคน อายุ 24 ปี ชาวอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ นายตู้ ตู้ หุน อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมา นอกจากนี้ยังมีคนงานบาดเจ็บสาหัสอีก 2 คน
หลังเกิดเหตุ เพจเฟซบุ๊ก เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น เผยเรื่องราวชีวิตของ นายอภิเดช หรือ น้องปลื้ม หนึ่งในผู้เสียชีวิตวัย 24 ปีคนนี้คือเสาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลชีวิตคนในบ้านถึง 6 คน ประกอบด้วย แม่ ยาย และน้อง ๆ ที่กำลังอยู่ในวัยเรียน เขาส่งเงินกลับไปจุนเจือครอบครัวทุกเดือนไม่เคยขาด ก่อนตัดสินใจเดินทางมารับงานก่อสร้างไกลถึงเชียงราย เพราะตั้งใจเก็บเงินก้อนไปสร้างบ้านหลังใหม่ให้ยายแทนบ้านหลังเก่าที่ทรุดโทรม
ขณะที่ นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการ ออกมาชี้แจงสาเหตุ ระบุว่า ไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลัก แต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวในจังหวะที่คนงานกำลังติดตั้งอุปกรณ์นั่งร้าน คาดว่าสาเหตุหลักมาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในชั้นหินจนสภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่คาดการณ์ได้ยาก
โครงการสั่งหยุดปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงทันที พร้อมประสานผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาเข้ามาตรวจสอบและสแกนโครงสร้างทั้งหมดอย่างละเอียด คาดว่าจะใช้เวลาประเมินราว 2 สัปดาห์ จึงจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลับเข้าไปทำงานได้อีกครั้ง
ส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่า โครงการจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บและดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพอย่างเต็มที่ สำหรับการเยียวยาระยะยาว เจ้าหน้าที่กำลังหารือร่วมกับครอบครัวผู้สูญเสียเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมที่สุดต่อไป
ทั้งนี้ โครงสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงออกแบบมาตามมาตรฐานวิศวกรรมที่สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ อุโมงค์จะมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยตามมาตรฐานอย่างแน่นอน
ข้อมูลจาก : เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น, สวท.เชียงราย กรมประชาสัมพันธ์ และ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
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