สหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ สั่งแบนชั่วคราว 5 นักกีฬาไทย-โค้ช ปมปฏิเสธแข่งต่อนัดชิง
สหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) สั่งพัก 5 นักกีฬาไทย-สตาฟฟ์โค้ช ชั่วคราว ปมปฏิเสธการแข่งต่อนัดชิงเวิลด์คัพ พร้อมให้ส่งคำชี้แจงภายใน 14 วัน
สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) ประกาศสั่งพักงานนักกีฬาไทย 5 คน และโค้ช 2 คน จากกิจกรรมเซปักตะกร้ออย่างเป็นทางการทั้งหมด เพื่อรอผลการพิจารณาโทษทางวินัย หลังเกิดเหตุการณ์ในการแข่งขันเซปักตะกร้อเวิลด์คัพรอบชิงชนะเลิศ
คณะกรรมการวินัยของ ISTAF มีมติภายหลังการประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน โดยมีการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทีมเดี่ยวชุดที่ 3 ของไทยในนัดชิงชนะเลิศที่พบกับมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา
แถลงการณ์ของ ISTAF ระบุว่า สาเหตุของการพิจารณาโทษครั้งนี้มาจากข้อกล่าวหาที่ว่าทีมไทยปฏิเสธที่จะแข่งขันต่อ ทั้งที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันได้สั่งให้ดำเนินการตามกติกาและระเบียบการแข่งขันแล้ว นักกีฬา 5 คนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหา ได้แก่ วิชาญ เต็มโคตร, จักรกฤษณ์ ถิ่นบางบน, ภูตะวัน โสภา, สิทธิพงศ์ คำจันทร์ และจตุพล ศิริอาจ โดยรวมถึงโค้ช 2 คน และผู้จัดการทีมด้วย
ISTAF ระบุว่า ได้ส่งหนังสือแจ้งการพิจารณาโทษและข้อหาอย่างเป็นทางการไปยังสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยแล้ว โดยผู้เกี่ยวข้องแต่ละคนมีเวลา 14 วันในการส่งคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนเรื่องจะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนทางวินัย
ระหว่างรอคำตัดสิน คณะกรรมการวินัยได้บังคับใช้มาตรการชั่วคราว ห้ามผู้เกี่ยวข้องทุกคนเข้าร่วม ตัดสิน เป็นโค้ช จัดการ หรือมีส่วนร่วมในการแข่งขัน ทัวร์นาเมนต์ หรือกิจกรรมอย่างเป็นทางการที่ ISTAF รับรองไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
ทั้งนี้ ISTAF เน้นย้ำว่าการพักงานชั่วคราวครั้งนี้ไม่ถือเป็นการลงโทษทางวินัย แต่เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อรักษาความโปร่งใสของกระบวนการสอบสวน และให้การแข่งขันดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
ดาโต๊ะ อับดุล ฮาลิม คาเดอร์ เลขาธิการ ISTAF กล่าวว่า “นักกีฬา โค้ช และเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงแข่งขันในรายการของ ISTAF มีหน้าที่ต้องเคารพกฎระเบียบและอำนาจของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน พร้อมย้ำว่ากีฬาเซปักตะกร้อมีรากฐานมาจากความเคารพ วินัย น้ำใจนักกีฬา และความซื่อสัตย์ การเดินหน้าไต่สวนวินัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของ ISTAF ในการปกป้องความโปร่งใสของการแข่งขัน พร้อมกับยืนยันว่าผู้เกี่ยวข้องทุกคนจะได้รับสิทธิในการไต่สวนอย่างเป็นธรรมตามระเบียบวินัยขององค์กร”
ที่มา: SCOOP
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