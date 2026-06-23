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ควายหลุดทางด่วน! เก๋งซิ่งปาดหน้า พลิกคว่ำยับหวิดดับยกคัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 14:04 น.
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เผยคลิป เก๋งซิ่งปาดหน้าบนทางด่วน สุดท้ายเสียหลัก พลิกคว่ำกลางถนน
ภาพจาก : FB/ควายหลุดถนน V1

เพจดังเผยคลิปอุทาหรณ์ รถเก๋งสีเทาซิ่งปาดซ้าย-ขวาบนทางด่วน ก่อนเสียหลักพลิกคว่ำกลางถนน เคราะห์ดีไร้คนเจ็บสาหัส

กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยบนท้องถนน เมื่อเฟซบุ๊กเพจ ควายหลุดถนน V1 ได้โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถ เผยให้เห็นนาทีระทึกของรถเก๋งคันหนึ่งที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูง ก่อนจะเสียหลักพลิกคว่ำกลางทางด่วน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ในคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 15 วินาที เผยให้เห็นรถเก๋งสีเทาคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงจากเลนขวาสุด ก่อนจะเปลี่ยนเลนปาดหน้าไปยังเลนซ้ายสุดกระชั้นชิดจนเกือบเฉี่ยวชนรถตู้สีขาว

ควายหลุดทางด่วน! เก๋งซิ่งปาดหน้าบนทางด่วน พลิกคว่ำยับ หวิดดับยกคัน
ภาพจาก : FB/ควายหลุดถนน V1

จากนั้นรถคันดังกล่าวได้ปาดกลับมายังเลนขวาในลักษณะสลับฟันปลา (เป็นรูปตัว S) ทำให้ผู้ขับขี่เสียการควบคุมรถ ส่งผลให้รถเสียหลักพลิกคว่ำกระเด็นกระดอนไปกับพื้นถนนกลางทางด่วน

เคราะห์ดีที่อุบัติเหตุดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบให้คันอื่น ๆ บนท้องถนนได้รับอันตรายไปด้วย และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์นี้

รถคันดังกล่าวได้ปาดกลับมายังเลนขวาในลักษณะสลับฟันปลา
ภาพจาก : FB/ควายหลุดถนน V1

อย่างไรก็ตาม คลิปวิดีโอนี้ได้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ ถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถเก๋งคันดังกล่าวที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 14:04 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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