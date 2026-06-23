ควายหลุดทางด่วน! เก๋งซิ่งปาดหน้า พลิกคว่ำยับหวิดดับยกคัน
เพจดังเผยคลิปอุทาหรณ์ รถเก๋งสีเทาซิ่งปาดซ้าย-ขวาบนทางด่วน ก่อนเสียหลักพลิกคว่ำกลางถนน เคราะห์ดีไร้คนเจ็บสาหัส
กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยบนท้องถนน เมื่อเฟซบุ๊กเพจ ควายหลุดถนน V1 ได้โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถ เผยให้เห็นนาทีระทึกของรถเก๋งคันหนึ่งที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูง ก่อนจะเสียหลักพลิกคว่ำกลางทางด่วน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ในคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 15 วินาที เผยให้เห็นรถเก๋งสีเทาคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงจากเลนขวาสุด ก่อนจะเปลี่ยนเลนปาดหน้าไปยังเลนซ้ายสุดกระชั้นชิดจนเกือบเฉี่ยวชนรถตู้สีขาว
จากนั้นรถคันดังกล่าวได้ปาดกลับมายังเลนขวาในลักษณะสลับฟันปลา (เป็นรูปตัว S) ทำให้ผู้ขับขี่เสียการควบคุมรถ ส่งผลให้รถเสียหลักพลิกคว่ำกระเด็นกระดอนไปกับพื้นถนนกลางทางด่วน
เคราะห์ดีที่อุบัติเหตุดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบให้คันอื่น ๆ บนท้องถนนได้รับอันตรายไปด้วย และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์นี้
อย่างไรก็ตาม คลิปวิดีโอนี้ได้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ ถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถเก๋งคันดังกล่าวที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ควายขับรถ! เทสล่า ปาดหน้า-เบียด ป่วนทางด่วน เกือบตายหมู่ ชาวเน็ตแห่ทัวร์ เต็นท์รถดัง
- ควายหลุด วิ่งกลางถนน ถูกเก๋งชน โชคร้ายมอเตอร์ไซค์ชนซ้ำ ดับคาที่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: