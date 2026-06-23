“อนุทิน” ยืนยันไม่มีอะไร แค่ฝึกซ้อม หลัง F-16 ขึ้นบินกลางดึกใกล้ชายแดน
อนุทินยืนยันไม่มีอะไร แค่ฝึกซ้อม หลัง F-16 ขึ้นบินกลางดึกใกล้ชายแดน พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟาดขบวนการโกงข้อสอบเต็มที่
จากกรณีที่มีประชาชนในพื้นที่ในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้ยินเสียงเครื่องบิน F-16 ขึ้นบิน และได้เกิดข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนั้น
ล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงรายงานดังกล่าวว่า ว่า “ไม่มีอะไร เป็นแค่การฝึกซ้อม”
นอกจากนี้นายอนุทินยังให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ บก.ปปป. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จับกุมขบวนการ ทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่า รับทราบเรื่องแล้ว เมื่อถามว่า ได้สั่งการอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า เต็มที่ กระทรวงมหาดไทยมีโกงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ ฟาดเต็มที่ และสั่งการไปแล้ว
ก่อนหน้านี้กองทัพอากาศชี้แจงว่า เป็นการฝึกตามวงรอบปกติทุกเดือน จะมีการฝึกบินในช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมของกองทัพตลอด 24 ชั่วโมง โดยบินในเส้นทางการฝึกพื้นที่ชายแดน แต่อยู่ในน่านฟ้าของไทย ไม่เคยมีการล้ำเขตแดนฝ่ายตรงข้ามแน่นอน
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