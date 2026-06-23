ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยืนยันไม่มีอะไร แค่ฝึกซ้อม หลัง F-16 ขึ้นบินกลางดึกใกล้ชายแดน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 13:50 น.
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อนุทินยืนยันไม่มีอะไร แค่ฝึกซ้อม หลัง F-16 ขึ้นบินกลางดึกใกล้ชายแดน พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟาดขบวนการโกงข้อสอบเต็มที่

จากกรณีที่มีประชาชนในพื้นที่ในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้ยินเสียงเครื่องบิน F-16 ขึ้นบิน และได้เกิดข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนั้น

ล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงรายงานดังกล่าวว่า ว่า “ไม่มีอะไร เป็นแค่การฝึกซ้อม”

นอกจากนี้นายอนุทินยังให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ บก.ปปป. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จับกุมขบวนการ ทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่า รับทราบเรื่องแล้ว เมื่อถามว่า ได้สั่งการอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า เต็มที่ กระทรวงมหาดไทยมีโกงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ ฟาดเต็มที่ และสั่งการไปแล้ว

ก่อนหน้านี้กองทัพอากาศชี้แจงว่า เป็นการฝึกตามวงรอบปกติทุกเดือน จะมีการฝึกบินในช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมของกองทัพตลอด 24 ชั่วโมง โดยบินในเส้นทางการฝึกพื้นที่ชายแดน แต่อยู่ในน่านฟ้าของไทย ไม่เคยมีการล้ำเขตแดนฝ่ายตรงข้ามแน่นอน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 13:50 น.
83
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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