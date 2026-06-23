ข่าวดาราบันเทิง

สาเหตุ ธัญญ่า โผล่ถาม หนิง ปัทมา สถานะ เป็ก หลังเลิกแฟนหนุ่ม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 13:59 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 13:59 น.
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เพจป้าข้างบ้าน เผย ธัญญ่า ถาม หนิง ปัทมา โยง เป๊ก สัณณ์ชัย

เพจอีป้าข้างบ้าน เผยสาเหตุ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ถามความสัมพันธ์ เป็ก สัณณ์ชัย และ หนิง ปัทมา หลังเลิกราแฟนหนุ่ม ฝ่ายชายพ้อเศร้าถูกทิ้ง

จากรณี หนิง ปัทมา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ยุติความสัมพันธ์กับ โย แฟนหนุ่มดีกรีมือกลองของนักร้องดัง มอส ปฏิภาณ และ กัปตัน ยูเอชที โดยฝ่ายชายโพสต์ข้อความตัดพ้อตอบกลับคนที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยความเศร้าว่า “รู้อีกทีเขาก็ทิ้งเราไปแล้ว”

ต่อมา เพจอีป้าข้างบ้าน ออกมาเปิดเผยประเด็นนี้ ระบุว่าส่งคนไปสืบเรื่องราวมาแล้วแต่ยังพูดไม่ได้ ขอรอให้ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ออกมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง พร้อมทิ้งท้ายข้อมูลสำคัญว่า ธัญญ่ารู้จักกับโยและเคยถ่ายรูปคู่กันมาก่อน

หลายคนตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุที่ชื่อของเป๊กและธัญญ่าเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อย้อนประวัติความสัมพันธ์พบว่า หนิง ปัทมา กับ เป๊ก สัณณ์ชัย เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ในช่วงที่ธัญญ่าประกาศลดสถานะกับเป๊ก ตอนนั้นมีข่าวลือว่าหนิงและเป๊กควงคู่กันไปอเมริกา แถมยังปรากฏภาพถ่ายคู่กันที่ร้านวอร์มอัพ จังหวัดเชียงใหม่

ฝั่ง หนิง ปัทมา ออกมาชี้แจงประเด็นภาพคู่อย่างชัดเจน ยืนยันว่าเดินทางไปร้องเพลงที่เชียงใหม่ ไม่ได้ไปกับเป๊กแต่อย่างใด พร้อมท้าสาบานว่าไม่ได้เป็นกิ๊กกัน สถานะเป็นเพียงแค่พี่น้องเท่านั้น

อย่างไรก็ดี เพจอีป้าข้างบ้านกล่าวทิ้งท้ายว่า อาจจะเป็นเพียงการแซวเล่นก็เป็นได้

เพจอีป้าข้างบ้าน ไขข้อสงสัยทำไม ธัญญ่า จี้ถาม หนิง ปัทมา
ภาพจาก Facebook : อีป้าข้างบ้าน

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 13:59 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 13:59 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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