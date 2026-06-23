สาเหตุ ธัญญ่า โผล่ถาม หนิง ปัทมา สถานะ เป็ก หลังเลิกแฟนหนุ่ม

เพจอีป้าข้างบ้าน เผยสาเหตุ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ถามความสัมพันธ์ เป็ก สัณณ์ชัย และ หนิง ปัทมา หลังเลิกราแฟนหนุ่ม ฝ่ายชายพ้อเศร้าถูกทิ้ง
จากรณี หนิง ปัทมา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ยุติความสัมพันธ์กับ โย แฟนหนุ่มดีกรีมือกลองของนักร้องดัง มอส ปฏิภาณ และ กัปตัน ยูเอชที โดยฝ่ายชายโพสต์ข้อความตัดพ้อตอบกลับคนที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยความเศร้าว่า “รู้อีกทีเขาก็ทิ้งเราไปแล้ว”
ต่อมา เพจอีป้าข้างบ้าน ออกมาเปิดเผยประเด็นนี้ ระบุว่าส่งคนไปสืบเรื่องราวมาแล้วแต่ยังพูดไม่ได้ ขอรอให้ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ออกมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง พร้อมทิ้งท้ายข้อมูลสำคัญว่า ธัญญ่ารู้จักกับโยและเคยถ่ายรูปคู่กันมาก่อน
หลายคนตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุที่ชื่อของเป๊กและธัญญ่าเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อย้อนประวัติความสัมพันธ์พบว่า หนิง ปัทมา กับ เป๊ก สัณณ์ชัย เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ในช่วงที่ธัญญ่าประกาศลดสถานะกับเป๊ก ตอนนั้นมีข่าวลือว่าหนิงและเป๊กควงคู่กันไปอเมริกา แถมยังปรากฏภาพถ่ายคู่กันที่ร้านวอร์มอัพ จังหวัดเชียงใหม่
ฝั่ง หนิง ปัทมา ออกมาชี้แจงประเด็นภาพคู่อย่างชัดเจน ยืนยันว่าเดินทางไปร้องเพลงที่เชียงใหม่ ไม่ได้ไปกับเป๊กแต่อย่างใด พร้อมท้าสาบานว่าไม่ได้เป็นกิ๊กกัน สถานะเป็นเพียงแค่พี่น้องเท่านั้น
อย่างไรก็ดี เพจอีป้าข้างบ้านกล่าวทิ้งท้ายว่า อาจจะเป็นเพียงการแซวเล่นก็เป็นได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ณวัฒน์ สวนเดือด ธัญญ่า ทำไมไม่ถามผู้ชายตัวเอง หลัง หนิง ปัทมา โดนดราม่า เป๊ก สัณณ์ชัย
- ธัญญ่า จี้ถาม หนิง ปัทมา เป็นอะไรกับ ‘เป๊ก สัณณ์ชัย’ หลังเลิกแฟนหนุ่ม โพสต์พ้อถูกทิ้ง
- ณวัฒน์ ออกโรงป้อง Save หนิง ปัทมา หลังธัญญ่า ถาม เป็นอะไรกับ พี่เป๊ก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: