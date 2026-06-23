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ระทึกซ้ำ! กันสาดชั้น 3 ทรุดตัวใกล้ร้านดัง ถนนดินสอ เคราะห์ดีไร้คนเจ็บ
กันสาดชั้น 3 ทรุดตัวใกล้ร้านดัง ถนนดินสอ โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ลงพื้นตรวจสอบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำการต่อ
เพจ FM91 Trafficpro รายงานเหตุว่า เกิดเหตุกันสาดทรุดตัว เวลา 09.13 น. รับแจ้งจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง เหตุกันสาดทรุดตัว ใกล้เคียงร้านครัวอัปษร สาขาดินสอ ถนนดินสอ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทองอยู่ระหว่างตรวจสอบ
เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด รายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง ถึงที่เกิดเหตุ เป็นกันสาดปูนค้างอยู่บริเวณชั้น 3 ในที่เกิดเหตุไม่มีผู้พักอาศัย เจ้าหน้าที่ได้ทำการกั้นพื้นที่ดังกล่าว ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเข้าดำเนินการต่อ”
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