“สุชาติ” ยืนยันไม่ได้ฟ้องปิดปาก “ไอซ์” เป็นเรื่องเก่า ไม่ใช่ TH-AI Passport
สุชาติ ยืนยันไม่ได้ฟ้องปิดปาก ไอซ์ รักชนก เป็นเรื่องเก่า ยื่นฟ้องไปตั้งแต่กุมภาพันธ์ ไม่ใช่ TH-AI Passport เพิ่งนัดไต่สวนมูลฟ้องเมื่อวาน
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงการยื่นฟ้อง น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ว่า เป็นการฟ้องที่นางสาวรักชนก ที่โพสต์ข้อความกล่าวหาในทำนองว่าเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการโกงเลือกตั้ง โดยยื่นฟ้องศาลตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมา ซึ่งศาลเพิ่งนัดไต่สวนมูลฟ้องเมื่อวานนี้ (22 มิ.ย. 69)
ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากในช่วงที่นางสาวรักชนก ออกมาทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดีอี เพราะยื่นฟ้องไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้ว
สำหรับคดีความระหว่างนายสุชาติ และ น.ส.รักชนก ทนายความ ระบุว่า นายสุชาติ แจ้งความนางสาวรักชนก ในข้อหาหมิ่นประมาท และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 4 คดีด้วยกัน ประกอบด้วย 1.คดีความเกี่ยวกับตึกสกายไนน์ (SKY9) 2.คดีการโพสต์กล่าวหาว่าเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการโกงเลือกตั้ง 3.คดีการโพสต์กล่าวหานายสุชาติปกป้องคนผิด กรณี กกร.เปิดเผยผลสำรวจหน่วยงานรับสินบน และ 4.คดีการโพสต์กล่าวหาเป็นคนถ่อย กริยาต่ำทราม
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